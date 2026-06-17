ETV Bharat / Videos

কৃষিৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ বাবে অত্যধিক সাৰ প্ৰয়োগ দেশদ্ৰোহিতা: ৰণজিৎ কুমাৰ দাস - RANJIT KUMAR DASS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাস (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 17, 2026 at 7:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বৰপেটা: "বাৰ্ধক্যক জয় কৰাৰ বাবে প্ৰতিদিনে তুলসী খাওক ৷ প্ৰতি মাহে এটাকৈ তুলসী পাত বঢ়াই গৈ থাকি প্ৰতিদিনে পুৱা তুলসীৰ পাত চোবালে মানুহৰ জীৱনলৈ কেতিয়াও বাৰ্ধক্য নাহে ।" এই মন্তব্য় অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসৰ  ৷  

বৰপেটাত বিজেপিৰ জিলা কৃষক মৰ্চাৰ উদ্যোগত আৰু অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগ তথা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রৰ সহযোগত প্রাকৃতিক আৰু জৈৱিক খেতিৰ ওপৰত জিলা ভিত্তিত অনুষ্ঠিত কৃষক কর্মশালা এখনত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁ এইদৰে পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়  ৷ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে কয়,"প্ৰতিগৰাকী কৃষকক আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে নিৰলস প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে  ৷ ভাৰতবৰ্ষক আত্মনিৰ্ভৰ কৰি তুলিব লাগিব ৷ ভাৰতবৰ্ষক আত্মনিৰ্ভৰ কৰি তোলাৰ বাবে কৃষকে গুণগত উৎপাদন বঢ়াব লাগিব, উদ্যোগীসকলে ঔদ্যোগীকৰণ কৰিব লাগিব । চিকিৎসকে চিকিৎসাৰ মান উন্নত কৰিব লাগিব ৷"

ভাৰতবৰ্ষক ২০৪৭ বৰ্ষৰ ভিতৰত আত্মনিৰ্ভৰ কৰাৰ সংকল্পৰে সমগ্ৰ দেশতে এনে কৰ্মশালাৰ আয়োজন চলি আছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়,"অসমৰ কৃষি আৰু কৃষকক আগবঢ়াই নিব নোৱাৰিলে অসমখনক আগুৱাই নিব পৰা নাযাব ৷" কৃষিৰ উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা আচনি সম্পৰ্কতো মন্তব্য কৰে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে ৷  

আনহাতে খেতিত অত্যধিক সাৰ,কীটনাশক আদি ব্যৱহাৰৰ পৰিৱৰ্তে জৈৱিক খেতি কৰিবলৈ আহ্বান জনায়  অধ্য়ক্ষগৰাকীয়ে  ৷ বিশেষকৈ সকলো পৰিয়ালক নিজৰ প্ৰয়োজনীয় পাচলিৰ খেতি কৰাৰ আহ্বান জনায় ৷ আত্মনিৰ্ভৰ হোৱাৰ লক্ষ্য়ৰে কৃষিৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ বাবে অত্যধিক সাৰ প্ৰয়োগ দেশদ্ৰোহিতা বুলিও মন্তব্য় কৰে ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে ৷

লগতে পঢ়ক:তিনি বছৰত মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত গঁড়-বাঘ চিকাৰৰ ঘটনা শূন্য

ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ১২৩ সংখ্যক ওপজা দিন

বৰপেটা: "বাৰ্ধক্যক জয় কৰাৰ বাবে প্ৰতিদিনে তুলসী খাওক ৷ প্ৰতি মাহে এটাকৈ তুলসী পাত বঢ়াই গৈ থাকি প্ৰতিদিনে পুৱা তুলসীৰ পাত চোবালে মানুহৰ জীৱনলৈ কেতিয়াও বাৰ্ধক্য নাহে ।" এই মন্তব্য় অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসৰ  ৷  

বৰপেটাত বিজেপিৰ জিলা কৃষক মৰ্চাৰ উদ্যোগত আৰু অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগ তথা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রৰ সহযোগত প্রাকৃতিক আৰু জৈৱিক খেতিৰ ওপৰত জিলা ভিত্তিত অনুষ্ঠিত কৃষক কর্মশালা এখনত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁ এইদৰে পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়  ৷ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে কয়,"প্ৰতিগৰাকী কৃষকক আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে নিৰলস প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে  ৷ ভাৰতবৰ্ষক আত্মনিৰ্ভৰ কৰি তুলিব লাগিব ৷ ভাৰতবৰ্ষক আত্মনিৰ্ভৰ কৰি তোলাৰ বাবে কৃষকে গুণগত উৎপাদন বঢ়াব লাগিব, উদ্যোগীসকলে ঔদ্যোগীকৰণ কৰিব লাগিব । চিকিৎসকে চিকিৎসাৰ মান উন্নত কৰিব লাগিব ৷"

ভাৰতবৰ্ষক ২০৪৭ বৰ্ষৰ ভিতৰত আত্মনিৰ্ভৰ কৰাৰ সংকল্পৰে সমগ্ৰ দেশতে এনে কৰ্মশালাৰ আয়োজন চলি আছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়,"অসমৰ কৃষি আৰু কৃষকক আগবঢ়াই নিব নোৱাৰিলে অসমখনক আগুৱাই নিব পৰা নাযাব ৷" কৃষিৰ উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা আচনি সম্পৰ্কতো মন্তব্য কৰে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে ৷  

আনহাতে খেতিত অত্যধিক সাৰ,কীটনাশক আদি ব্যৱহাৰৰ পৰিৱৰ্তে জৈৱিক খেতি কৰিবলৈ আহ্বান জনায়  অধ্য়ক্ষগৰাকীয়ে  ৷ বিশেষকৈ সকলো পৰিয়ালক নিজৰ প্ৰয়োজনীয় পাচলিৰ খেতি কৰাৰ আহ্বান জনায় ৷ আত্মনিৰ্ভৰ হোৱাৰ লক্ষ্য়ৰে কৃষিৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ বাবে অত্যধিক সাৰ প্ৰয়োগ দেশদ্ৰোহিতা বুলিও মন্তব্য় কৰে ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে ৷

লগতে পঢ়ক:তিনি বছৰত মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত গঁড়-বাঘ চিকাৰৰ ঘটনা শূন্য

ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ১২৩ সংখ্যক ওপজা দিন

For All Latest Updates

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
বৰপেটা
জৈৱিক খেতি
তুলসী
RANJIT KUMAR DASS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Pabitra Margherita wants Majuli to gain recognition as a world heritage site

ৰাজ্য চৰকাৰেও মাজুলীয়ে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি পোৱাটো বিচাৰে: পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা

June 17, 2026 at 7:20 PM IST
A teacher has been accused of sexually abusing a minor in South Shalmara Manakachar

বনকৰা নাবালিকাক বছৰ ধৰি যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে

June 17, 2026 at 6:11 PM IST
Nagao Bus accident

নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাজপথত বাগৰিল যাত্ৰীবাহী বাছ

June 17, 2026 at 5:48 PM IST
MINISTER ATUL BORA

ধেমাজিত বান সমস্যা সম্পৰ্কত পৰ্যালোচনা মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ

June 17, 2026 at 1:44 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.