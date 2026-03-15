নিৰ্বাচন আয়োগৰ সংবাদমেল LIVE : অসম, পশ্চিম বংগ, কেৰালাম, তামিলনাডু আৰু পুডুচেৰীৰ নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 15, 2026 at 4:02 PM IST
অসমৰ লগতে আন তিনিখন ৰাজ্য পশ্চিম বংগ, কেৰালাম, তামিলনাডু আৰু এটা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল পুডুচেৰীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়সূচী ঘোষণা নিৰ্বাচন আয়োগৰ ৷ নতুন দিল্লীত সংবাদমেল সম্বোধন মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ আৰু নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুখবীৰ সিং সন্ধু আৰু বিবেক যোশীৰ ৷ ইতিমধ্যেই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰিছিল নিৰ্বাচন আয়োগৰ পৰ্যবেক্ষকে ৷ তাৰ পাছতেই দেওবাৰে ঘোষণা কৰা হয় নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ৷ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা হোৱাৰ লগে লগে দেওবাৰৰ পৰা বলৱৎ হ’ব নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি ৷ অহা মে’-জুন মাহত অন্ত পৰিব এই কেইখন ৰাজ্যৰ বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ কাৰ্যকাল ৷ সেই গতিকে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পাছত শপত ল’ব নতুন চৰকাৰে ৷
