ETV Bharat / Videos

মাজুলীত দীক্ষুৰ গীতৰ যাদু : সৃষ্টি এক সমন্বয়ৰ যাত্ৰাৰ ব’হাগী উৎসৱৰ সফল সামৰণি - মাজুলী ব’হাগী উৎসৱ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মাজুলীত দীক্ষুৰ গীতৰ যাদু (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 20, 2026 at 1:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মাজুলী : মাজুলীৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন 'সৃষ্টি: এক সমন্বয়ৰ যাত্ৰা'ৰ উদ্যোগত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা ব’হাগী উৎসৱৰ দেওবাৰে সামৰণি পৰে । উৎসৱৰ অন্তিম নিশা জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীক্ষুৰ গীতৰ শৰাইৰে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াটো জিলিকি উঠে । শিল্পীগৰাকীৰ সুমধুৰ গীতে উপস্থিত হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি ৰাখে । অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গ অবিহনে এইবাৰৰ ব’হাগৰ উৎসাহ যেন কিছু ম্লান পৰিছে । প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক হেৰুৱাই ৰাজ্যবাসী শোকস্তব্ধ যদিও পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি সকলোৱে হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰিছে ।

প্ৰথম দিনা প্ৰায় ৫০০ বিহুৱা-বিহুৱতীৰ বিহু প্ৰদৰ্শনেৰে উৎসৱৰ শুভাৰম্ভ কৰা হৈছিল । সেইদিনা সৰু বিহুৱতী আৰু বৰ বিহুৱতী প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় । দ্বিতীয় দিনা দিনৰ ভাগত মিচিং বিহু আৰু জেং বিহু প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় । নিশাৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী আৰু দীক্ষুৰ সংগীত পৰিৱেশনেৰে এই দুদিনীয়া সমন্বয় যাত্ৰাৰ সামৰণি মৰা হয় ।

লগতে পঢ়ক : পুৰুষ নিষিদ্ধ এখন বিহু...সেই বিহু গাভৰুৰ বাবে বিশেষ কিয় ?

For All Latest Updates

TAGGED:

সৃষ্টি এক সমন্বয়ৰ যাত্ৰা
ৰঙালী বিহুৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
মাজুলী বিহু ২০২৬
কণ্ঠশিল্পী দীক্ষু
মাজুলী ব’হাগী উৎসৱ

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Entertainment Team

...view details

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.