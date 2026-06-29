ETV Bharat / Videos

লখিমপুৰৰ ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত লাখে লাখে টকা - LAKHIMPUR POLICE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
লখিমপুৰৰ ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত লাখে লাখে টকা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 29, 2026 at 4:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

লখিমপুৰ : লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা ৷ সোমবাৰে লখিমপুৰ জিলাৰ ধলপুৰত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ৩৩ লাখ জাল টকাৰ নোট জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ 

বৃহৎ পৰিমাণৰ জাল নোটসহ হাইদৰ আলী আৰু জিয়াৰুল ইছলাম নামৰ দুই সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷

ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, সোমবাৰে ধলপুৰ আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া অংকুৰজ্যোতি বৰুৱাৰ নেতৃত্বত গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি অভিযান চলাই ৷ 

অভিযানত লখিমপুৰৰ দৌলতপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী এএছ ০১ জিকে ৭৪৩৯ নম্বৰৰ এখন বাহনৰ পৰা নগদ ৩৩,৫৯,৫০০ নকল ধন জব্দ কৰে । ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চলোৱা অভিযানত বাহনখনৰ চালক হাইদৰ আলী আৰু জিয়াৰুল ইছলামক আটক কৰে । ইফালে বৃহৎ পৰিমাণৰ নকল ধনখিনি দৌলতপুৰৰ আব্জালুল ৰহমানে দিছিল বুলি স্বীকাৰ কৰিছে আটকাধীন যুৱকদ্বয়ে ।

লগতে পঢ়ক:কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই ধ্বংস কৰিব পাৰ্থেনিয়াম ! কলিয়াবৰত উদ্ভাৱন নতুন প্ৰযুক্তি

লখিমপুৰ : লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা ৷ সোমবাৰে লখিমপুৰ জিলাৰ ধলপুৰত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ৩৩ লাখ জাল টকাৰ নোট জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ 

বৃহৎ পৰিমাণৰ জাল নোটসহ হাইদৰ আলী আৰু জিয়াৰুল ইছলাম নামৰ দুই সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷

ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, সোমবাৰে ধলপুৰ আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া অংকুৰজ্যোতি বৰুৱাৰ নেতৃত্বত গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি অভিযান চলাই ৷ 

অভিযানত লখিমপুৰৰ দৌলতপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী এএছ ০১ জিকে ৭৪৩৯ নম্বৰৰ এখন বাহনৰ পৰা নগদ ৩৩,৫৯,৫০০ নকল ধন জব্দ কৰে । ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চলোৱা অভিযানত বাহনখনৰ চালক হাইদৰ আলী আৰু জিয়াৰুল ইছলামক আটক কৰে । ইফালে বৃহৎ পৰিমাণৰ নকল ধনখিনি দৌলতপুৰৰ আব্জালুল ৰহমানে দিছিল বুলি স্বীকাৰ কৰিছে আটকাধীন যুৱকদ্বয়ে ।

লগতে পঢ়ক:কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই ধ্বংস কৰিব পাৰ্থেনিয়াম ! কলিয়াবৰত উদ্ভাৱন নতুন প্ৰযুক্তি

For All Latest Updates

TAGGED:

লখিমপুৰ আৰক্ষী
লখিমপুৰ
নকল নোট
ETV BHARAT ASSAM
LAKHIMPUR POLICE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

terrible fire destroyed warehouses along with commercial establishments in Chinamara

ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত যোৰহাটত ব্য়ৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসহ গুডাম ভস্মীভূত

June 29, 2026 at 4:24 PM IST
ABHAYAPURI TOWN

নিশা হ'লে অভয়াপুৰীত নজ্বলে হাই-মাষ্ট লাইট, কিন্তু কিয় ?

June 29, 2026 at 3:31 PM IST
Minister Jayanta Malla Baruah

ৰাইজক কৰ-কাতলৰ বোজা নিদিয়াকৈ ৰাজহ বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য চৰকাৰৰ: জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা

June 28, 2026 at 6:37 PM IST
MINISTER PIJUSH HAZARIKA

প্ৰখৰ ৰ'দকো নেওচি পথাৰত ভূঁই ৰুলে কৃষিমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই

June 28, 2026 at 6:34 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.