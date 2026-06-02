কোটি টকাৰ হেৰ’ইনসহ আটক দুই সৰবাহকাৰী - OPERATION AGAINST DRUGS

কোটি টকাৰ হেৰ’ইন জব্দ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 2, 2026 at 10:21 AM IST

যোৰহাট : ৰাজ্যত অব্যাহত আছে ড্ৰাগছ তথা নিচাজাতীয় সামগ্ৰী বিৰুদ্ধে অভিযান ৷ ক্ষান্ত হৈ বহি থকা নাই অসম আৰক্ষী ৷ য’তেই খবৰ পাইছে, তাতেই চলাই গৈছে অভিযান ৷ শেহতীয়াকৈ যোৰহাট চোলাধৰাত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই বুজন পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ লগতে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দুই সৰবাহকাৰীক ৷

যোৰহাট জিলা উপ আৰক্ষী অধীক্ষকে জানিবলৈ দিয়া মতে, এক বিশেষ সূত্ৰৰ যোগেদি সোমবাৰে নিশা হেৰ’ইন সৰবৰাহৰ বিষয়ে গম পায় ৷ তাৰ পাছতে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায় ৷ এই অভিযানত আৰক্ষীয়ে যোৰহাট চোলাধৰা টি আৰ পি ৰোডৰ পৰা প্ৰায় ১কোটি টকাতকৈয়ো অধিক মূল্যৰ হেৰ'ইন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । লগতে As-05 N 0929 নম্বৰৰ এখন মটৰচাইকেলেৰে অহা দুজন যুৱকক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ৷

যোৰহাট জিলা উপ আৰক্ষী অধীক্ষকে কয়, ‘‘মটৰচাইকেলেৰে গোলাঘাট পৰা যোৰহাট নগৰৰ দিশে আহি আচিল ধৃত দুই যুৱক ৷ ধৃত যুৱকদ্বয়ে হেৰ'ইনখিনি 17 টা সৰু কণ্টেনাৰত ভৰাই আনিছিল ৷ এই ড্ৰাগছখিনিৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ মূল্য প্ৰায় ১ কোটি টকাৰো অধিক হ'ব ৷’’

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

