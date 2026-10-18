শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ 2026 : বৰমাত মহাসপ্তমীৰ পূজা অৰ্চনা

শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ 2026 : বৰমাত মহাসপ্তমীৰ পূজা অৰ্চনা
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 18, 2026 at 4:55 PM IST
বাক্সা : ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপতে পুৰোহিৰতৰ মন্ত্ৰোচাৰণ, ডবা-শংখ, ঘণ্টা, উৰুৰিৰ ধ্বনি শুনিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ ইয়াৰে লগে লগে পুৱাৰে পৰা নিশালৈকে ভক্তৰ সমাগমো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ ইয়াৰে ব্যতিক্ৰম নহয় বাক্সা জিলাৰ বৰমাও ৷ বৰমা পূব চ’কত এইবাৰ তৃতীয় বাৰ্ষিক শ্ৰীশ্ৰীদুৰ্গা পুজা মহোৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে ।
বৰমাৰ এই পূজাভাগত পূজাৰ সমান্তৰালকৈ আয়োজক কমিটীয়ে কেবাটাও কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে ৷ ইতিমধ্যে ইয়াৰে কেবাটাও কাৰ্যসূচী সম্পন্ন হৈছে বুলি সভাপতি বসন্ত কুমাৰ শৰ্মাই ইটিভি ভাৰতৰ আগত সদৰী কৰে ৷ সভাপতি শৰ্মাই উল্লেখ কৰা মতে, ২১ অক্টোবৰৰ পুৱাৰে পৰা দশমী বিহিত পূজা কৰা হ’ব ৷ তাৰ পাছত আবেলি ৪ বজাত মৰাপাগলদিয়া নৈৰ ঘাটত দেৱী বিসৰ্জন দিয়া হ’ব ৷ প্ৰত্যেকবাৰেই দেৱী বিসৰ্জনৰ কাৰ্যসূচীত শতাধিক ধৰ্মপ্ৰাণ লোক উপস্থিত হয় ৷ সেয়ে উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা সভাপতি বসন্ত কুমাৰ শৰ্মাই এইবাৰো পূজাৰ সকলোবোৰ কাৰ্যসূচীত সমূহ ৰাইজৰে উপস্থিতি শ্ৰদ্ধাৰে কামনা কৰিছে ।
বাক্সা : ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপতে পুৰোহিৰতৰ মন্ত্ৰোচাৰণ, ডবা-শংখ, ঘণ্টা, উৰুৰিৰ ধ্বনি শুনিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ ইয়াৰে লগে লগে পুৱাৰে পৰা নিশালৈকে ভক্তৰ সমাগমো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ ইয়াৰে ব্যতিক্ৰম নহয় বাক্সা জিলাৰ বৰমাও ৷ বৰমা পূব চ’কত এইবাৰ তৃতীয় বাৰ্ষিক শ্ৰীশ্ৰীদুৰ্গা পুজা মহোৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে ।
বৰমাৰ এই পূজাভাগত পূজাৰ সমান্তৰালকৈ আয়োজক কমিটীয়ে কেবাটাও কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে ৷ ইতিমধ্যে ইয়াৰে কেবাটাও কাৰ্যসূচী সম্পন্ন হৈছে বুলি সভাপতি বসন্ত কুমাৰ শৰ্মাই ইটিভি ভাৰতৰ আগত সদৰী কৰে ৷ সভাপতি শৰ্মাই উল্লেখ কৰা মতে, ২১ অক্টোবৰৰ পুৱাৰে পৰা দশমী বিহিত পূজা কৰা হ’ব ৷ তাৰ পাছত আবেলি ৪ বজাত মৰাপাগলদিয়া নৈৰ ঘাটত দেৱী বিসৰ্জন দিয়া হ’ব ৷ প্ৰত্যেকবাৰেই দেৱী বিসৰ্জনৰ কাৰ্যসূচীত শতাধিক ধৰ্মপ্ৰাণ লোক উপস্থিত হয় ৷ সেয়ে উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা সভাপতি বসন্ত কুমাৰ শৰ্মাই এইবাৰো পূজাৰ সকলোবোৰ কাৰ্যসূচীত সমূহ ৰাইজৰে উপস্থিতি শ্ৰদ্ধাৰে কামনা কৰিছে ।