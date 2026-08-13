ETV Bharat / Videos

৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস: ধুবুৰীত পেৰেডৰ অনুশীলন তুংগত - INDEPENDENCE DAY 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ধুবুৰীত পেৰেডৰ অনুশীলন তুংগত (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 13, 2026 at 4:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ধুবুৰী: ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন । স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ বাবে সমগ্ৰ দেশতে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে । একেদৰে ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসনেও স্বাধীনতা দিৱসটি উদযাপনৰ বাবে ব্যাপক আয়োজন কৰিছে । ধুবুৰীৰ ৰজা প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা খেলপথাৰত আৰক্ষীয়ে পেৰেডৰ অনুশীলন আৰু কুচকাৱাজ চলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে ।  

স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে ধুবুৰী জিলাত কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । সীমান্ত অঞ্চলতো সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ সৈতে ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে গঢ়ি তুলিছে কঠোৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনী । শান্তিপূৰ্ণভাৱে ৰাইজক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ধুবুৰী জিলাৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক দেৱজিৎ বৰাই । তেওঁ কয় যে দেশৰ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি সমগ্ৰ জিলা খনতে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ লগতে সমগ্ৰ জিলাখনতে তীক্ষ্ণ নজৰ ৰখা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: অসম-অৰুণাচল সীমান্তত সংঘটিত গুলীয়াগুলীৰ উচিত তদন্তৰ আশ্বাস পেমা খাণ্ডুৰ

হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা, নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে উলিয়ালে বাইক ৰেলী - ইটিভি ভাৰত অসম

ধুবুৰী: ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন । স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ বাবে সমগ্ৰ দেশতে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে । একেদৰে ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসনেও স্বাধীনতা দিৱসটি উদযাপনৰ বাবে ব্যাপক আয়োজন কৰিছে । ধুবুৰীৰ ৰজা প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা খেলপথাৰত আৰক্ষীয়ে পেৰেডৰ অনুশীলন আৰু কুচকাৱাজ চলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে ।  

স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে ধুবুৰী জিলাত কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । সীমান্ত অঞ্চলতো সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ সৈতে ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে গঢ়ি তুলিছে কঠোৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনী । শান্তিপূৰ্ণভাৱে ৰাইজক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ধুবুৰী জিলাৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক দেৱজিৎ বৰাই । তেওঁ কয় যে দেশৰ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি সমগ্ৰ জিলা খনতে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ লগতে সমগ্ৰ জিলাখনতে তীক্ষ্ণ নজৰ ৰখা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: অসম-অৰুণাচল সীমান্তত সংঘটিত গুলীয়াগুলীৰ উচিত তদন্তৰ আশ্বাস পেমা খাণ্ডুৰ

হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা, নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে উলিয়ালে বাইক ৰেলী - ইটিভি ভাৰত অসম

For All Latest Updates

TAGGED:

স্বাধীনতা দিৱস ২০২৬
স্বাধীনতা দিৱসৰ পেৰেড
ধুবুৰী
ইটিভি ভাৰত অসম
INDEPENDENCE DAY 2026

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Rajasthan University student body distributes flood relief in Sivasagar

বানাক্ৰান্তৰ কাষত ৰাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজ

August 13, 2026 at 3:17 PM IST
Organizes a Bike Rally in line with the Har Ghar Tiranga campaign in Nagaon

হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা, নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে উলিয়ালে বাইক ৰেলী

August 13, 2026 at 3:04 PM IST
Triranga Yatra at Barama

বৰমাত স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে বিজেপিৰ ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা

August 13, 2026 at 2:46 PM IST
Assam Floods 2026

বান গৰাখহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা ঘোষণাৰ গুৰুত্ব নুবুজে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে : উৎপল শৰ্মা

August 11, 2026 at 9:32 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.