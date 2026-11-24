বুৰুলী সমষ্টিত মিচিং স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 24, 2026 at 5:28 PM IST
চতিয়া: অহা ৩০ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিতব্য মিচিং স্বায়ত্ত্বশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ তুংগত উঠিছে । আন সমষ্টিৰ লগতে শোণিতপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত ২৬নং বুৰুলী সমষ্টিত প্ৰাৰ্থীসকলে প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে । ইতিমধ্যে এই সমষ্টিটোত মিচিং স্বায়ত্ত্বশাসিত পৰিষদৰ সাধাৰণ সদস্যৰ নিৰ্বাচনত চাৰিগৰাকী প্ৰাৰ্থী পদেশ্বৰ মিলি, দীনেশ মিলি, নদুৱাৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ প্ৰাক্তন সভাপতি অজিত পায়েং আৰু নৰেন নৰহে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ।
এইবাৰ নিৰ্বাচনত দলীয় প্ৰতীক চিহ্ন অবিহনে প্ৰাৰ্থীসকলে ভোটাৰৰ ঘৰে ঘৰে গৈ নিজৰ পক্ষত ভোটধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ প্ৰচাৰ চলাইছে । উল্লেখ্য যে প্ৰায় ৭৫০০ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰ থকা এই সমষ্টিত মুঠ ১৮টা কেন্দ্ৰত ভোটাৰসকলে ভোটদান কৰিব ।
লগতে পঢ়ক:মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন : ৰিপুণ বৰাৰ মন্তব্যই বিপদত পেলাইছে কংগ্ৰেছ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীক
সোণোৱাল কছাৰী, মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ২৯১ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে
চতিয়া: অহা ৩০ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিতব্য মিচিং স্বায়ত্ত্বশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ তুংগত উঠিছে । আন সমষ্টিৰ লগতে শোণিতপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত ২৬নং বুৰুলী সমষ্টিত প্ৰাৰ্থীসকলে প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে । ইতিমধ্যে এই সমষ্টিটোত মিচিং স্বায়ত্ত্বশাসিত পৰিষদৰ সাধাৰণ সদস্যৰ নিৰ্বাচনত চাৰিগৰাকী প্ৰাৰ্থী পদেশ্বৰ মিলি, দীনেশ মিলি, নদুৱাৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ প্ৰাক্তন সভাপতি অজিত পায়েং আৰু নৰেন নৰহে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ।
এইবাৰ নিৰ্বাচনত দলীয় প্ৰতীক চিহ্ন অবিহনে প্ৰাৰ্থীসকলে ভোটাৰৰ ঘৰে ঘৰে গৈ নিজৰ পক্ষত ভোটধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ প্ৰচাৰ চলাইছে । উল্লেখ্য যে প্ৰায় ৭৫০০ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰ থকা এই সমষ্টিত মুঠ ১৮টা কেন্দ্ৰত ভোটাৰসকলে ভোটদান কৰিব ।
লগতে পঢ়ক:মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন : ৰিপুণ বৰাৰ মন্তব্যই বিপদত পেলাইছে কংগ্ৰেছ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীক
সোণোৱাল কছাৰী, মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ২৯১ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে