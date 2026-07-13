ETV Bharat / Videos

আৰক্ষী বুলি পৰিচয় দিয়া সকলোকে বিশ্বাস নকৰিব ! - ইটিভি ভাৰত অসম

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
আৰক্ষী বুলি পৰিচয় ধুবুৰীত মহিলাৰ পৰা লৈ গ'ল লক্ষাধিক টকাৰ সোণৰ অলংকাৰ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 13, 2026 at 8:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ধুবুৰী: সাৱধান ! আৰক্ষীৰ বেশত ঘূৰিছে ডকাইতৰ বৃহৎ চক্ৰ । আৰক্ষীৰ লোক বুলি পৰিচয় দি আপোনাকো লুটপাত কৰিব পাৰে ডকাইতৰ দলে । ধুবুৰীত তেনেকুৱাই এটা ঘটনাই সংঘটিত হ'ল । আৰক্ষীৰ লোক বুলি পৰিচয় দি ধুবুৰীৰ মাজমজিয়াত ৫৯ বছৰীয়া এগৰাকী মহিলাৰ পৰা কাঢ়ি লৈ গ'ল সোণৰ অলংকাৰ । চহৰখনৰ ৭ নং ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দা জ্যোৎস্না বেগম নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে চহৰখনৰ মিচেল ৰোডলৈ গৈ থাকোঁতে দুজন যুৱকে তেওঁক আৰক্ষীৰ লোক বুলি পৰিচয় দিছিল । তাৰ পিছত পিন্ধি থকা সোণৰ অলংকাৰবোৰ বেগত ভৰাবলৈ দিয়ে । মহিলাগৰাকীয়ে সেইমতে তেওঁৰ সোণৰ গহনাবোৰ খুলি বেগত ভৰাবলৈ লওঁতেই দুই যুৱকে হাতৰ পৰা বেগটো কাঢ়ি পলায়ন কৰে ।

ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে ধুবুৰী সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ সদস্যই কয়, "মোৰ শাহুৱে ভাৰত মেডিকেললৈ আহিছিল । তেতিয়া দুজন মানুহ পিছফালৰ পৰা আহিছিল । মাক ক'লে যে আমি পুলিচৰ মানুহ । আই কাৰ্ডো দেখুৱাইছিল । তেওঁলোকে মাক সোণৰ অলংকাৰবোৰ বেগত ভৰাই ল'বলৈ ক'লে । মায়ে প্ৰথমে অস্বীকাৰ কৰিছিল । কিন্তু তেতিয়া আন এজন মানুহে আহি মাৰ সন্মুখতে তেওঁৰ অলংকাৰ খুলি পকেটত থলে । এজনে মাক ধমক দি ক'লে যে আপুনি কিয় ৰখা নাই । তেতিয়া মায়ে অলংকাৰবোৰ খুলি বেগত ভৰাওঁতেই কাঢ়ি লৈ বাইকেৰে পলায়ন কৰিলে । সোণখিনিৰ মূল্য ৪ লাখমান টকা হ'ব । আমি ধুবুৰী থানাত ইতিমধ্যে এজাহাৰ দিছোঁ ।"

লগতে পঢ়ক :

অসমৰ মাটিত নগাৰ জৰীপ: বাধা দিয়া অসমীয়া যুৱকক গুৰুলা-গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ

ধুবুৰী: সাৱধান ! আৰক্ষীৰ বেশত ঘূৰিছে ডকাইতৰ বৃহৎ চক্ৰ । আৰক্ষীৰ লোক বুলি পৰিচয় দি আপোনাকো লুটপাত কৰিব পাৰে ডকাইতৰ দলে । ধুবুৰীত তেনেকুৱাই এটা ঘটনাই সংঘটিত হ'ল । আৰক্ষীৰ লোক বুলি পৰিচয় দি ধুবুৰীৰ মাজমজিয়াত ৫৯ বছৰীয়া এগৰাকী মহিলাৰ পৰা কাঢ়ি লৈ গ'ল সোণৰ অলংকাৰ । চহৰখনৰ ৭ নং ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দা জ্যোৎস্না বেগম নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে চহৰখনৰ মিচেল ৰোডলৈ গৈ থাকোঁতে দুজন যুৱকে তেওঁক আৰক্ষীৰ লোক বুলি পৰিচয় দিছিল । তাৰ পিছত পিন্ধি থকা সোণৰ অলংকাৰবোৰ বেগত ভৰাবলৈ দিয়ে । মহিলাগৰাকীয়ে সেইমতে তেওঁৰ সোণৰ গহনাবোৰ খুলি বেগত ভৰাবলৈ লওঁতেই দুই যুৱকে হাতৰ পৰা বেগটো কাঢ়ি পলায়ন কৰে ।

ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে ধুবুৰী সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ সদস্যই কয়, "মোৰ শাহুৱে ভাৰত মেডিকেললৈ আহিছিল । তেতিয়া দুজন মানুহ পিছফালৰ পৰা আহিছিল । মাক ক'লে যে আমি পুলিচৰ মানুহ । আই কাৰ্ডো দেখুৱাইছিল । তেওঁলোকে মাক সোণৰ অলংকাৰবোৰ বেগত ভৰাই ল'বলৈ ক'লে । মায়ে প্ৰথমে অস্বীকাৰ কৰিছিল । কিন্তু তেতিয়া আন এজন মানুহে আহি মাৰ সন্মুখতে তেওঁৰ অলংকাৰ খুলি পকেটত থলে । এজনে মাক ধমক দি ক'লে যে আপুনি কিয় ৰখা নাই । তেতিয়া মায়ে অলংকাৰবোৰ খুলি বেগত ভৰাওঁতেই কাঢ়ি লৈ বাইকেৰে পলায়ন কৰিলে । সোণখিনিৰ মূল্য ৪ লাখমান টকা হ'ব । আমি ধুবুৰী থানাত ইতিমধ্যে এজাহাৰ দিছোঁ ।"

লগতে পঢ়ক :

অসমৰ মাটিত নগাৰ জৰীপ: বাধা দিয়া অসমীয়া যুৱকক গুৰুলা-গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

ডকাইতি
ধুবুৰী
ভুৱা আৰক্ষীৰ লুটপাত
ইটিভি ভাৰত অসম
FAKE COPS ROB WOMAN

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

SKATING TRAINING IN HAJO

স্কেটিং খেলেৰে অসমৰ কণ কণ শিশুক বিশ্ব দৰবাৰলৈ নিয়াৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা

July 13, 2026 at 8:59 PM IST
TMPK general conference

টিএমপিকেৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ সমাপ্তি: গঠন ১০১ জনীয়া নতুন সমিতি

July 13, 2026 at 7:43 PM IST
Heavy Rain and Artificial floods Triggers Major Traffic Jam on Jorabat

যোৰাবাটত কৃত্ৰিম বান: আবদ্ধ শ শ বাহন, চৰম দুৰ্যোগত সহস্ৰাধিক যাত্ৰী

July 13, 2026 at 3:40 PM IST
Jorhat flood

পুঠি নদীৰ ৰিং বান্ধ ছিগিল: ৫ খন গাঁৱৰ ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি

July 13, 2026 at 3:16 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.