ETV Bharat / Videos

যোৰহাটত ড্ৰাগছসহ আটক সৰবৰাহকাৰী - DRUGS SEIZED IN JORHAT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
যোৰহাটত ড্ৰাগছসহ আটক সৰবৰাহকাৰী (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 28, 2026 at 11:13 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : যোৰহাটত পুনৰ আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত লক্ষাধিক টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ সেৱন আৰু অবৈধ ড্ৰাগছ সৰবৰাহ বিৰোধী দিৱস ৰাজ্যজুৰি পালন কৰাৰ এদিন পিছতে শনিবাৰে যোৰহাট নগৰৰ মাজমজিয়াত আৰক্ষীয়ে নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ জব্দ কৰাৰ লগতে এজন লোকক আটক কৰে ।

নকছাৰিৰ উৎপল হাজৰিকা নামৰ এজন সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা এই ড্ৰাগছখিনি উদ্ধাৰ কৰা হয় । যোৰহাট চহৰৰ এটা পেট্ৰ'ল পাম্পৰ পৰা মুঠ ৮টা কণ্টেইনাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় ড্ৰাগছখিনি ।

এই সন্দৰ্ভত যোৰহাট জিলা অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক অভিষেক কুমাৰ যাদৱে কয়, "এই সন্দৰ্ভত এজন লোকক আটক কৰা হৈছে । আৰক্ষীয়ে ধৃত লোকজনৰ পৰা ড্ৰাগছৰ লগতে নগদ ধন আৰু বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী জব্দ কৰা হৈছে ।" উল্লেখ্য যে যোৰহাট জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ড্ৰাগছৰ প্ৰচলন বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত এইচআইভিত আক্ৰান্তৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ।

লগতে পঢ়ক:ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে মৰিগাঁৱত ব্যাপক সজাগতা অভিযান

শিৱসাগৰত আৰক্ষীয়ে জ্বলালে ১৩ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ

যোৰহাট : যোৰহাটত পুনৰ আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত লক্ষাধিক টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ সেৱন আৰু অবৈধ ড্ৰাগছ সৰবৰাহ বিৰোধী দিৱস ৰাজ্যজুৰি পালন কৰাৰ এদিন পিছতে শনিবাৰে যোৰহাট নগৰৰ মাজমজিয়াত আৰক্ষীয়ে নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ জব্দ কৰাৰ লগতে এজন লোকক আটক কৰে ।

নকছাৰিৰ উৎপল হাজৰিকা নামৰ এজন সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা এই ড্ৰাগছখিনি উদ্ধাৰ কৰা হয় । যোৰহাট চহৰৰ এটা পেট্ৰ'ল পাম্পৰ পৰা মুঠ ৮টা কণ্টেইনাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় ড্ৰাগছখিনি ।

এই সন্দৰ্ভত যোৰহাট জিলা অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক অভিষেক কুমাৰ যাদৱে কয়, "এই সন্দৰ্ভত এজন লোকক আটক কৰা হৈছে । আৰক্ষীয়ে ধৃত লোকজনৰ পৰা ড্ৰাগছৰ লগতে নগদ ধন আৰু বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী জব্দ কৰা হৈছে ।" উল্লেখ্য যে যোৰহাট জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ড্ৰাগছৰ প্ৰচলন বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত এইচআইভিত আক্ৰান্তৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ।

লগতে পঢ়ক:ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে মৰিগাঁৱত ব্যাপক সজাগতা অভিযান

শিৱসাগৰত আৰক্ষীয়ে জ্বলালে ১৩ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ

For All Latest Updates

TAGGED:

যোৰহাট
ইটিভি ভাৰত অসম
ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান
এইচআইভি
DRUGS SEIZED IN JORHAT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Ranoj Pegu reacts over the appointment of a headmaster in High school, HS School

এটা দুটা নহয়, বহুকেইটা গোচৰ চলি আছে: প্ৰধান শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰসংগত শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ব্যাখ্যা

June 28, 2026 at 11:11 AM IST
Deadbody of a retired SSB constable found in a half-decomposed state in Bongaigaon

কেনেকৈ মৃত্যু হ'ল প্ৰাক্তন অৱসৰপ্ৰাপ্ত এছএছবি জোৱানৰ !

June 28, 2026 at 9:00 AM IST
Jorhat News

যোৰহাটত ঋণৰ কিস্তি আনিবলৈ যোৱা ফাইনেন্স কোম্পানীৰ বিষয়াৰ বিলৈ

June 27, 2026 at 9:15 PM IST
Ranjit Kumar Das comments that the eviction drive will continue

আইন অনুসৰি উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত থাকিব: ৰণজিৎ কুমাৰ দাস

June 27, 2026 at 8:38 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.