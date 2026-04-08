নলবাৰী জিলাৰ ৬ লক্ষাধিক ভোটাৰৰ বাবে ৮২৫ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা নিৰ্বাচনী বিষয়া - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : April 8, 2026 at 4:57 PM IST
নলবাৰী : ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সাজু নলবাৰী জিলা প্ৰশাসন । বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন । ইতিমধ্যে নলবাৰী কলেজৰ ষ্ট্ৰং ৰুমৰ পৰা ভোটকেন্দ্ৰসমুহলৈ ৰাওনা হৈছে পোলিং, প্ৰিজাইডিং বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকল ।
আনহাতে, শান্তিপূৰ্ণভাৱে আৰু সুকলমে ভোটগ্ৰহণ পৰ্ব চলাই নিবলৈ জিলা প্ৰশাসনে সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । নলবাৰী কলেজত এইবাৰ অস্থায়ীভাৱে স্থাপিত ষ্ট্ৰং ৰুমৰ ৫৪ টাকৈ কাউণ্টাৰৰ পৰা নিজ নিজ ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকল ।
জিলা আয়ুক্ত নিবেদন দাস পাটোৱাৰীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে, নলবাৰী জিলাত মুঠ ৮২৫ টা ভোকেন্দ্ৰ আছে । ইয়াৰ ভিতৰত ১৫০ টা ভোটকেন্দ্ৰ অতি স্পৰ্শকাতৰ কেন্দ্ৰ । তাৰবাবে মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰ নিয়োগ কৰা হৈছে ।
আনহাতে, জিলাখনত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৬ লাখ ২৪ হাজাৰ । জিলাখনৰ চৰাঞ্চলত আছে ৫৫ টাকৈ ভোটকেন্দ্ৰ । ইতিমধ্যে উক্ত কেন্দ্ৰসমূহলৈ পুৱাৰ ভাগতেই বিষয়াসকলে নিজ নিজ সামগ্ৰী লৈ ৰাওনা হৈছে । এইবাৰ নলবাৰী জিলাৰ লগতে বাহিৰৰ পৰাও ২৪ টাকৈ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ দল অনা হৈছে বুলি জনায় ।
এইবাৰ নিৰ্বাচনত ৬ হাজাৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰী নলবাৰী জিলাত নিয়োগ কৰা হৈছে । এইবাৰ মহিলাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে বুলিও আয়ুক্তগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে । জিলা আয়ুক্ত নিবেদন দাস পাটোৱাৰীয়ে সকলোকে নিজৰ নিজৰ বিবেক ভোট সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
