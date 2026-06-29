লখিমপুৰৰ ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত লাখে লাখে টকা - LAKHIMPUR POLICE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 29, 2026 at 4:22 PM IST
লখিমপুৰ : লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা ৷ সোমবাৰে লখিমপুৰ জিলাৰ ধলপুৰত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ৩৩ লাখ জাল টকাৰ নোট জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷
বৃহৎ পৰিমাণৰ জাল নোটসহ হাইদৰ আলী আৰু জিয়াৰুল ইছলাম নামৰ দুই সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷
ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, সোমবাৰে ধলপুৰ আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া অংকুৰজ্যোতি বৰুৱাৰ নেতৃত্বত গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি অভিযান চলাই ৷
অভিযানত লখিমপুৰৰ দৌলতপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী এএছ ০১ জিকে ৭৪৩৯ নম্বৰৰ এখন বাহনৰ পৰা নগদ ৩৩,৫৯,৫০০ নকল ধন জব্দ কৰে । ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চলোৱা অভিযানত বাহনখনৰ চালক হাইদৰ আলী আৰু জিয়াৰুল ইছলামক আটক কৰে । ইফালে বৃহৎ পৰিমাণৰ নকল ধনখিনি দৌলতপুৰৰ আব্জালুল ৰহমানে দিছিল বুলি স্বীকাৰ কৰিছে আটকাধীন যুৱকদ্বয়ে ।
লগতে পঢ়ক:কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই ধ্বংস কৰিব পাৰ্থেনিয়াম ! কলিয়াবৰত উদ্ভাৱন নতুন প্ৰযুক্তি
লখিমপুৰ : লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা ৷ সোমবাৰে লখিমপুৰ জিলাৰ ধলপুৰত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ৩৩ লাখ জাল টকাৰ নোট জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷
বৃহৎ পৰিমাণৰ জাল নোটসহ হাইদৰ আলী আৰু জিয়াৰুল ইছলাম নামৰ দুই সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷
ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, সোমবাৰে ধলপুৰ আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া অংকুৰজ্যোতি বৰুৱাৰ নেতৃত্বত গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি অভিযান চলাই ৷
অভিযানত লখিমপুৰৰ দৌলতপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী এএছ ০১ জিকে ৭৪৩৯ নম্বৰৰ এখন বাহনৰ পৰা নগদ ৩৩,৫৯,৫০০ নকল ধন জব্দ কৰে । ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চলোৱা অভিযানত বাহনখনৰ চালক হাইদৰ আলী আৰু জিয়াৰুল ইছলামক আটক কৰে । ইফালে বৃহৎ পৰিমাণৰ নকল ধনখিনি দৌলতপুৰৰ আব্জালুল ৰহমানে দিছিল বুলি স্বীকাৰ কৰিছে আটকাধীন যুৱকদ্বয়ে ।
লগতে পঢ়ক:কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই ধ্বংস কৰিব পাৰ্থেনিয়াম ! কলিয়াবৰত উদ্ভাৱন নতুন প্ৰযুক্তি