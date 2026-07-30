ETV Bharat / Videos

মাজুলীত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ: পৰিত্ৰাণ বিচাৰি ভগৱানৰ এখন গাঁৱৰ ৰাইজ - ORGANIZED TRADITIONAL PUJA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ভগৱানৰ শৰণাপন্ন দক্ষিণ কৈৱৰ্ত গাঁৱৰ ৰাইজ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 30, 2026 at 11:52 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মাজুলী: বিগত কেইবাবছৰ ধৰি মাজুলীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বনৰীয়া হাতীৰ এটা বৃহৎ জাকে উপ্ৰদৱ চলাই আহিছে । বনৰীয়া হাতীৰ এই বৃহৎ জাকটোৱে মাজুলীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ঘৰ-দুৱাৰ ভঙাৰ লগতে কৃষকৰ খেতি পথাৰত যথেষ্ট অনিষ্ট সাধন কৰি আহিছে । 

বনৰীয়া হাতীৰ এই অনিষ্টৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে দক্ষিণ কৈৱৰ্ত গাঁৱৰ কৃষকসকলৰ লগতে গাঁৱৰ সমূহ ৰাইজ একত্ৰিত হৈ বুধবাৰে যোৰহাট-মাজুলী সংযোগী দলং নিৰ্মাণৰ সমীপত ভোগ অৰ্পণ কৰাৰ লগতে এভাগি নাম অনুষ্ঠিত কৰে । 

তেওঁলোকে আশা কৰে গণেশ বাবাই তেওঁলোকৰ এই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাব আৰু তেওঁলোকৰ খেতি পথাৰলৈ অহাৰ পথ পৰিহাৰ কৰি বেলেগ পথ বাচি ল’ব । যাৰ দ্বাৰা এই অঞ্চলৰ কৃষকসকল উপকৃত হ’ব ।

এজন লোকে কয়, ‘‘আজি আমি এই নামভাগ আগবঢ়াইছো ৷ গণেশ বাবাই আমাৰ এই আহ্বান নিশ্চয় শুনিব ৷’’

লগতে পঢ়ক : উজনি অসমত পুনৰ বানৰ আশংকা: নীপকোৱে আকৌ খুলি দিলে তিনিখনকৈ গেট

মাজুলী: বিগত কেইবাবছৰ ধৰি মাজুলীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বনৰীয়া হাতীৰ এটা বৃহৎ জাকে উপ্ৰদৱ চলাই আহিছে । বনৰীয়া হাতীৰ এই বৃহৎ জাকটোৱে মাজুলীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ঘৰ-দুৱাৰ ভঙাৰ লগতে কৃষকৰ খেতি পথাৰত যথেষ্ট অনিষ্ট সাধন কৰি আহিছে । 

বনৰীয়া হাতীৰ এই অনিষ্টৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে দক্ষিণ কৈৱৰ্ত গাঁৱৰ কৃষকসকলৰ লগতে গাঁৱৰ সমূহ ৰাইজ একত্ৰিত হৈ বুধবাৰে যোৰহাট-মাজুলী সংযোগী দলং নিৰ্মাণৰ সমীপত ভোগ অৰ্পণ কৰাৰ লগতে এভাগি নাম অনুষ্ঠিত কৰে । 

তেওঁলোকে আশা কৰে গণেশ বাবাই তেওঁলোকৰ এই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাব আৰু তেওঁলোকৰ খেতি পথাৰলৈ অহাৰ পথ পৰিহাৰ কৰি বেলেগ পথ বাচি ল’ব । যাৰ দ্বাৰা এই অঞ্চলৰ কৃষকসকল উপকৃত হ’ব ।

এজন লোকে কয়, ‘‘আজি আমি এই নামভাগ আগবঢ়াইছো ৷ গণেশ বাবাই আমাৰ এই আহ্বান নিশ্চয় শুনিব ৷’’

লগতে পঢ়ক : উজনি অসমত পুনৰ বানৰ আশংকা: নীপকোৱে আকৌ খুলি দিলে তিনিখনকৈ গেট

For All Latest Updates

TAGGED:

মাজুলীত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ
বনৰীয়া হাতীৰ বৃহৎ জাক
যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলং
ELEPHANT TERROR IN MAJULI
ORGANIZED TRADITIONAL PUJA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Assam flood 2026 : many people remain affected

পানী কমিছে যদিও কমা নাই জাঁজীমুখৰ কুমলীয়া চাপৰিৰ ৰাইজৰ দুখ-কষ্ট

July 30, 2026 at 11:31 AM IST
Large quantity of relief materials have set off from Bongaigaon for Sivasagar district

বানাক্ৰান্তৰ কাষলৈ ৰাওনা বঙাইগাঁও জিলা আছু আৰু প্ৰেছ ক্লাৱৰ সদস্য

July 30, 2026 at 10:50 AM IST
People caught two cattle thieves along with a luxury vehicle in Bongaigaon

অসমলৈ আহিছে বহিঃৰাজ্যৰ চোৰ, বিলাসী বাহনৰে অসমৰ গৰু চুৰিৰ চেষ্টা

July 29, 2026 at 6:58 PM IST
MURDER IN JAJANIPUKHURI CHARAIDEO,ACCUSED ARRESTED

বান বিভীষিকাৰ মাজতে ভাতৃক লোৰ ৰডেৰে মৰিয়াই হত্যা

July 29, 2026 at 11:26 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.