চৰাইবাহী মহাবিদ্যালয়ত বোকাৰ পদুমৰ জয়যাত্ৰা: ৬ গৰাকী কৃতী শিক্ষাৰ্থীক সম্বৰ্ধনা - FELICITATION PROGRAMME IN MORIGAON
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 30, 2026 at 4:30 PM IST
মৰিগাঁও : সদ্যঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত মৰিগাঁও জিলাৰ চৰাইবাহী অঞ্চললৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা ৬ গৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বুধবাৰে এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে বিশেষ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় ।
চৰাইবাহী মহাবিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা বিশেষভাৱে সন্মানিত কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল হ'ল ক্ৰমে লুইত প্ৰতিম নাথ (বিজ্ঞান ৯৫.৮%), ডেভিদ কুমাৰ বৰদলৈ (বিজ্ঞান ৯১.৮%), বাস্তৱ নাথ (কলা ৯২.৮%), সুজতা বাচুম (কলা ৯২.৬৮%), কুইন দেৱী (কলা ৯২.৪০%), মাধুৰীমা মহন্ত (কলা ৯২%) ৷
চৰাইবাহী মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডঃ কমল চন্দ্ৰ নাথে কয়, ‘‘সীমিত সা-সুবিধাৰ মাজতো চৰাইবাহীৰ দৰে অঞ্চলৰ পৰা এনে ঈৰ্ষণীয় ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰাটো সমগ্ৰ জিলাখনৰ বাবেই এক ইতিবাচক বাৰ্তা ।’’
উল্লেখ্য যে, মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কৃতী শিক্ষাৰ্থীসকলক তেওঁলোকৰ সাফল্যৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে অসমীয়া পৰম্পৰাগত চেলেং চাদৰ, মানপত্ৰ, ট্ৰফী আৰু জ্ঞানবৰ্ধক গ্ৰন্থৰ টোপোলা আগবঢ়ায় ।
