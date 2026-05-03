হাফলং সমষ্টিৰ ভোটগণনাৰ বাবে সাজু ডিমা হাছাও জিলা প্ৰশাসন - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : May 3, 2026 at 10:40 AM IST
হাফলং : অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনাৰ বাবে সাজু হৈছে ডিমা হাছাও জিলা প্ৰশাসন । জিলাখনৰ একমাত্ৰ ১১৩ নম্বৰ জনজাতি সংৰক্ষিত হাফলং বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগণনাৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু জিলা প্ৰশাসন ।
শনিবাৰে জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া তথা ডিমা হাছাও জিলাৰ আয়ুক্ত গায়ত্ৰী দেৱীদাস হাইলিঙে হাফলং বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগণনাৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে । জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয়, "জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত ১৪ খন টেবুলত মুঠ ১৯ ৰাউণ্ড ভোটগণনা কৰা হ'ব । আন ৭ খন টেবুলত পোষ্টেল বেলট গণনা কৰা হ'ব । সোমবাৰে পুৱা ৮ বজাত ভোটগণনা আৰম্ভ হ'ব । প্ৰথমে পোষ্টেল বেলট গণনা কৰা হ'ব । তাৰ পিছত ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিন (ইভিএম)ৰ ভোটগণনা আৰম্ভ হ’ব ।"
আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয় যে এই প্ৰক্ৰিয়াটো সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিবলৈ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত কেৱল অনুমোদিত কৰ্মীকহে নিৰ্দিষ্ট এলেকালৈ প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিয়া হ’ব । ভোটগণনা কেন্দ্ৰত ম'বাইল ফোন লৈ কোনেও প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে ।
ইপিনে,ডিমা হাছাও জিলাৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰিপুঞ্জয় কাকতিয়ে কয় যে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত আইন-শৃংখলা বজাই ৰখাৰ লগতে স্বচ্ছতা আৰু সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
