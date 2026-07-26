ETV Bharat / Videos

বানপীড়িত অঞ্চলত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী বিতৰণ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ - FLOOD HITS ASSAM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বানপীড়িত অঞ্চলত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী বিতৰণ স্বেচ্ছাসেৱী সংগ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 26, 2026 at 12:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও : এতিয়া ৰাজ্য়ৰ চৌপাশে বন্য়াৰ্তৰ আৰ্তনাদ । সকলোৱে এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানী, পেট ভৰাই খাবলৈ খাদ্য়, থাকিবলৈ বাসস্থান আৰু বস্ত্ৰৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে । ইয়াৰ মাজতে বহুতেই বানাক্ৰান্তক সহায়ৰ বাবে আগুৱাই আহিছে ।

বিপদৰ সময়ত মানুহৰ কাষত থিয় হোৱাই হৈছে প্ৰকৃত মানৱতা । এই মানৱতাৰ আদৰ্শক বুকুত লৈ পুনৰ এবাৰ বানাক্ৰান্তক সহায় কৰিবলৈ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন সহায় অসম আগবাঢ়ি আহিছে । সংগঠনটোৰ উদ্যোগত আৰু চুলতান হাস্পতাল এণ্ড ৰিছাৰ্চ চেণ্টাৰৰ সহযোগত উজনি অসমৰ বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছে । সংগঠনটোৰ সভাপতি ৰাজু মহন্তৰ নেতৃত্বত স্বেচ্ছাসেৱকৰ এটি দল খাদ্য সামগ্ৰী লৈ উজনি অসমৰ যোৰহাট জিলা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে ।

লগতে পঢ়ক:অসমৰ বানত ৬০ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু; ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শোক প্ৰকাশ

জলপ্ৰলয়ে নিঃশেষ কৰা শিক্ষাৰ্থী জীৱন পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ চেষ্টা; ৰ'দত শুকুৱাইছে কিতাপ-বহী

মৰিগাঁও : এতিয়া ৰাজ্য়ৰ চৌপাশে বন্য়াৰ্তৰ আৰ্তনাদ । সকলোৱে এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানী, পেট ভৰাই খাবলৈ খাদ্য়, থাকিবলৈ বাসস্থান আৰু বস্ত্ৰৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে । ইয়াৰ মাজতে বহুতেই বানাক্ৰান্তক সহায়ৰ বাবে আগুৱাই আহিছে ।

বিপদৰ সময়ত মানুহৰ কাষত থিয় হোৱাই হৈছে প্ৰকৃত মানৱতা । এই মানৱতাৰ আদৰ্শক বুকুত লৈ পুনৰ এবাৰ বানাক্ৰান্তক সহায় কৰিবলৈ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন সহায় অসম আগবাঢ়ি আহিছে । সংগঠনটোৰ উদ্যোগত আৰু চুলতান হাস্পতাল এণ্ড ৰিছাৰ্চ চেণ্টাৰৰ সহযোগত উজনি অসমৰ বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছে । সংগঠনটোৰ সভাপতি ৰাজু মহন্তৰ নেতৃত্বত স্বেচ্ছাসেৱকৰ এটি দল খাদ্য সামগ্ৰী লৈ উজনি অসমৰ যোৰহাট জিলা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে ।

লগতে পঢ়ক:অসমৰ বানত ৬০ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু; ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শোক প্ৰকাশ

জলপ্ৰলয়ে নিঃশেষ কৰা শিক্ষাৰ্থী জীৱন পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ চেষ্টা; ৰ'দত শুকুৱাইছে কিতাপ-বহী

For All Latest Updates

TAGGED:

বন্য়াৰ্ত
যোৰহাট
বানপীড়িত
FLOOD HITS ASSAM
ASSAM FLOOD 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

MP Gaurav Gogoi

ৰাহুল গান্ধীৰ দাবীৰ বাবে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ; গৌৰৱ গগৈ

July 25, 2026 at 7:50 PM IST
Police obstruct protests

চচলত প্ৰতিবাদত বাধা আৰক্ষীৰ: আটক বহু এছএফআই কৰ্মী

July 25, 2026 at 5:05 PM IST
NDRF rescues woman trapped in flood in critical condition at Teok Jorhat

টীয়কত বানত আবদ্ধ মহিলাক সংকটজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ এনডিআৰএফৰ

July 25, 2026 at 2:27 PM IST
Nimisha Nath of Assam Morigaon topped the state in the Borgeet Visharad examination

বৰগীত বিশাৰদ পৰীক্ষাত ৰাজ্যৰ ভিতৰতে শীৰ্ষস্থান দখল মৰিগাঁৱৰ নিমিষা নাথৰ

July 25, 2026 at 1:51 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.