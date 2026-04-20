মাজুলীত দীক্ষুৰ গীতৰ যাদু : সৃষ্টি এক সমন্বয়ৰ যাত্ৰাৰ ব’হাগী উৎসৱৰ সফল সামৰণি - মাজুলী ব’হাগী উৎসৱ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 20, 2026 at 1:19 PM IST
মাজুলী : মাজুলীৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন 'সৃষ্টি: এক সমন্বয়ৰ যাত্ৰা'ৰ উদ্যোগত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা ব’হাগী উৎসৱৰ দেওবাৰে সামৰণি পৰে । উৎসৱৰ অন্তিম নিশা জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীক্ষুৰ গীতৰ শৰাইৰে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াটো জিলিকি উঠে । শিল্পীগৰাকীৰ সুমধুৰ গীতে উপস্থিত হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি ৰাখে । অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গ অবিহনে এইবাৰৰ ব’হাগৰ উৎসাহ যেন কিছু ম্লান পৰিছে । প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক হেৰুৱাই ৰাজ্যবাসী শোকস্তব্ধ যদিও পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি সকলোৱে হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰিছে ।
প্ৰথম দিনা প্ৰায় ৫০০ বিহুৱা-বিহুৱতীৰ বিহু প্ৰদৰ্শনেৰে উৎসৱৰ শুভাৰম্ভ কৰা হৈছিল । সেইদিনা সৰু বিহুৱতী আৰু বৰ বিহুৱতী প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় । দ্বিতীয় দিনা দিনৰ ভাগত মিচিং বিহু আৰু জেং বিহু প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় । নিশাৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী আৰু দীক্ষুৰ সংগীত পৰিৱেশনেৰে এই দুদিনীয়া সমন্বয় যাত্ৰাৰ সামৰণি মৰা হয় ।
