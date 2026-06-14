ETV Bharat / Videos

ধুবুৰীত বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ; দুজনক আটক - DHUBRI POLICE SEIZED DRUGS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ধুবুৰীত বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 14, 2026 at 8:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ধুবুৰী : ড্ৰাগছ তথা নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে ধুবুৰীত অসম আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে । প্ৰতিদিনে জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আছে । তাৰ মাজতে দেওবাৰে এক অভিযানত আৰক্ষীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । জব্দ হোৱা সামগ্ৰীবোৰৰ ভিতৰত আছে নিচাজাতীয় টেবলেট আৰু কফ চিৰাপৰ বটল । লগতে আৰক্ষী দুই অভিযুক্তক আটক কৰে ।

আটকাধীন কেইটা ঝগৰাৰপাৰ প্ৰথম খণ্ডৰ নুৰ আলম হক আৰু খলিলপুৰ অঞ্চলৰ তপন চন্দ্ৰ শিল বুলি জানিব পৰা গৈছে । গোপন খবৰৰ ভিত্তিত ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে ঝগৰাৰপাৰ প্ৰথম খণ্ড অঞ্চলত থকা নুৰ আলম হকৰ ঘৰত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায় । আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । অভিযোগ অনুসৰি আটকাধীনকেইটাৰ নেতৃত্বত অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ সৰবৰাহ অব্যাহত আছিল ।

লগতে পঢ়ক : ডিব্ৰুগড়ৰ বাণীপুৰ ৰে’ল ষ্টেচনৰ সমীপত উদ্ধাৰ দুটা পিষ্টলসহ এটা মেগজিন

ধুবুৰী : ড্ৰাগছ তথা নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে ধুবুৰীত অসম আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে । প্ৰতিদিনে জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আছে । তাৰ মাজতে দেওবাৰে এক অভিযানত আৰক্ষীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । জব্দ হোৱা সামগ্ৰীবোৰৰ ভিতৰত আছে নিচাজাতীয় টেবলেট আৰু কফ চিৰাপৰ বটল । লগতে আৰক্ষী দুই অভিযুক্তক আটক কৰে ।

আটকাধীন কেইটা ঝগৰাৰপাৰ প্ৰথম খণ্ডৰ নুৰ আলম হক আৰু খলিলপুৰ অঞ্চলৰ তপন চন্দ্ৰ শিল বুলি জানিব পৰা গৈছে । গোপন খবৰৰ ভিত্তিত ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে ঝগৰাৰপাৰ প্ৰথম খণ্ড অঞ্চলত থকা নুৰ আলম হকৰ ঘৰত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায় । আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । অভিযোগ অনুসৰি আটকাধীনকেইটাৰ নেতৃত্বত অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ সৰবৰাহ অব্যাহত আছিল ।

লগতে পঢ়ক : ডিব্ৰুগড়ৰ বাণীপুৰ ৰে’ল ষ্টেচনৰ সমীপত উদ্ধাৰ দুটা পিষ্টলসহ এটা মেগজিন

For All Latest Updates

TAGGED:

নিচাজাতীয় সামগ্ৰী
ড্ৰাগছ
ধুবুৰী আৰক্ষী
ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান
DHUBRI POLICE SEIZED DRUGS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

PISTOLS WERE RECOVERED IN DIBRUGARH

ডিব্ৰুগড়ৰ বাণীপুৰ ৰে’ল ষ্টেচনৰ সমীপত উদ্ধাৰ দুটা পিষ্টলসহ এটা মেগজিন

June 14, 2026 at 6:03 PM IST
FIRE INCIDENT IN DOOMDOOMA

ডুমডুমাৰ দৈনিক বজাৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড

June 14, 2026 at 12:54 PM IST
lurinjyoti gogoi

বিজেপিৰে যুঁজ দিয়া সম্ভৱ নহ'ব : কিয় ক'লে লুৰীণজ্যোতিয়ে ?

June 13, 2026 at 8:12 PM IST
public toilet built 6 years ago still hasnt been opened

৬ বছৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰা ৰাজহুৱা শৌচালয় আজিও নহ'ল মুকলি

June 13, 2026 at 6:07 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.