ETV Bharat / Videos

বালিয়ে পুতিলে সেউজীয়া ধাননি, পথাৰলৈ চাই হাহাকাৰ কৃষকৰ - ASSAM FLOOD 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
জোনাইত বালিয়ে পুতিলে সেউজীয়া ধাননিপথাৰ,কৃষকৰ হুমুনিয়াহ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 26, 2026 at 2:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই : ধেমাজি জিলাৰ জোনাইত বানপানী শুকালে যদিও শেষ হোৱা নাই কৃষকৰ দুখ-দুৰ্দশা । কিছুদিন পূৰ্বে চিলে নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে জোনাইৰ মালভোগ, শান্তিপুৰ, ৰাভাকাঠনি আদি বিভিন্ন অঞ্চল প্লাৱিত কৰি ব্যাপক ক্ষতি সাধন কৰিছিল । বানপানী কমিল যদিও এতিয়া নতুন বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে শান্তিপুৰ অঞ্চলৰ কৃষকসকল ।  

বানত বালিয়ে শান্তিপুৰ গাঁৱৰ একাংশ কৃষকৰ সেউজীয়া ধাননি পথাৰ পুতি পেলোৱাত মূৰে-কপালে হাত দিছে কৃষকসকলে । বছৰটোৰ একমাত্ৰ ভৰসা ধান খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল এই চহা কৃষকসকলে কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই কৰা খেতি মুহূৰ্ততে নষ্ট হোৱাত হতাশাত ভুগিছে ।  

এই সন্দৰ্ভত কৃষি বিভাগৰ লগতে জিলা প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰি এজন কৃষকে কয়, "বানত প্ৰায়ভাগ খেতিপথাৰ বালিয়ে পুতিছে । ইয়াত এটা গাইড বান্ধৰ প্ৰয়োজন বুলি প্ৰশাসনক কেইবাবাৰো আবেদন জনাইছিলোঁ যদিও প্ৰশাসনে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে ।"

বালিৰে আৱৰি থকা কৃষিভূমিত এইবাৰ খেতি কৰাটো প্ৰায় অসম্ভৱ হৈ পৰিছে । ফলত অনাগত দিনত জীৱিকা আৰু পৰিয়াল চলোৱাৰ চিন্তাই তেওঁলোকক অধিক চিন্তিত কৰি তুলিছে । সেয়ে এনে পৰিস্থিতিত ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকসকলে স্থানীয় প্ৰশাসন আৰু সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰাৰ লগতে চিলে নৈৰ বান স্থায়ীভাৱে প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক:বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি মথাউৰি নিৰ্মাণৰ আশ্বাস ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ

লখিমপুৰত বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ জলসম্পদ মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ

জোনাই : ধেমাজি জিলাৰ জোনাইত বানপানী শুকালে যদিও শেষ হোৱা নাই কৃষকৰ দুখ-দুৰ্দশা । কিছুদিন পূৰ্বে চিলে নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে জোনাইৰ মালভোগ, শান্তিপুৰ, ৰাভাকাঠনি আদি বিভিন্ন অঞ্চল প্লাৱিত কৰি ব্যাপক ক্ষতি সাধন কৰিছিল । বানপানী কমিল যদিও এতিয়া নতুন বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে শান্তিপুৰ অঞ্চলৰ কৃষকসকল ।  

বানত বালিয়ে শান্তিপুৰ গাঁৱৰ একাংশ কৃষকৰ সেউজীয়া ধাননি পথাৰ পুতি পেলোৱাত মূৰে-কপালে হাত দিছে কৃষকসকলে । বছৰটোৰ একমাত্ৰ ভৰসা ধান খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল এই চহা কৃষকসকলে কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই কৰা খেতি মুহূৰ্ততে নষ্ট হোৱাত হতাশাত ভুগিছে ।  

এই সন্দৰ্ভত কৃষি বিভাগৰ লগতে জিলা প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰি এজন কৃষকে কয়, "বানত প্ৰায়ভাগ খেতিপথাৰ বালিয়ে পুতিছে । ইয়াত এটা গাইড বান্ধৰ প্ৰয়োজন বুলি প্ৰশাসনক কেইবাবাৰো আবেদন জনাইছিলোঁ যদিও প্ৰশাসনে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে ।"

বালিৰে আৱৰি থকা কৃষিভূমিত এইবাৰ খেতি কৰাটো প্ৰায় অসম্ভৱ হৈ পৰিছে । ফলত অনাগত দিনত জীৱিকা আৰু পৰিয়াল চলোৱাৰ চিন্তাই তেওঁলোকক অধিক চিন্তিত কৰি তুলিছে । সেয়ে এনে পৰিস্থিতিত ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকসকলে স্থানীয় প্ৰশাসন আৰু সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰাৰ লগতে চিলে নৈৰ বান স্থায়ীভাৱে প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক:বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি মথাউৰি নিৰ্মাণৰ আশ্বাস ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ

লখিমপুৰত বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ জলসম্পদ মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
ধেমাজি
বানপানী
কৃষকৰ দুখ
ASSAM FLOOD 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

WILD ELEPHANTS TERROR

বালিজুৰিত বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ, আতংকিত চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক

June 26, 2026 at 2:39 PM IST
TIWA CULTURAL PROJECT IN KATHIATALI

কঠীয়াতলীত লাখ টকীয়া তিৱা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধন

June 26, 2026 at 2:33 PM IST
MP Rakibul Hussain visited the erosion affected area in Dhuburi

কেন্দ্ৰই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া বুজি নাপায়: ৰকিবুল হুছেইন

June 25, 2026 at 8:19 PM IST
Flood in Assam

বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি মথাউৰি নিৰ্মাণৰ আশ্বাস ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ

June 25, 2026 at 8:19 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.