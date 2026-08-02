ETV Bharat / Videos

ডিমা হাছাওত জনগণনা ২০২৭ৰ ডিজিটেল স্ব-গণনা আৰম্ভ - ডিমা হাছাও জিলা প্ৰশাসন

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ডিমা হাছাওত জনগণনা ২০২৭ৰ ডিজিটেল স্ব-গণনা আৰম্ভ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 2, 2026 at 6:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

হাফলং : বানপীড়িত জিলাকেইখনক বাদ দি দেওবাৰৰ পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে ডিজিটেল স্ব-গণনা কাৰ্যসূচী ৷ ভাৰতৰ জনগণনা ২০২৭ৰ অংশ হিচাপে দেওবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ডিজিটেল স্ব-গণনা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্লোচাই ৷ জিলা প্ৰশাসনে জনোৱা মতে, ২-১৬ আগষ্টলৈ চলিবলগীয়া এই স্ব-গণনা ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে নাগৰিকসকলে নিজৰ পৰিয়াল আৰু ব্যক্তিগত তথ্য অনলাইন যোগেদি সহজে আৰু সুৰক্ষিতভাৱে দাখিল কৰিব পাৰিব ।

ডিমা হাছাও জিলা প্ৰশাসন আৰু ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে সকলো নাগৰিকক সময়মতে এই ডিজিটেল স্ব-গণনা প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি জনগণনা ২০২৭ সফল কৰাৰ বাবে সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাইছে । উল্লেখ্য যে, স্ব-গণনা সম্পন্ন কৰিবলৈ নাগৰিকসকলে চৰকাৰৰ অফিচিয়েল প'ৰ্টেল https://se.census.gov.in ত প্ৰৱেশ কৰি প্ৰয়োজনীয় তথ্য পূৰণ কৰিব পাৰিব ।

লগত পঢ়ক: অখিল গগৈৰ কথাত গুৰুত্ব নিদিয়ে চৰকাৰে : মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা

হাফলং : বানপীড়িত জিলাকেইখনক বাদ দি দেওবাৰৰ পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে ডিজিটেল স্ব-গণনা কাৰ্যসূচী ৷ ভাৰতৰ জনগণনা ২০২৭ৰ অংশ হিচাপে দেওবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ডিজিটেল স্ব-গণনা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্লোচাই ৷ জিলা প্ৰশাসনে জনোৱা মতে, ২-১৬ আগষ্টলৈ চলিবলগীয়া এই স্ব-গণনা ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে নাগৰিকসকলে নিজৰ পৰিয়াল আৰু ব্যক্তিগত তথ্য অনলাইন যোগেদি সহজে আৰু সুৰক্ষিতভাৱে দাখিল কৰিব পাৰিব ।

ডিমা হাছাও জিলা প্ৰশাসন আৰু ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে সকলো নাগৰিকক সময়মতে এই ডিজিটেল স্ব-গণনা প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি জনগণনা ২০২৭ সফল কৰাৰ বাবে সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাইছে । উল্লেখ্য যে, স্ব-গণনা সম্পন্ন কৰিবলৈ নাগৰিকসকলে চৰকাৰৰ অফিচিয়েল প'ৰ্টেল https://se.census.gov.in ত প্ৰৱেশ কৰি প্ৰয়োজনীয় তথ্য পূৰণ কৰিব পাৰিব ।

লগত পঢ়ক: অখিল গগৈৰ কথাত গুৰুত্ব নিদিয়ে চৰকাৰে : মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা

For All Latest Updates

TAGGED:

ডিমা হাছাও
দেৱলাল গাৰ্লোচা
ভাৰতৰ জনগণনা ২০২৭
ডিমা হাছাও জিলা প্ৰশাসন
DIMA HASAO

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Dhemaji Flood

জীয়াঢলৰ বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিলে বৈদ্যুতিক পৰিবাহী তাঁৰৰ খুঁটা, ধেমাজিত হাহাকাৰ

August 2, 2026 at 5:10 PM IST
WOMAN JUMPED INTO THE RIVER

ডেৰবছৰীয়া সন্তানক লগত লৈ ভোগদৈত জাপ দিলে মাতৃয়ে

August 2, 2026 at 3:31 PM IST
tragic incident,Couple death on Road accident in Golaghat

চিকিৎসালয়ত মাতৃক আহাৰ দিবলৈ যাওঁতে পথ দুৰ্ঘটনাত পুত্ৰ-বোৱাৰী নিহত

August 2, 2026 at 3:13 PM IST
JAPANESE ENCEPHALITIS OUTBREAK: BARPETA HAS THE SECOND HIGHEST INCIDENCE IN ASSAM

জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ : অসমৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থানত আছে বৰপেটাত; মৃত্যু ৪ জনৰ

August 2, 2026 at 11:16 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.