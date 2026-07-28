বানাক্ৰান্তলৈ কঠীয়া সিঁচাৰ সময়তে কৃষকক আক্ৰমণ নাহৰফুটুকীৰ - LEOPARD ATTACKED FARMERS
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 28, 2026 at 4:07 PM IST
ডিব্ৰুগড়: চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰিৰ লংপতীয়া কৃষিপামত দিন-দুপৰতে নাহৰফুটুকীৰ আক্ৰমণত এজন যুৱক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । বানাক্ৰান্ত ৰাইজলৈ কঠীয়া সিঁচিবৰ বাবে কৃষিপামত ব্যস্ত আছিল কৃষক ৰাইজ । তেনে সময়তে কাষতে থকা হাবিৰ পৰা এটা প্ৰকাণ্ড নাহৰফুটুকী ওলাই আহি কৃষকসকলক আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলায় ।
নাহৰফুটুকীৰ আক্ৰমণত ৰাজেন বৰা নামৰ কৃষকজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ উত্তেজনামূলক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । গুৰুতৰভাৱে আহত ৰাজেন বৰাক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । ইফালে কৃষকগৰাকীক আক্ৰমণ কৰি নাহৰফুটুকীটো সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰি যায় ।
উল্লেখ্য যে, ভয়ংকৰ বানত চৰাইদেউ জিলাৰ সকলো কৃষকৰ খেতি-পথাৰ নষ্ট হোৱাত অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগে কৃষকৰ বাবে কঠীয়া পৰাৰ বাবে উদ্যোগ লৈছে । কৃষিমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই কঠীয়া সিঁচা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে । কৃষিপামত কৃষিমন্ত্ৰীয়ে কঠীয়া সিঁচিবলৈ অহাৰ আগমুহূৰ্তত নাহৰফুটুকীৰ অতৰ্কিত আক্ৰমণৰ ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : যোৰহাটত পুনৰ পিঞ্জৰাত সোমাল বনৰজা, সাতদিনত তিনিটাকৈ নাহৰফুটুকী উদ্ধাৰ
ডিব্ৰুগড়: চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰিৰ লংপতীয়া কৃষিপামত দিন-দুপৰতে নাহৰফুটুকীৰ আক্ৰমণত এজন যুৱক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । বানাক্ৰান্ত ৰাইজলৈ কঠীয়া সিঁচিবৰ বাবে কৃষিপামত ব্যস্ত আছিল কৃষক ৰাইজ । তেনে সময়তে কাষতে থকা হাবিৰ পৰা এটা প্ৰকাণ্ড নাহৰফুটুকী ওলাই আহি কৃষকসকলক আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলায় ।
নাহৰফুটুকীৰ আক্ৰমণত ৰাজেন বৰা নামৰ কৃষকজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ উত্তেজনামূলক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । গুৰুতৰভাৱে আহত ৰাজেন বৰাক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । ইফালে কৃষকগৰাকীক আক্ৰমণ কৰি নাহৰফুটুকীটো সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰি যায় ।
উল্লেখ্য যে, ভয়ংকৰ বানত চৰাইদেউ জিলাৰ সকলো কৃষকৰ খেতি-পথাৰ নষ্ট হোৱাত অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগে কৃষকৰ বাবে কঠীয়া পৰাৰ বাবে উদ্যোগ লৈছে । কৃষিমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই কঠীয়া সিঁচা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে । কৃষিপামত কৃষিমন্ত্ৰীয়ে কঠীয়া সিঁচিবলৈ অহাৰ আগমুহূৰ্তত নাহৰফুটুকীৰ অতৰ্কিত আক্ৰমণৰ ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : যোৰহাটত পুনৰ পিঞ্জৰাত সোমাল বনৰজা, সাতদিনত তিনিটাকৈ নাহৰফুটুকী উদ্ধাৰ