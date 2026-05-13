হাজং জনগোষ্ঠীৰ আত্মবাদী ৰীতি-নীতি সন্দৰ্ভত ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়ন - HAJONG COMMUNITY

হাজং জনগোষ্ঠীৰ আত্মবাদী ৰীতি-নীতি সন্দৰ্ভত ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়ন (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 13, 2026 at 9:35 PM IST

জোনাই: ধেমাজি বাণিজ্য মহাবিদ্যালয় সমাজতত্ব বিভাগৰ চতুৰ্থ ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ এটা দলে ধেমাজিৰ দুৰ্গম আৰু ভিতৰুৱা অঞ্চল জয়ৰামপুৰত ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়ন কৰে । বিভাগটোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ দলে হাজং জনগোষ্ঠীৰ আত্মবাদী ৰীতি-নীতিৰ আৰু পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত গৱেষণামূলক অধ্যয়ন চলায় । ধেমাজি জিলাৰ বৰদলনি উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত জয়ৰামপুৰ পঞ্চায়তৰ ক্ৰমে, জয়ৰামপুৰ, বাৰভূঞা, শংকৰপুৰ, কাঞ্চনকোনা, ছয়ঘৰীয়া আদিৰ কেইবাখনো গাঁৱত গৈ তেখেত লোকৰ ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতি আৰু সামাজিক অৱস্থিতিৰ‌ বিষয়ে ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন কৰে ।  

সমাজতাত্ত্বিক গবেষণাৰ তথ্য আহৰণৰ প্ৰাথমিক জ্ঞান আহৰণৰ উদ্দেশ্যেৰে হাজং জনজাতিৰ আত্মবাদী ৰীতি-নীতিৰ সামাজিক তাৎপৰ্য আৰু পৰিৱৰ্তন তথা ধেমাজি জিলাক কেন্দ্ৰ কৰি এক অধ্যয়ন বিষয়ক লৈ অঞ্চলটোত হাজং জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত গাঁৱৰ ৭৬ পৰিয়ালৰ মূৰব্বীক উত্তৰদাতা হিচাপে লৈ এক ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়ন কৰে । এই অধ্যয়নৰ উদ্দেশ্য‌ হৈছে আত্মাবাদী ৰীতি-নীতিৰ লগত জড়িত প্ৰতীক যেনে বাস্তু পূজা, কাৰ্তিক পূজা, মনসা পূজা ইত্যাদি বোৰৰ সমাজতাত্ত্বিক তাৎপৰ্য আৰু ইয়াত হোৱা পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে গৱেষণা । ইয়াৰ উপৰিও এই পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিবোৰৰ সংৰক্ষণৰ বাবে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সেই বিষয়ে অধ্যয়ন চলায় ।

