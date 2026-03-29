প্ৰদ্যুৎ-জয়ন্তৰ আলিংগন, দিছপুৰত মানৱীয়তাৰ ৰাজনীতি - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : March 29, 2026 at 9:16 PM IST
গুৱাহাটী: নিৰ্বাচনী বতৰত গুৱাহাটীৰ দিছপুৰ সমষ্টিত ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য দেখা গ'ল । নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে মুখামুখি হ'ল সমষ্টিটোৰ দুই প্ৰতিদ্বন্দ্বী । এফালে কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিত যোগদান কৰিয়ে টিকট লাভ কৰা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু আনফালে বৰদলৈক টিকট দিয়াত বিদ্ৰোহ প্ৰদৰ্শন কৰি বিজেপি এৰি নিৰ্দলীয়ভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা জয়ন্ত কুমাৰ দাস । দুয়োগৰাকী নেতা মুখামুখি হৈয়ে কৰমৰ্দন কৰিলে । কেৱল এয়াই নহয় ৰাজনৈতিক মতবিৰোধ একাষৰীয়া কৰি তেওঁলোকে আলিংগনো কৰিলে । এই দৃশ্য দেখি অভিভূত দিছপুৰবাসী ।
সেই মুহূৰ্তত বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে কয়, "মই আপোনাৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ, হেণ্ডচেকটো কৰিব পাৰোঁ । আমি প্ৰথমতে মানুহ । আমি একেলগে সহাৱস্থান কৰিব লাগিব । মতৰ বিৰোধ হ'ব পাৰে মনৰ বিৰোধ হ'ব নালাগে । আনহাতে প্ৰতিটো সময়তে বিজেপি আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক সমালোচনা কৰা জয়ন্ত কুমাৰ দাসেও নৰম সুৰত ক'লে, "মই ইয়ালৈ আহিছিলোঁ । তেওঁক দেখা পালোঁ । মানৱীয়তাৰ কথা আছে, ভদ্ৰতাৰ কথা আছে । সেইখিনি শিষ্টাচাৰ আমাৰ আছে ।
গুৱাহাটী: নিৰ্বাচনী বতৰত গুৱাহাটীৰ দিছপুৰ সমষ্টিত ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য দেখা গ'ল । নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে মুখামুখি হ'ল সমষ্টিটোৰ দুই প্ৰতিদ্বন্দ্বী । এফালে কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিত যোগদান কৰিয়ে টিকট লাভ কৰা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু আনফালে বৰদলৈক টিকট দিয়াত বিদ্ৰোহ প্ৰদৰ্শন কৰি বিজেপি এৰি নিৰ্দলীয়ভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা জয়ন্ত কুমাৰ দাস । দুয়োগৰাকী নেতা মুখামুখি হৈয়ে কৰমৰ্দন কৰিলে । কেৱল এয়াই নহয় ৰাজনৈতিক মতবিৰোধ একাষৰীয়া কৰি তেওঁলোকে আলিংগনো কৰিলে । এই দৃশ্য দেখি অভিভূত দিছপুৰবাসী ।
সেই মুহূৰ্তত বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে কয়, "মই আপোনাৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ, হেণ্ডচেকটো কৰিব পাৰোঁ । আমি প্ৰথমতে মানুহ । আমি একেলগে সহাৱস্থান কৰিব লাগিব । মতৰ বিৰোধ হ'ব পাৰে মনৰ বিৰোধ হ'ব নালাগে । আনহাতে প্ৰতিটো সময়তে বিজেপি আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক সমালোচনা কৰা জয়ন্ত কুমাৰ দাসেও নৰম সুৰত ক'লে, "মই ইয়ালৈ আহিছিলোঁ । তেওঁক দেখা পালোঁ । মানৱীয়তাৰ কথা আছে, ভদ্ৰতাৰ কথা আছে । সেইখিনি শিষ্টাচাৰ আমাৰ আছে ।
