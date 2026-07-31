ETV Bharat / Videos

দৌলাশালত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া পৰিদৰ্শন নাৰায়ণ ডেকাৰ - RIVER EROSION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
দৌলাশালত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া পৰিদৰ্শন নাৰায়ণ ডেকাৰ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 31, 2026 at 1:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী: খহনীয়াৰ কবলত পৰিছে নলবাৰী জিলাৰ এটা অঞ্চল । জিলাখনৰ দক্ষিণ অঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ সূঁতিত চপৰা-চপৰে গৰা খহিছে । যাৰ ফালত অঞ্চলবাসী আতংকিত হৈ পৰিছে । জিলাখনৰ বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দৌলাশালত খহনীয়াই তীব্ৰৰূপ ধাৰণ কৰিছে । ​

এই খহনীয়াৰ ফলত দৌলাশালৰ এটা অঞ্চলৰ লগতে মথাউৰিটোৰ প্ৰতিও তীব্ৰ ভাবুকিৰ সৃষ্টি হৈছে । বৃহস্পতিবাৰে খহনীয়া স্থানত উপস্থিত হয় বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকা । ​বিধায়কগৰাকীয়ে খহনীয়াগ্ৰস্ত স্থান পৰিদৰ্শন কৰি সমগ্ৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় । 

পৰিদৰ্শন কালত বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকাই খহনীয়া ৰোধৰ বাবে শীঘ্ৰেই কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলি স্থানীয় ৰাইজক আশ্বাস দিয়ে । ​ইফালে খহনীয়াৰ স্থায়ী প্ৰতিৰোধৰ বাবে উক্ত স্থানত ১৫০০ মিটাৰ জুৰি এক বিশেষ খহনীয়া ৰোধক আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা হ’ব বুলিও বিধায়কগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত উল্লেখ কৰে ।

লগতে পঢ়ক: আমি কেনেকৈ বাচিলো গমেই নাপালো... ! আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰা উভতি আহি বন্য়াৰ্তৰ আৰ্তনাদ

নলবাৰী: খহনীয়াৰ কবলত পৰিছে নলবাৰী জিলাৰ এটা অঞ্চল । জিলাখনৰ দক্ষিণ অঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ সূঁতিত চপৰা-চপৰে গৰা খহিছে । যাৰ ফালত অঞ্চলবাসী আতংকিত হৈ পৰিছে । জিলাখনৰ বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দৌলাশালত খহনীয়াই তীব্ৰৰূপ ধাৰণ কৰিছে । ​

এই খহনীয়াৰ ফলত দৌলাশালৰ এটা অঞ্চলৰ লগতে মথাউৰিটোৰ প্ৰতিও তীব্ৰ ভাবুকিৰ সৃষ্টি হৈছে । বৃহস্পতিবাৰে খহনীয়া স্থানত উপস্থিত হয় বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকা । ​বিধায়কগৰাকীয়ে খহনীয়াগ্ৰস্ত স্থান পৰিদৰ্শন কৰি সমগ্ৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় । 

পৰিদৰ্শন কালত বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকাই খহনীয়া ৰোধৰ বাবে শীঘ্ৰেই কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলি স্থানীয় ৰাইজক আশ্বাস দিয়ে । ​ইফালে খহনীয়াৰ স্থায়ী প্ৰতিৰোধৰ বাবে উক্ত স্থানত ১৫০০ মিটাৰ জুৰি এক বিশেষ খহনীয়া ৰোধক আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা হ’ব বুলিও বিধায়কগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত উল্লেখ কৰে ।

লগতে পঢ়ক: আমি কেনেকৈ বাচিলো গমেই নাপালো... ! আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰা উভতি আহি বন্য়াৰ্তৰ আৰ্তনাদ

For All Latest Updates

TAGGED:

নলবাৰী
ব্ৰহ্মপুত্ৰ
গৰাখহনীয়া
RIVER EROSION
EROSION

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Barama United Football Club wins in the Super Division football

ছুপাৰ ডিভিজন ফুটবলত বৰমা ইউনাইটেড ফুটবল ক্লাব বিজয়ী

July 31, 2026 at 1:04 PM IST
Youth from Dhemaji Silapathar went missing in Tamil Nadu

তামিলনাডুৰ পৰা সন্ধানহীন চিলাপথাৰৰ অজিত, মুখ্য়মন্ত্ৰীক সহায়ৰ আহ্বান

July 31, 2026 at 11:08 AM IST
Clash between forest worker and youth

বনকৰ্মী-যুৱকৰ মাৰপিট, কচুৱাত তীব্ৰ উত্তেজনা

July 30, 2026 at 4:52 PM IST
road accident in Guwahati

বেতকুছিত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা, দুজনৰ মৃত্যু

July 30, 2026 at 3:03 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.