ETV Bharat / Videos

অৱসৰৰ পাছতো নিজৰ ইচ্ছামতেই শিক্ষকতা কৰিবলৈ বিদ্যালয় বাচি ল'ব পাৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাপ্ৰাপক শিক্ষকে - RETIRED TEACHER DR MIZANUR RAHMAN

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ডঃ মিজানুৰ ৰহমানলৈ আহিল বিভাগীয় শীৰ্ষ মহলৰ পত্ৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 6, 2026 at 11:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ধুবুৰী: ধুবুৰী জিলাৰ আগমনিৰ কালডোবা হাইস্কুলৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক ডঃ মিজানুৰ ৰহমানলৈ আহিল বিভাগীয় শীৰ্ষ মহলৰ পত্ৰ । ৰাজ্যিক বঁটাপ্ৰাপক শিক্ষক ডঃ মিজানুৰ ৰহমানে চলিত বৰ্ষৰ ৩০ এপ্ৰিলত তেওঁৰ চাকৰি জীৱনৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল । ২০১৭ চনত ৰাজ্যিক বঁটা লাভ কৰা শিক্ষকগৰাকীয়ে সেই বছৰতে স্বচ্ছ বিদ্যালয়ৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাও লাভ কৰিছিল । 

অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক ডঃ মিজানুৰ ৰহমানলৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰখনত তেওঁক পুনৰ এবছৰৰ বাবে শিক্ষকতাৰ বৃত্তিত যোগদান কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে । সেই অতিৰিক্ত এবছৰ শিক্ষকতা কৰাৰ বাবে শিক্ষকগৰাকীয়ে নিজৰ পচন্দ অনুসৰি ধুবৰী জিলাৰ যিকোনো বিদ্যালয়ত কাম কৰিব পাৰিব বুলি সদৰী কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে, ৰাজ্যিক বঁটাপ্ৰপক শিক্ষকসকলক অসম চৰকাৰে সন্মান জনোৱাৰ উদ্যেশ্যে তেওঁলোকৰ অৱসৰ লোৱাৰ পিছত অতিৰিক্তভাৱে এবছৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধি কৰি শৈক্ষিক উত্তৰণৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি আহিছে । 

অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক ডঃ মিজানুৰ ৰহমানে এই খবৰ লাভ কৰি কয়, "আজি মই খুবেই আনন্দিত । অসম চৰকাৰে যি পদক্ষেপ লৈছে তাৰ বাবে মই খুবেই আনন্দিত । মই ধুবুৰীৰ কালডোবা হাইস্কুলৰ পৰা চলিত বৰ্ষৰ ৩০ এপ্ৰিলত অৱসৰ লৈছিলোঁ । মই অৱসৰ লোৱাৰ পিছতে অসম চৰকাৰে আৰু এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছে । চৰকাৰে মোৰ চাকৰি এবছৰ বৃদ্ধি কৰিলে । ২০২৬ চনৰ পহিলা মে'ৰ পৰা ২০২৭ বৰ্ষৰ ৩০ এপ্ৰিল লৈকে এই এবছৰ মোৰ চাকৰিৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।"

লগতে পঢ়ক: বিশ্বকাপ ফুটবলক লৈ উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি: সীমিত সুবিধাৰ মাজতো অসমৰ যুৱপ্ৰজন্মই দেখিছে সপোন

১৪ কুইণ্টল নিষিদ্ধ থাইলেণ্ড মাগুৰ জীয়াই জীয়াই পুতিলে মীন বিভাগে

ধুবুৰী: ধুবুৰী জিলাৰ আগমনিৰ কালডোবা হাইস্কুলৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক ডঃ মিজানুৰ ৰহমানলৈ আহিল বিভাগীয় শীৰ্ষ মহলৰ পত্ৰ । ৰাজ্যিক বঁটাপ্ৰাপক শিক্ষক ডঃ মিজানুৰ ৰহমানে চলিত বৰ্ষৰ ৩০ এপ্ৰিলত তেওঁৰ চাকৰি জীৱনৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল । ২০১৭ চনত ৰাজ্যিক বঁটা লাভ কৰা শিক্ষকগৰাকীয়ে সেই বছৰতে স্বচ্ছ বিদ্যালয়ৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাও লাভ কৰিছিল । 

অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক ডঃ মিজানুৰ ৰহমানলৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰখনত তেওঁক পুনৰ এবছৰৰ বাবে শিক্ষকতাৰ বৃত্তিত যোগদান কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে । সেই অতিৰিক্ত এবছৰ শিক্ষকতা কৰাৰ বাবে শিক্ষকগৰাকীয়ে নিজৰ পচন্দ অনুসৰি ধুবৰী জিলাৰ যিকোনো বিদ্যালয়ত কাম কৰিব পাৰিব বুলি সদৰী কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে, ৰাজ্যিক বঁটাপ্ৰপক শিক্ষকসকলক অসম চৰকাৰে সন্মান জনোৱাৰ উদ্যেশ্যে তেওঁলোকৰ অৱসৰ লোৱাৰ পিছত অতিৰিক্তভাৱে এবছৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধি কৰি শৈক্ষিক উত্তৰণৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি আহিছে । 

অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক ডঃ মিজানুৰ ৰহমানে এই খবৰ লাভ কৰি কয়, "আজি মই খুবেই আনন্দিত । অসম চৰকাৰে যি পদক্ষেপ লৈছে তাৰ বাবে মই খুবেই আনন্দিত । মই ধুবুৰীৰ কালডোবা হাইস্কুলৰ পৰা চলিত বৰ্ষৰ ৩০ এপ্ৰিলত অৱসৰ লৈছিলোঁ । মই অৱসৰ লোৱাৰ পিছতে অসম চৰকাৰে আৰু এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছে । চৰকাৰে মোৰ চাকৰি এবছৰ বৃদ্ধি কৰিলে । ২০২৬ চনৰ পহিলা মে'ৰ পৰা ২০২৭ বৰ্ষৰ ৩০ এপ্ৰিল লৈকে এই এবছৰ মোৰ চাকৰিৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।"

লগতে পঢ়ক: বিশ্বকাপ ফুটবলক লৈ উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি: সীমিত সুবিধাৰ মাজতো অসমৰ যুৱপ্ৰজন্মই দেখিছে সপোন

১৪ কুইণ্টল নিষিদ্ধ থাইলেণ্ড মাগুৰ জীয়াই জীয়াই পুতিলে মীন বিভাগে

For All Latest Updates

TAGGED:

ড৹ মিজানুৰ ৰহমান
অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক
ধুবুৰী
ইটিভি ভাৰত অসম
RETIRED TEACHER DR MIZANUR RAHMAN

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Police destroyed ganja cultivation

ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত বৃহৎ পৰিমাণ গাঞ্জা খেতি উৎখাত আৰক্ষীৰ

June 5, 2026 at 8:09 PM IST
Kalgachia News

কলগাছিয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ৰোগী-ৰাইজে পাব বিশুদ্ধ খোৱা পানী

June 5, 2026 at 7:56 PM IST
On World Environment Day, a school cut down tree in Nagaon

বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনাই প্ৰকৃতিত কুঠাৰাঘাত, গছ কাটি বিতৰ্কত বিদ্যালয়

June 5, 2026 at 7:55 PM IST
Jonai train vehicle collision

ৰে'লে মহটিয়াই নিলে বাহন, জোনাইৰ ডেকাপামত হতাহত ২

June 5, 2026 at 7:20 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.