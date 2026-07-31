দৌলাশালত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া পৰিদৰ্শন নাৰায়ণ ডেকাৰ - RIVER EROSION
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 31, 2026 at 1:48 PM IST
নলবাৰী: খহনীয়াৰ কবলত পৰিছে নলবাৰী জিলাৰ এটা অঞ্চল । জিলাখনৰ দক্ষিণ অঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ সূঁতিত চপৰা-চপৰে গৰা খহিছে । যাৰ ফালত অঞ্চলবাসী আতংকিত হৈ পৰিছে । জিলাখনৰ বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দৌলাশালত খহনীয়াই তীব্ৰৰূপ ধাৰণ কৰিছে ।
এই খহনীয়াৰ ফলত দৌলাশালৰ এটা অঞ্চলৰ লগতে মথাউৰিটোৰ প্ৰতিও তীব্ৰ ভাবুকিৰ সৃষ্টি হৈছে । বৃহস্পতিবাৰে খহনীয়া স্থানত উপস্থিত হয় বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকা । বিধায়কগৰাকীয়ে খহনীয়াগ্ৰস্ত স্থান পৰিদৰ্শন কৰি সমগ্ৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় ।
পৰিদৰ্শন কালত বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকাই খহনীয়া ৰোধৰ বাবে শীঘ্ৰেই কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলি স্থানীয় ৰাইজক আশ্বাস দিয়ে । ইফালে খহনীয়াৰ স্থায়ী প্ৰতিৰোধৰ বাবে উক্ত স্থানত ১৫০০ মিটাৰ জুৰি এক বিশেষ খহনীয়া ৰোধক আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা হ’ব বুলিও বিধায়কগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত উল্লেখ কৰে ।
লগতে পঢ়ক: আমি কেনেকৈ বাচিলো গমেই নাপালো... ! আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰা উভতি আহি বন্য়াৰ্তৰ আৰ্তনাদ
নলবাৰী: খহনীয়াৰ কবলত পৰিছে নলবাৰী জিলাৰ এটা অঞ্চল । জিলাখনৰ দক্ষিণ অঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ সূঁতিত চপৰা-চপৰে গৰা খহিছে । যাৰ ফালত অঞ্চলবাসী আতংকিত হৈ পৰিছে । জিলাখনৰ বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দৌলাশালত খহনীয়াই তীব্ৰৰূপ ধাৰণ কৰিছে ।
এই খহনীয়াৰ ফলত দৌলাশালৰ এটা অঞ্চলৰ লগতে মথাউৰিটোৰ প্ৰতিও তীব্ৰ ভাবুকিৰ সৃষ্টি হৈছে । বৃহস্পতিবাৰে খহনীয়া স্থানত উপস্থিত হয় বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকা । বিধায়কগৰাকীয়ে খহনীয়াগ্ৰস্ত স্থান পৰিদৰ্শন কৰি সমগ্ৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় ।
পৰিদৰ্শন কালত বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকাই খহনীয়া ৰোধৰ বাবে শীঘ্ৰেই কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলি স্থানীয় ৰাইজক আশ্বাস দিয়ে । ইফালে খহনীয়াৰ স্থায়ী প্ৰতিৰোধৰ বাবে উক্ত স্থানত ১৫০০ মিটাৰ জুৰি এক বিশেষ খহনীয়া ৰোধক আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা হ’ব বুলিও বিধায়কগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত উল্লেখ কৰে ।
লগতে পঢ়ক: আমি কেনেকৈ বাচিলো গমেই নাপালো... ! আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰা উভতি আহি বন্য়াৰ্তৰ আৰ্তনাদ