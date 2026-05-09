গৌৰীপুৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত ড্ৰাগছসহ আটক ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী - GAURIPUR DRUGS PADDLER ARRESTED
Published : May 9, 2026 at 3:30 PM IST
ধুবুৰী : ধুবুৰী জিলাৰ গৌৰীপুৰ আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছবিৰোধী অভিযান । শুকুৰবাৰে বিয়লিৰ ভাগত গৌৰীপুৰ আৰক্ষীয়ে চলোৱা উক্ত অভিযানত ড্ৰাগছসহ আটক এজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ।
গৌৰীপুৰৰ মধুশৌলমাৰীত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ড্ৰাগছসহ আটক কৰে সৰবৰাহকাৰীজনক । আটক হোৱা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীজন মধুশৌলমাৰী অঞ্চলৰ বলেন ৰায় বুলি আৰক্ষীৰ এটি সূত্ৰই সদৰী কৰে ।
ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীজনৰ পৰা আৰক্ষীৰ অভিযানকাৰী দলটোৱে নিচাজাতীয় ড্ৰাগছৰ ৭টা কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বুলি আৰক্ষীৰ সূত্ৰটোৱে অৱগত কৰিছে ।
ইফালে জব্দকৃত নিচাজাতীয় ড্ৰাগছখিনিৰ ওজন প্ৰায় ৬.৭৬ গ্ৰাম হ'ব বুলি সূত্ৰটোত প্ৰকাশ । গৌৰীপুৰ আৰক্ষীয়ে অধিক তথ্যৰ বাবে অনুসন্ধান অব্যাহত ৰখাৰ লগতে সৰবৰাহকাৰীজনক গৌৰীপুৰ আৰক্ষী থানালৈ আটক কৰি আনি মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।
