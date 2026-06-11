ETV Bharat / Videos

আঠুকাঢ়ি সেৱা লৈ সমষ্টিৰ ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ ল'লে মন্ত্ৰী বিমল বড়াই - FELICITATED MINISTER BIMAL BORAH

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
টিংখাঙত মন্ত্ৰী বড়াক বিপুল ৰাইজে আদৰণি জনায় (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 11, 2026 at 12:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড় : তৃতীয়বাৰলৈ টিংখাং সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰি অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাং সমষ্টিৰ বিধায়ক বিমল বড়াই । দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিমল বড়াক দিয়া হৈছে সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা, উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য ৰাজহুৱা উদ্যোগ আৰু এক্ট ইষ্ট পলিচি এফেয়াৰ্ছ বিভাগৰ লগতে চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব ৷

মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰা পাছত বুধবাৰে গৃহ সমষ্টি টিংখাঙত মন্ত্ৰী বড়াক বিপুল ৰাইজে আদৰণি জনায় । গৃহ সমষ্টিত উপস্থিত হৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মহিমামণ্ডিত শ্ৰীশ্ৰী যুৰীয়া আই থানত সেৱা লৈ আগন্তুক কাৰ্যকালৰ বাবে আশীষ বিচৰাৰ লগতে শ্ৰীশ্ৰী যুৰীয়া আইথানৰ প্ৰাংগণত নিৰ্মাণ কৰা ৰাজগড় প্ৰেক্ষাগৃহৰ শুভ উদ্বোধন কৰে । ইয়াৰ পাছতে প্ৰেক্ষাগৃহত উপস্থিত থকা সহস্ৰাধিক ৰাইজৰ ওচৰত আঠুকাঢ়ি সেৱা লৈ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে।

ৰাইজৰ সম্বৰ্ধনা গ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী বৰাই কয়, "এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিৰ বাবে সমষ্টিৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদহে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্ত্ৰিত্ব দিয়াৰ পাছত আজি সমষ্টিৰ সকলো ৰাইজে আশীৰ্বাদ আৰু শুভেচ্ছা জনাইছে । সমষ্টিৰ ৰাইজৰ সাহসৰ বাবে মন্ত্ৰী হিচাপে কাম কৰাত যথেষ্ট সুবিধা হৈছে । ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আৰু পাৰ ভঙা উৎসাহে আগন্তুক দিনত দায়ৱদ্ধতাৰে কাম কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিব ৷"

লগতে পঢ়ক :  অভিভাৱক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লৈয়ে বৰপেটা সত্ৰৰ আশীষ ল’লে মন্ত্ৰী অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰে

লগতে পঢ়ক :  অভিভাৱকৰ দায়িত্ব পোৱাৰ পাছতে শিৱসাগৰত উপস্থিত মন্ত্ৰী বিমল বড়া

ডিব্ৰুগড় : তৃতীয়বাৰলৈ টিংখাং সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰি অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাং সমষ্টিৰ বিধায়ক বিমল বড়াই । দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিমল বড়াক দিয়া হৈছে সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা, উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য ৰাজহুৱা উদ্যোগ আৰু এক্ট ইষ্ট পলিচি এফেয়াৰ্ছ বিভাগৰ লগতে চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব ৷

মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰা পাছত বুধবাৰে গৃহ সমষ্টি টিংখাঙত মন্ত্ৰী বড়াক বিপুল ৰাইজে আদৰণি জনায় । গৃহ সমষ্টিত উপস্থিত হৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মহিমামণ্ডিত শ্ৰীশ্ৰী যুৰীয়া আই থানত সেৱা লৈ আগন্তুক কাৰ্যকালৰ বাবে আশীষ বিচৰাৰ লগতে শ্ৰীশ্ৰী যুৰীয়া আইথানৰ প্ৰাংগণত নিৰ্মাণ কৰা ৰাজগড় প্ৰেক্ষাগৃহৰ শুভ উদ্বোধন কৰে । ইয়াৰ পাছতে প্ৰেক্ষাগৃহত উপস্থিত থকা সহস্ৰাধিক ৰাইজৰ ওচৰত আঠুকাঢ়ি সেৱা লৈ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে।

ৰাইজৰ সম্বৰ্ধনা গ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী বৰাই কয়, "এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিৰ বাবে সমষ্টিৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদহে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্ত্ৰিত্ব দিয়াৰ পাছত আজি সমষ্টিৰ সকলো ৰাইজে আশীৰ্বাদ আৰু শুভেচ্ছা জনাইছে । সমষ্টিৰ ৰাইজৰ সাহসৰ বাবে মন্ত্ৰী হিচাপে কাম কৰাত যথেষ্ট সুবিধা হৈছে । ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আৰু পাৰ ভঙা উৎসাহে আগন্তুক দিনত দায়ৱদ্ধতাৰে কাম কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিব ৷"

লগতে পঢ়ক :  অভিভাৱক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লৈয়ে বৰপেটা সত্ৰৰ আশীষ ল’লে মন্ত্ৰী অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰে

লগতে পঢ়ক :  অভিভাৱকৰ দায়িত্ব পোৱাৰ পাছতে শিৱসাগৰত উপস্থিত মন্ত্ৰী বিমল বড়া

For All Latest Updates

TAGGED:

সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বড়া
শ্ৰীশ্ৰী যুৰীয়া আইথান
অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী
ই টিভি ভাৰত অসম
FELICITATED MINISTER BIMAL BORAH

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Royal Bengal Tiger

কলিয়াবৰত বনৰজাৰ আতংক, কেইটামান স্থানলৈ ৰাইজক নাযাবলৈ আহ্বান প্ৰশাসনৰ

June 11, 2026 at 12:32 PM IST
Jayanta Malla Baruah

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি হৰি মন্দিৰত নাম-প্ৰসংগ

June 10, 2026 at 8:22 PM IST
World Yoga Championship 2026

বিশ্ব যোগাসন চেম্পিয়নশ্বিপত সোণৰ পদক অৰ্জন অসমৰ আদৃত কাশ্যপৰ

June 10, 2026 at 5:50 PM IST
Morigaon News

বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ আৰক্ষীৰ জালত সৰবৰাহকাৰী

June 10, 2026 at 5:07 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.