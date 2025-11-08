কনকলতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিলান্যাস আৰু ভূমি পূজন বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ LIVE - FM NIRMALA SITHARAMAN VISITS ASSAM
Published : November 8, 2025 at 11:45 AM IST|
Updated : November 8, 2025 at 12:55 PM IST
আজি বিশ্বনাথ জিলাৰ গহপুৰৰ ভোলাগুৰিত প্ৰস্তাৱিত শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱা ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিলান্যাস আৰু ভূমি পূজন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে ৷ ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কৰ্মস্থলী ভোলাগুৰিত অনুষ্ঠিত এই কাৰ্যসূচীত ৫০ হাজাৰৰো অধিক লোকক সম্বোধন কৰে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ এই শিলান্যাস আৰু ভূমি পূজন কাৰ্যসূচীত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী সীতাৰমণৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু, বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ আৰু কেইবাগৰাকী বিধায়ক আৰু সাংসদ উপস্থিত থাকে । প্ৰস্তাৱিত শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱা ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়খন ৭৩৮ বিঘা ভূমিত ৫০০ কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব । উল্লেখ্য় যে, শুকুৰবাৰে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ ৷
