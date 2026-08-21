ETV Bharat / Videos

কলগাছিয়াত এখন বাঁহৰ দলঙে দিছে বিধি-পথালি: কাণসাৰ নাই বিধায়ক জাকিৰৰ - BAMBOO BRIDGE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ দলঙে ৰাইজক সমস্যাত পেলাইছে (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 21, 2026 at 2:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

জনিয়া : কলগাছিয়াৰ লাচাংগাত মৰা বেঁকী নদীৰ ওপৰত থকা এখন জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ দলঙে ৰাইজক যমৰ যাতনা দিছে । শ শ লোকৰ লগতে স্কুল-কলেজীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে দৈনিক এই দলঙেৰেই যাতায়ত কৰিবলগীয়া হৈছে । জহি-খহি যোৱা এই বাঁহৰ দলংখনত সঘনাই দুৰ্ঘটনাও সংঘটিত হৈছে । যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত ভয়াৱহ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাইজ । সেয়ে শীঘ্ৰে এখন পকী দলং নিৰ্মাণ কৰিবলৈ স্থানীয় বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰক দাবী জনাইছে ৰাইজে ।

স্থানীয় এজন লোকে কয়, ‘‘এই বাঁহৰ দলংখনৰ বাবে ইতিমধ্যে কেবাটাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ ফলত কেবাজনো লোক আহত হৈছে ৷ অহা-যোৱা কৰিবলৈ বিকল্প পথৰ অভাৱৰ বাবেই সকলোৱে এই পথেৰেই অহা-যোৱা কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰে ৷’’

আন এজন লোকে কয়, ‘‘উপযুক্ত দলং নথকাৰ বাবে অঞ্চলটোৰ সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰতো সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে ৷ বিয়া-বাৰুৰ ক্ষেত্ৰতো বহু যুৱক-যুৱতীয়ে সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা যায় ৷ সেয়ে দীৰ্ঘদিনীয়া এই সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে উক্ত স্থানত শীঘ্ৰে এখন পকী দলং নিৰ্মাণ কৰিবলৈ স্থানীয় বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰক আমি আহ্বান জনাইছো ৷’’

লগতে পঢ়ক : উপযুক্ত পথৰ অভাৱত বিয়াৰ পৰা বঞ্চিত এখন গাঁৱৰ যুৱক-যুৱতী

জনিয়া : কলগাছিয়াৰ লাচাংগাত মৰা বেঁকী নদীৰ ওপৰত থকা এখন জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ দলঙে ৰাইজক যমৰ যাতনা দিছে । শ শ লোকৰ লগতে স্কুল-কলেজীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে দৈনিক এই দলঙেৰেই যাতায়ত কৰিবলগীয়া হৈছে । জহি-খহি যোৱা এই বাঁহৰ দলংখনত সঘনাই দুৰ্ঘটনাও সংঘটিত হৈছে । যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত ভয়াৱহ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাইজ । সেয়ে শীঘ্ৰে এখন পকী দলং নিৰ্মাণ কৰিবলৈ স্থানীয় বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰক দাবী জনাইছে ৰাইজে ।

স্থানীয় এজন লোকে কয়, ‘‘এই বাঁহৰ দলংখনৰ বাবে ইতিমধ্যে কেবাটাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ ফলত কেবাজনো লোক আহত হৈছে ৷ অহা-যোৱা কৰিবলৈ বিকল্প পথৰ অভাৱৰ বাবেই সকলোৱে এই পথেৰেই অহা-যোৱা কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰে ৷’’

আন এজন লোকে কয়, ‘‘উপযুক্ত দলং নথকাৰ বাবে অঞ্চলটোৰ সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰতো সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে ৷ বিয়া-বাৰুৰ ক্ষেত্ৰতো বহু যুৱক-যুৱতীয়ে সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা যায় ৷ সেয়ে দীৰ্ঘদিনীয়া এই সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে উক্ত স্থানত শীঘ্ৰে এখন পকী দলং নিৰ্মাণ কৰিবলৈ স্থানীয় বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰক আমি আহ্বান জনাইছো ৷’’

লগতে পঢ়ক : উপযুক্ত পথৰ অভাৱত বিয়াৰ পৰা বঞ্চিত এখন গাঁৱৰ যুৱক-যুৱতী

For All Latest Updates

TAGGED:

মৰা বেঁকী নদী
বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰ
যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন
POOR TRANSPORTATION SYSTEM
BAMBOO BRIDGE

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

State BJP secretary Lakhya Knowar press Meet

অখিল গগৈৰ ৰাজনৈতিক বক্তব্যই সকলো সীমা অতিক্ৰম কৰিছে: বিজেপি

August 21, 2026 at 3:17 PM IST
MIDDAY MEAL RICE

ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল বিক্ৰীৰ অভিযোগ

August 20, 2026 at 10:00 PM IST
Singer Deeplina Deka

১০০ বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালক ঘৰখন পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত দীপলিনা ডেকা

August 20, 2026 at 9:51 PM IST
Moran minor girl molest

ঘৰৰ সমুখৰ পৰাই অপহৰণ কৰি নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক ধৰ্ষণ, তিনি অভিযুক্তক জে’ললৈ প্ৰেৰণ

August 20, 2026 at 9:49 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.