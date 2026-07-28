ETV Bharat / Videos

বানাক্ৰান্তলৈ কঠীয়া সিঁচাৰ সময়তে কৃষকক আক্ৰমণ নাহৰফুটুকীৰ - LEOPARD ATTACKED FARMERS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বানাক্ৰান্তলৈ কঠীয়া সিঁচাৰ সময়তে কৃষকক আক্ৰমণ নাহৰফুটুকীৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 28, 2026 at 4:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড়: চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰিৰ লংপতীয়া কৃষিপামত দিন-দুপৰতে নাহৰফুটুকীৰ আক্ৰমণত এজন যুৱক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । বানাক্ৰান্ত ৰাইজলৈ কঠীয়া সিঁচিবৰ বাবে কৃষিপামত ব্যস্ত আছিল কৃষক ৰাইজ । তেনে সময়তে কাষতে থকা হাবিৰ পৰা এটা প্ৰকাণ্ড নাহৰফুটুকী ওলাই আহি কৃষকসকলক আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলায় ।

নাহৰফুটুকীৰ আক্ৰমণত ৰাজেন বৰা নামৰ কৃষকজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ উত্তেজনামূলক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । গুৰুতৰভাৱে আহত ৰাজেন বৰাক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । ইফালে কৃষকগৰাকীক আক্ৰমণ কৰি নাহৰফুটুকীটো সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰি যায় ।

উল্লেখ্য যে, ভয়ংকৰ বানত চৰাইদেউ জিলাৰ সকলো কৃষকৰ খেতি-পথাৰ নষ্ট হোৱাত অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগে কৃষকৰ বাবে কঠীয়া পৰাৰ বাবে উদ্যোগ লৈছে । কৃষিমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা‌ই কঠীয়া সিঁচা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে । কৃষিপামত কৃষিমন্ত্ৰীয়ে কঠীয়া সিঁচিবলৈ অহাৰ আগমুহূৰ্তত নাহৰফুটুকীৰ অতৰ্কিত আক্ৰমণৰ ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : যোৰহাটত পুনৰ পিঞ্জৰাত সোমাল বনৰজা, সাতদিনত তিনিটাকৈ নাহৰফুটুকী উদ্ধাৰ

ডিব্ৰুগড়: চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰিৰ লংপতীয়া কৃষিপামত দিন-দুপৰতে নাহৰফুটুকীৰ আক্ৰমণত এজন যুৱক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । বানাক্ৰান্ত ৰাইজলৈ কঠীয়া সিঁচিবৰ বাবে কৃষিপামত ব্যস্ত আছিল কৃষক ৰাইজ । তেনে সময়তে কাষতে থকা হাবিৰ পৰা এটা প্ৰকাণ্ড নাহৰফুটুকী ওলাই আহি কৃষকসকলক আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলায় ।

নাহৰফুটুকীৰ আক্ৰমণত ৰাজেন বৰা নামৰ কৃষকজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ উত্তেজনামূলক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । গুৰুতৰভাৱে আহত ৰাজেন বৰাক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । ইফালে কৃষকগৰাকীক আক্ৰমণ কৰি নাহৰফুটুকীটো সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰি যায় ।

উল্লেখ্য যে, ভয়ংকৰ বানত চৰাইদেউ জিলাৰ সকলো কৃষকৰ খেতি-পথাৰ নষ্ট হোৱাত অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগে কৃষকৰ বাবে কঠীয়া পৰাৰ বাবে উদ্যোগ লৈছে । কৃষিমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা‌ই কঠীয়া সিঁচা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে । কৃষিপামত কৃষিমন্ত্ৰীয়ে কঠীয়া সিঁচিবলৈ অহাৰ আগমুহূৰ্তত নাহৰফুটুকীৰ অতৰ্কিত আক্ৰমণৰ ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : যোৰহাটত পুনৰ পিঞ্জৰাত সোমাল বনৰজা, সাতদিনত তিনিটাকৈ নাহৰফুটুকী উদ্ধাৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

নাহৰফুটুকীৰ আতংক
নাহৰফুটুকীৰ আক্ৰমণ
পীযুষ হাজৰীকা‌
LEOPARD ATTACKED FARMERS
LEOPARD TERROR IN SONARI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

AABSU Protest

বিটিআৰ শান্তিচুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা ৰূপায়ণৰ দাবী: জোনাইত এবছুৰ প্ৰতিবাদ

July 27, 2026 at 8:55 PM IST
CPI(ML) leader visits flood hits Jorhat

অসমত হোৱা মহাপ্ৰলয় প্ৰাকৃতিক নহয় মানৱসৃষ্ট দুৰ্যোগ : চিপিআইএমএলৰ নেতা

July 27, 2026 at 6:54 PM IST
Mangaldoi teenagers missing

নৈত গা ধুবলৈ গৈ নিখোঁজ দুই কিশোৰ

July 27, 2026 at 5:15 PM IST
Local people and police recovered body of missing person from the Beki River near Kalgachia

বেকী নদীত মাছ মাৰিবলৈ গৈ সন্ধানহীন হোৱা ব্য়ক্তিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ

July 27, 2026 at 3:00 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.