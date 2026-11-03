ETV Bharat / Videos

ৰাস মহোৎসৱক পৰ্যটকক আদৰিবলৈ সাজু মাজুলী, জিলা আয়ুক্তৰ প্ৰস্তুতিমূলক বৈঠক

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
২৫ নৱেম্বৰত মাজুলীত স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 3, 2026 at 8:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মাজুলী : মাজুলীৰ গৌৰৱ ৰাস মহোৎসৱলৈ মাজত মাথোঁ কেইটামান দিন বাকী । ৰাস বুলিলেই পোন প্ৰথমে সত্ৰ নগৰী মাজুলীৰ ছবিখনেই সকলোৰে মনলৈ আহে । ৰাস আৰু মাজুলীৰ মাজত এক এৰাব নোৱাৰা সম্পৰ্ক আছে । এই ৰাস মহোৎসৱৰ বাবে ক্ৰমান্বয়ে সত্ৰানুষ্ঠানসমূহৰ লগতে প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক ৰংগমঞ্চসমূহো সাজু হৈছে ।

অহা ২৩ নৱেম্বৰৰ পৰা সত্ৰপীঠ মাজুলীত এই ৰাস মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব । এইবাৰ জিলাখনত সত্ৰসমূহৰ লগতে স্থায়ী-অস্থায়ী সৰ্বমুঠ প্ৰায় ৬৭ ঠাইত ৰাস উদযাপন হ'ব । যাৰ বাবে মঙলবাৰে সংহত জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত ৰাস উদযাপন সমিতি, বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ বিষয়-ববীয়া, সংবাদকৰ্মীসকলৰ সৈতে এই ৰাসৰ সম্পৰ্কে জিলা প্ৰশাসনে এক আলোচনা সভাত মিলিত হয় ।

এই আলোচনাত জিলাখনত কেনেদৰে আগন্তুক ৰাস উদযাপন নিয়াৰিকৈ অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰি এই সন্দৰ্ভত সকলোৰে মতামত গ্ৰহণ কৰা হয় । লগতে এই আলোচনা সভাত আয়ুক্ত ৰাতুল চন্দ্ৰ পাঠকে ৰাসোৎসৱৰ বাবে ২৫ নৱেম্বৰত মাজুলীত স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰে । সভাখনিত জিলা আয়ুক্ত ৰাতুল চন্দ্ৰ পাঠক, জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক, অতিৰিক্ত জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক, জিলা সহকাৰী আয়ুক্ত, অতিৰিক্ত আয়ুক্তসকলকে ধৰি বহু কেইটা বিভাগৰ বিষয়-ববীয়াসকলো উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক : লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাত শ্ৰীকৃষ্ণৰ বাঁহীৰ পঞ্চম সুৰৰে মাজুলীত আৰম্ভ ৰাসৰ নাট মেলা পৰ্ব

মাজুলী : মাজুলীৰ গৌৰৱ ৰাস মহোৎসৱলৈ মাজত মাথোঁ কেইটামান দিন বাকী । ৰাস বুলিলেই পোন প্ৰথমে সত্ৰ নগৰী মাজুলীৰ ছবিখনেই সকলোৰে মনলৈ আহে । ৰাস আৰু মাজুলীৰ মাজত এক এৰাব নোৱাৰা সম্পৰ্ক আছে । এই ৰাস মহোৎসৱৰ বাবে ক্ৰমান্বয়ে সত্ৰানুষ্ঠানসমূহৰ লগতে প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক ৰংগমঞ্চসমূহো সাজু হৈছে ।

অহা ২৩ নৱেম্বৰৰ পৰা সত্ৰপীঠ মাজুলীত এই ৰাস মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব । এইবাৰ জিলাখনত সত্ৰসমূহৰ লগতে স্থায়ী-অস্থায়ী সৰ্বমুঠ প্ৰায় ৬৭ ঠাইত ৰাস উদযাপন হ'ব । যাৰ বাবে মঙলবাৰে সংহত জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত ৰাস উদযাপন সমিতি, বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ বিষয়-ববীয়া, সংবাদকৰ্মীসকলৰ সৈতে এই ৰাসৰ সম্পৰ্কে জিলা প্ৰশাসনে এক আলোচনা সভাত মিলিত হয় ।

এই আলোচনাত জিলাখনত কেনেদৰে আগন্তুক ৰাস উদযাপন নিয়াৰিকৈ অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰি এই সন্দৰ্ভত সকলোৰে মতামত গ্ৰহণ কৰা হয় । লগতে এই আলোচনা সভাত আয়ুক্ত ৰাতুল চন্দ্ৰ পাঠকে ৰাসোৎসৱৰ বাবে ২৫ নৱেম্বৰত মাজুলীত স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰে । সভাখনিত জিলা আয়ুক্ত ৰাতুল চন্দ্ৰ পাঠক, জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক, অতিৰিক্ত জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক, জিলা সহকাৰী আয়ুক্ত, অতিৰিক্ত আয়ুক্তসকলকে ধৰি বহু কেইটা বিভাগৰ বিষয়-ববীয়াসকলো উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক : লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাত শ্ৰীকৃষ্ণৰ বাঁহীৰ পঞ্চম সুৰৰে মাজুলীত আৰম্ভ ৰাসৰ নাট মেলা পৰ্ব

For All Latest Updates

TAGGED:

মাজুলীৰ গৌৰৱ ৰাস মহোৎসৱ
ৰাস আৰু মাজুলীৰ সম্পৰ্ক
MAJULI RAAS FESTIVAL 2026
সত্ৰপীঠত ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি
মাজুলীত স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

wild elephant terror at kothiatholi

নগাঁৱৰ কঠিয়াতলিৰ ভিন্ন এলেকাত বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ, ৰাইজৰ মাজত উদ্বেগ

November 3, 2026 at 6:12 PM IST
AASU Launches Candlelight March in Nagaon Demanding Justice for Zubeen Garg

জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত নগাঁৱত আছুৰ মম শিখা সমদল

October 29, 2026 at 11:06 PM IST
LAKSHMI PUJA IS OBSERVED IN MAJULI

কোজাগৰী লক্ষ্মী পূজা : মাজুলীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ঐশ্বৰ্য-বিভূতিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী মহালক্ষ্মীৰ আৰাধনা

October 25, 2026 at 3:54 PM IST
A new political party will be formed in Morigaon, who will be in the leadership?

মধ্য অসমত নতুন ৰাজনৈতিক দলৰ উকমুকনি, কি নাম হ'ব এই দলৰ ?

October 24, 2026 at 9:58 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.