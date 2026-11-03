ৰাস মহোৎসৱক পৰ্যটকক আদৰিবলৈ সাজু মাজুলী, জিলা আয়ুক্তৰ প্ৰস্তুতিমূলক বৈঠক

ৰাস মহোৎসৱক পৰ্যটকক আদৰিবলৈ সাজু মাজুলী, জিলা আয়ুক্তৰ প্ৰস্তুতিমূলক বৈঠক
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 3, 2026 at 8:24 PM IST
মাজুলী : মাজুলীৰ গৌৰৱ ৰাস মহোৎসৱলৈ মাজত মাথোঁ কেইটামান দিন বাকী । ৰাস বুলিলেই পোন প্ৰথমে সত্ৰ নগৰী মাজুলীৰ ছবিখনেই সকলোৰে মনলৈ আহে । ৰাস আৰু মাজুলীৰ মাজত এক এৰাব নোৱাৰা সম্পৰ্ক আছে । এই ৰাস মহোৎসৱৰ বাবে ক্ৰমান্বয়ে সত্ৰানুষ্ঠানসমূহৰ লগতে প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক ৰংগমঞ্চসমূহো সাজু হৈছে ।
অহা ২৩ নৱেম্বৰৰ পৰা সত্ৰপীঠ মাজুলীত এই ৰাস মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব । এইবাৰ জিলাখনত সত্ৰসমূহৰ লগতে স্থায়ী-অস্থায়ী সৰ্বমুঠ প্ৰায় ৬৭ ঠাইত ৰাস উদযাপন হ'ব । যাৰ বাবে মঙলবাৰে সংহত জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত ৰাস উদযাপন সমিতি, বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ বিষয়-ববীয়া, সংবাদকৰ্মীসকলৰ সৈতে এই ৰাসৰ সম্পৰ্কে জিলা প্ৰশাসনে এক আলোচনা সভাত মিলিত হয় ।
এই আলোচনাত জিলাখনত কেনেদৰে আগন্তুক ৰাস উদযাপন নিয়াৰিকৈ অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰি এই সন্দৰ্ভত সকলোৰে মতামত গ্ৰহণ কৰা হয় । লগতে এই আলোচনা সভাত আয়ুক্ত ৰাতুল চন্দ্ৰ পাঠকে ৰাসোৎসৱৰ বাবে ২৫ নৱেম্বৰত মাজুলীত স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰে । সভাখনিত জিলা আয়ুক্ত ৰাতুল চন্দ্ৰ পাঠক, জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক, অতিৰিক্ত জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক, জিলা সহকাৰী আয়ুক্ত, অতিৰিক্ত আয়ুক্তসকলকে ধৰি বহু কেইটা বিভাগৰ বিষয়-ববীয়াসকলো উপস্থিত থাকে ।
মাজুলী : মাজুলীৰ গৌৰৱ ৰাস মহোৎসৱলৈ মাজত মাথোঁ কেইটামান দিন বাকী । ৰাস বুলিলেই পোন প্ৰথমে সত্ৰ নগৰী মাজুলীৰ ছবিখনেই সকলোৰে মনলৈ আহে । ৰাস আৰু মাজুলীৰ মাজত এক এৰাব নোৱাৰা সম্পৰ্ক আছে । এই ৰাস মহোৎসৱৰ বাবে ক্ৰমান্বয়ে সত্ৰানুষ্ঠানসমূহৰ লগতে প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক ৰংগমঞ্চসমূহো সাজু হৈছে ।
অহা ২৩ নৱেম্বৰৰ পৰা সত্ৰপীঠ মাজুলীত এই ৰাস মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব । এইবাৰ জিলাখনত সত্ৰসমূহৰ লগতে স্থায়ী-অস্থায়ী সৰ্বমুঠ প্ৰায় ৬৭ ঠাইত ৰাস উদযাপন হ'ব । যাৰ বাবে মঙলবাৰে সংহত জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত ৰাস উদযাপন সমিতি, বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ বিষয়-ববীয়া, সংবাদকৰ্মীসকলৰ সৈতে এই ৰাসৰ সম্পৰ্কে জিলা প্ৰশাসনে এক আলোচনা সভাত মিলিত হয় ।
এই আলোচনাত জিলাখনত কেনেদৰে আগন্তুক ৰাস উদযাপন নিয়াৰিকৈ অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰি এই সন্দৰ্ভত সকলোৰে মতামত গ্ৰহণ কৰা হয় । লগতে এই আলোচনা সভাত আয়ুক্ত ৰাতুল চন্দ্ৰ পাঠকে ৰাসোৎসৱৰ বাবে ২৫ নৱেম্বৰত মাজুলীত স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰে । সভাখনিত জিলা আয়ুক্ত ৰাতুল চন্দ্ৰ পাঠক, জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক, অতিৰিক্ত জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক, জিলা সহকাৰী আয়ুক্ত, অতিৰিক্ত আয়ুক্তসকলকে ধৰি বহু কেইটা বিভাগৰ বিষয়-ববীয়াসকলো উপস্থিত থাকে ।