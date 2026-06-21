মাজুলী-যোৰহাট সংযোগী দলঙৰ ৮ নম্বৰ খুঁটাত পুনৰ বিসংগতি - MAJULI JORHAT CONNECTING BRIDGE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 21, 2026 at 5:45 PM IST
মাজুলী: মাজুলীৰ দুই লক্ষ জনসাধাৰণৰ সপোন মাজুলী-যোৰহাট সংযোগী দলং । এই দলঙৰ কাম এবছৰৰো অধিক সময় বন্ধ হৈ থকাৰ পিছত পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হ'ল । এয়া মাজুলীবাসীৰ বাবে এক আশাব্যঞ্জক খবৰ । এই দলঙৰ কাম সম্পূৰ্ণ নহওঁতেই দলং নিৰ্মাণত পুনৰ পোহৰলৈ আহিছে চৰম বিসংগতি আৰু ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ বৃহৎ ফাঁকি । আশ্চৰ্যজনকভাৱে এইবাৰো দলঙখনৰ সেই ৮ নম্বৰ খুঁটাতে দেখা দিছে ত্ৰুটি ।
উল্লেখ্য যে, ইয়াৰ পূৰ্বে পূৰ্বৰ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ দিনতো এই একেটা খুঁটাতে ভয়ংকৰ বিসংগতি ধৰা পৰিছিল । সেইবাবে প্ৰায় ছমাহ পৰ্যন্ত বন্ধ ৰাখিবলগীয়া হৈছিল দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য । পুনৰ একেই ৮ নম্বৰ খুঁটাত সংঘটিত হৈছে বিসংগতি । দলঙৰ খুঁটাৰ গাৰ্ড ঢালাই কৰাৰ পাছত ফৰ্মা খোলাৰ লগে লগেই নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ আচল স্বৰূপ ওলাই পৰে । সমগ্ৰ ঘটনা গাপ দিবলৈ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে তাত টাপলি মৰাৰ অপচেষ্টা চলায় । ঘটনাস্থলীত সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগেই দায়িত্বত থকা কৰ্মচাৰী আৰু শ্ৰমিকসকল তাৰ পৰা আঁতৰি যায় ।
লগতে পঢ়ক:১৪.৫ কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মিত মথাউৰিত ভয়াবহ খহনীয়া
প্ৰশাসনৰ ওপৰত আস্থা হেৰুৱাই মাজুলীত খহনীয়া ৰোধৰ বাবে আগবঢ়ালে ভোগ
মাজুলী: মাজুলীৰ দুই লক্ষ জনসাধাৰণৰ সপোন মাজুলী-যোৰহাট সংযোগী দলং । এই দলঙৰ কাম এবছৰৰো অধিক সময় বন্ধ হৈ থকাৰ পিছত পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হ'ল । এয়া মাজুলীবাসীৰ বাবে এক আশাব্যঞ্জক খবৰ । এই দলঙৰ কাম সম্পূৰ্ণ নহওঁতেই দলং নিৰ্মাণত পুনৰ পোহৰলৈ আহিছে চৰম বিসংগতি আৰু ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ বৃহৎ ফাঁকি । আশ্চৰ্যজনকভাৱে এইবাৰো দলঙখনৰ সেই ৮ নম্বৰ খুঁটাতে দেখা দিছে ত্ৰুটি ।
উল্লেখ্য যে, ইয়াৰ পূৰ্বে পূৰ্বৰ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ দিনতো এই একেটা খুঁটাতে ভয়ংকৰ বিসংগতি ধৰা পৰিছিল । সেইবাবে প্ৰায় ছমাহ পৰ্যন্ত বন্ধ ৰাখিবলগীয়া হৈছিল দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য । পুনৰ একেই ৮ নম্বৰ খুঁটাত সংঘটিত হৈছে বিসংগতি । দলঙৰ খুঁটাৰ গাৰ্ড ঢালাই কৰাৰ পাছত ফৰ্মা খোলাৰ লগে লগেই নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ আচল স্বৰূপ ওলাই পৰে । সমগ্ৰ ঘটনা গাপ দিবলৈ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে তাত টাপলি মৰাৰ অপচেষ্টা চলায় । ঘটনাস্থলীত সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগেই দায়িত্বত থকা কৰ্মচাৰী আৰু শ্ৰমিকসকল তাৰ পৰা আঁতৰি যায় ।
লগতে পঢ়ক:১৪.৫ কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মিত মথাউৰিত ভয়াবহ খহনীয়া
প্ৰশাসনৰ ওপৰত আস্থা হেৰুৱাই মাজুলীত খহনীয়া ৰোধৰ বাবে আগবঢ়ালে ভোগ