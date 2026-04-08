নলবাৰী জিলাৰ ৬ লক্ষাধিক ভোটাৰৰ বাবে ৮২৫ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা নিৰ্বাচনী বিষয়া - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

নলবাৰী জিলাৰ ৬ লক্ষাধিক ভোটাৰৰ বাবে ৮২৫ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা নিৰ্বাচনী বিষয়া (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 8, 2026 at 4:57 PM IST

নলবাৰী : ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সাজু নলবাৰী জিলা প্ৰশাসন । বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন । ইতিমধ্যে নলবাৰী কলেজৰ ষ্ট্ৰং ৰুমৰ পৰা ভোটকেন্দ্ৰসমুহলৈ ৰাওনা হৈছে পোলিং, প্ৰিজাইডিং বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকল ।  

আনহাতে, শান্তিপূৰ্ণভাৱে আৰু সুকলমে ভোটগ্ৰহণ পৰ্ব চলাই নিবলৈ জিলা প্ৰশাসনে সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । নলবাৰী কলেজত এইবাৰ অস্থায়ীভাৱে স্থাপিত ষ্ট্ৰং ৰুমৰ ৫৪ টাকৈ কাউণ্টাৰৰ পৰা নিজ নিজ ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকল ।  

জিলা আয়ুক্ত নিবেদন দাস পাটোৱাৰীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে, নলবাৰী জিলাত মুঠ ৮২৫ টা ভোকেন্দ্ৰ আছে । ইয়াৰ ভিতৰত ১৫০ টা ভোটকেন্দ্ৰ অতি স্পৰ্শকাতৰ কেন্দ্ৰ । তাৰবাবে মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰ নিয়োগ কৰা হৈছে ।  

আনহাতে, জিলাখনত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৬ লাখ ২৪ হাজাৰ । জিলাখনৰ চৰাঞ্চলত আছে ৫৫ টাকৈ ভোটকেন্দ্ৰ । ইতিমধ্যে উক্ত কেন্দ্ৰসমূহলৈ পুৱাৰ ভাগতেই বিষয়াসকলে নিজ নিজ সামগ্ৰী লৈ ৰাওনা হৈছে । এইবাৰ নলবাৰী জিলাৰ লগতে বাহিৰৰ পৰাও ২৪ টাকৈ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ দল অনা হৈছে বুলি জনায় ।  

এইবাৰ নিৰ্বাচনত ৬ হাজাৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰী নলবাৰী জিলাত নিয়োগ কৰা হৈছে । এইবাৰ মহিলাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে বুলিও আয়ুক্তগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে । জিলা আয়ুক্ত নিবেদন দাস পাটোৱাৰীয়ে সকলোকে নিজৰ নিজৰ বিবেক ভোট সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।  

লগতে পঢ়ক :অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ : ৫,৩০৮ গৰাকী কৰ্মচাৰীৰে ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সাজু শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসন

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Assam Assembly Election 2026

ভোটযুদ্ধলৈ সাজু : বৃহস্পতিবাৰে বাক্সা জিলাৰ দুটা সমষ্টিত সৰ্বমুঠ ৫০২ টা কেন্দ্ৰত হ'ব ভোটগ্ৰহণ

April 8, 2026 at 4:56 PM IST
Assam Assembly Election 2026

বিহু নাচি, গামোচা পিন্ধাই ভোটকেন্দ্ৰলৈ পঠিয়ালে বিষয়া-কৰ্মচাৰীক

April 8, 2026 at 4:17 PM IST
Assam assembly Election 2026

ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সাজু ডিব্ৰুগড় : ১,৩২২ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা ভোটগ্ৰহণকাৰী দল

April 8, 2026 at 4:10 PM IST
Brahmaputra water flowing

বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ : সালসলনি কৰা হৈছে নদীপথৰ স্থান

April 8, 2026 at 11:50 AM IST

