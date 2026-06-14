ধুবুৰীত বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ; দুজনক আটক - DHUBRI POLICE SEIZED DRUGS
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 14, 2026 at 8:24 PM IST
ধুবুৰী : ড্ৰাগছ তথা নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে ধুবুৰীত অসম আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে । প্ৰতিদিনে জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আছে । তাৰ মাজতে দেওবাৰে এক অভিযানত আৰক্ষীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । জব্দ হোৱা সামগ্ৰীবোৰৰ ভিতৰত আছে নিচাজাতীয় টেবলেট আৰু কফ চিৰাপৰ বটল । লগতে আৰক্ষী দুই অভিযুক্তক আটক কৰে ।
আটকাধীন কেইটা ঝগৰাৰপাৰ প্ৰথম খণ্ডৰ নুৰ আলম হক আৰু খলিলপুৰ অঞ্চলৰ তপন চন্দ্ৰ শিল বুলি জানিব পৰা গৈছে । গোপন খবৰৰ ভিত্তিত ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে ঝগৰাৰপাৰ প্ৰথম খণ্ড অঞ্চলত থকা নুৰ আলম হকৰ ঘৰত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায় । আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । অভিযোগ অনুসৰি আটকাধীনকেইটাৰ নেতৃত্বত অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ সৰবৰাহ অব্যাহত আছিল ।
লগতে পঢ়ক : ডিব্ৰুগড়ৰ বাণীপুৰ ৰে’ল ষ্টেচনৰ সমীপত উদ্ধাৰ দুটা পিষ্টলসহ এটা মেগজিন
ধুবুৰী : ড্ৰাগছ তথা নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে ধুবুৰীত অসম আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে । প্ৰতিদিনে জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আছে । তাৰ মাজতে দেওবাৰে এক অভিযানত আৰক্ষীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । জব্দ হোৱা সামগ্ৰীবোৰৰ ভিতৰত আছে নিচাজাতীয় টেবলেট আৰু কফ চিৰাপৰ বটল । লগতে আৰক্ষী দুই অভিযুক্তক আটক কৰে ।
আটকাধীন কেইটা ঝগৰাৰপাৰ প্ৰথম খণ্ডৰ নুৰ আলম হক আৰু খলিলপুৰ অঞ্চলৰ তপন চন্দ্ৰ শিল বুলি জানিব পৰা গৈছে । গোপন খবৰৰ ভিত্তিত ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে ঝগৰাৰপাৰ প্ৰথম খণ্ড অঞ্চলত থকা নুৰ আলম হকৰ ঘৰত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায় । আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । অভিযোগ অনুসৰি আটকাধীনকেইটাৰ নেতৃত্বত অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ সৰবৰাহ অব্যাহত আছিল ।
লগতে পঢ়ক : ডিব্ৰুগড়ৰ বাণীপুৰ ৰে’ল ষ্টেচনৰ সমীপত উদ্ধাৰ দুটা পিষ্টলসহ এটা মেগজিন