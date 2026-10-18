ETV Bharat / Videos

শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ 2026 : বৰমাত মহাসপ্তমীৰ পূজা অৰ্চনা

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বৰমাত মহাসপ্তমীৰ পূজা অৰ্চনা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 18, 2026 at 4:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বাক্সা : ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপতে পুৰোহিৰতৰ মন্ত্ৰোচাৰণ, ডবা-শংখ, ঘণ্টা, উৰুৰিৰ ধ্বনি শুনিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ ইয়াৰে লগে লগে পুৱাৰে পৰা নিশালৈকে ভক্তৰ সমাগমো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ ইয়াৰে ব্যতিক্ৰম নহয় বাক্সা জিলাৰ বৰমাও ৷ বৰমা পূব চ’কত এইবাৰ তৃতীয় বাৰ্ষিক শ্ৰীশ্ৰীদুৰ্গা পুজা মহোৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে ।

বৰমাৰ এই পূজাভাগত পূজাৰ সমান্তৰালকৈ আয়োজক কমিটীয়ে কেবাটাও কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে ৷ ইতিমধ্যে ইয়াৰে কেবাটাও কাৰ্যসূচী সম্পন্ন হৈছে বুলি সভাপতি বসন্ত কুমাৰ শৰ্মাই ইটিভি ভাৰতৰ আগত সদৰী কৰে ৷ সভাপতি শৰ্মাই উল্লেখ কৰা মতে, ২১ অক্টোবৰৰ পুৱাৰে পৰা দশমী বিহিত পূজা কৰা হ’ব ৷ তাৰ পাছত আবেলি ৪ বজাত মৰাপাগলদিয়া নৈৰ ঘাটত দেৱী বিসৰ্জন দিয়া হ’ব ৷ প্ৰত্যেকবাৰেই দেৱী বিসৰ্জনৰ কাৰ্যসূচীত শতাধিক ধৰ্মপ্ৰাণ লোক উপস্থিত হয় ৷ সেয়ে  উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা সভাপতি বসন্ত কুমাৰ শৰ্মাই এইবাৰো পূজাৰ সকলোবোৰ কাৰ্যসূচীত সমূহ ৰাইজৰে উপস্থিতি শ্ৰদ্ধাৰে কামনা কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : ৰুদ্ৰ সিংহই প্ৰতিষ্ঠা কৰা ২৩২ বছৰীয়া দেৱালয়ত দুৰ্গা পূজা

লগতে পঢ়ক : নগাঁৱৰ দুৰ্গা পূজা : নাজিৰাজানৰ পূজা মণ্ডপত প্ৰতিফলিত লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্বৰ গাথা

বাক্সা : ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপতে পুৰোহিৰতৰ মন্ত্ৰোচাৰণ, ডবা-শংখ, ঘণ্টা, উৰুৰিৰ ধ্বনি শুনিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ ইয়াৰে লগে লগে পুৱাৰে পৰা নিশালৈকে ভক্তৰ সমাগমো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ ইয়াৰে ব্যতিক্ৰম নহয় বাক্সা জিলাৰ বৰমাও ৷ বৰমা পূব চ’কত এইবাৰ তৃতীয় বাৰ্ষিক শ্ৰীশ্ৰীদুৰ্গা পুজা মহোৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে ।

বৰমাৰ এই পূজাভাগত পূজাৰ সমান্তৰালকৈ আয়োজক কমিটীয়ে কেবাটাও কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে ৷ ইতিমধ্যে ইয়াৰে কেবাটাও কাৰ্যসূচী সম্পন্ন হৈছে বুলি সভাপতি বসন্ত কুমাৰ শৰ্মাই ইটিভি ভাৰতৰ আগত সদৰী কৰে ৷ সভাপতি শৰ্মাই উল্লেখ কৰা মতে, ২১ অক্টোবৰৰ পুৱাৰে পৰা দশমী বিহিত পূজা কৰা হ’ব ৷ তাৰ পাছত আবেলি ৪ বজাত মৰাপাগলদিয়া নৈৰ ঘাটত দেৱী বিসৰ্জন দিয়া হ’ব ৷ প্ৰত্যেকবাৰেই দেৱী বিসৰ্জনৰ কাৰ্যসূচীত শতাধিক ধৰ্মপ্ৰাণ লোক উপস্থিত হয় ৷ সেয়ে  উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা সভাপতি বসন্ত কুমাৰ শৰ্মাই এইবাৰো পূজাৰ সকলোবোৰ কাৰ্যসূচীত সমূহ ৰাইজৰে উপস্থিতি শ্ৰদ্ধাৰে কামনা কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : ৰুদ্ৰ সিংহই প্ৰতিষ্ঠা কৰা ২৩২ বছৰীয়া দেৱালয়ত দুৰ্গা পূজা

লগতে পঢ়ক : নগাঁৱৰ দুৰ্গা পূজা : নাজিৰাজানৰ পূজা মণ্ডপত প্ৰতিফলিত লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্বৰ গাথা

For All Latest Updates

TAGGED:

মৰাপাগলদিয়া নৈৰ ঘাট
বৰমাত মহাসপ্তমীৰ পূজা অৰ্চনা
শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ 2026
ইটিভি ভাৰত অসম
DURGA PUJA 2026

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Preparation for Kati Bihu celebrations at Auniati Satra Majuli

বাপতিসাহোন কাতি বিহুৰ আকাশবন্তি জ্বলাবলৈ সাজু মাজুলীবাসী

October 17, 2026 at 5:48 PM IST
Celebration of the establishment day of Assam Gana Parishad in Golaghat

জন্মস্থানত অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন

October 14, 2026 at 10:29 PM IST
A STUDENT HAS MADE A BEAUTIFUL IDOL OF MAA DURGA FROM RICE IN DHUBRI

ধুবুৰীত ছাত্ৰই ধানেৰে সাজিলে দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা

October 12, 2026 at 5:12 PM IST
NATIONAL KARATE CHAMPIONSHIPS 2026

ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত সোণ-ৰূপ জয়ৰে জোনাই আয়ান শৰ্মাৰ চমকপ্ৰদ সাফল্য

October 10, 2026 at 8:47 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.