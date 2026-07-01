ETV Bharat / Videos

ই-ৰিক্সাত ওলাল নিচাজাতীয় টেবলেট, জালত পৰিল এজন - ইটিভি ভাৰত অসম

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ই-ৰিক্সাত ওলাল নিচাজাতীয় টেবলেট, জালত পৰিল এজন (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 1, 2026 at 2:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ধুবুৰী: নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ ঘাটিলৈ যেন পৰিণত হৈছে ধুবুৰী । মঙলবাৰে নিশা ধুবুৰী আৰক্ষীৰ জালত পৰিল নিষিদ্ধ টেবলেটসহ এজন লোক । এক গোপন সূত্ৰৰ তথ্যৰ ভিত্তিত ধুবুৰী চহৰৰ বিদ্যাপাৰা মোড় এলেকাত অভিযান চলাই নিচাজাতীয় টেবলেটসহ এজন লোকক আটক কৰে । অভিযানত আৰিফ আহমেদ নামৰ এজন লোকক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে । লোকজনৰ এএছ-১৭ ই আৰ-৮৫২৯ নম্বৰৰ এখন ই-ৰিক্সাত তালাচী চলাই আৰক্ষীয়ে ১৩২টা নিচা জাতীয় পিভিয়ন স্পাছ প্লাছ টেবলেট জব্দ কৰে ।

অভিযুক্তজনে ই-ৰিক্সাখন ব্যৱহাৰ কৰি চহৰৰ বিভিন্ন স্থানত এই নিষিদ্ধ টেবলেট বিক্ৰী কৰি আছিল বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে । অভিযানকালত আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তজনৰ পৰা নগদ ৭০০ টকা আৰু এটা মোবাইল ফোনো জব্দ কৰে । ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে এটা গোচৰ ৰুজু কৰি অভিযুক্তজনক সোধাপোছা অব্যাহত ৰখাৰ লগতে নিষিদ্ধ ঔষধ সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িত আন কোনো ব্যক্তি বা চক্ৰ জড়িত আছে নেকি সেই দিশতো আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।

লগতে পঢ়ক: সীমাক লৈ আমি কেতিয়াও আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নলও: অতুল বৰা

ডাঃ বিধান চন্দ্ৰ ৰয়লৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি; 'চিকিৎসক দিৱস'ত মানৱদৰদী চিকিৎসকলৈ শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

ধুবুৰী: নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ ঘাটিলৈ যেন পৰিণত হৈছে ধুবুৰী । মঙলবাৰে নিশা ধুবুৰী আৰক্ষীৰ জালত পৰিল নিষিদ্ধ টেবলেটসহ এজন লোক । এক গোপন সূত্ৰৰ তথ্যৰ ভিত্তিত ধুবুৰী চহৰৰ বিদ্যাপাৰা মোড় এলেকাত অভিযান চলাই নিচাজাতীয় টেবলেটসহ এজন লোকক আটক কৰে । অভিযানত আৰিফ আহমেদ নামৰ এজন লোকক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে । লোকজনৰ এএছ-১৭ ই আৰ-৮৫২৯ নম্বৰৰ এখন ই-ৰিক্সাত তালাচী চলাই আৰক্ষীয়ে ১৩২টা নিচা জাতীয় পিভিয়ন স্পাছ প্লাছ টেবলেট জব্দ কৰে ।

অভিযুক্তজনে ই-ৰিক্সাখন ব্যৱহাৰ কৰি চহৰৰ বিভিন্ন স্থানত এই নিষিদ্ধ টেবলেট বিক্ৰী কৰি আছিল বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে । অভিযানকালত আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তজনৰ পৰা নগদ ৭০০ টকা আৰু এটা মোবাইল ফোনো জব্দ কৰে । ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে এটা গোচৰ ৰুজু কৰি অভিযুক্তজনক সোধাপোছা অব্যাহত ৰখাৰ লগতে নিষিদ্ধ ঔষধ সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িত আন কোনো ব্যক্তি বা চক্ৰ জড়িত আছে নেকি সেই দিশতো আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।

লগতে পঢ়ক: সীমাক লৈ আমি কেতিয়াও আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নলও: অতুল বৰা

ডাঃ বিধান চন্দ্ৰ ৰয়লৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি; 'চিকিৎসক দিৱস'ত মানৱদৰদী চিকিৎসকলৈ শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ
ধুবুৰী আৰক্ষী
ধুবুৰী চহৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
INTOXICANTS SEIZED

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

13 motorcycles seized in Rajamaidam Jorhat

যোৰহাটত ১৩ খন মটৰ চাইকেল জব্দ

July 1, 2026 at 2:20 PM IST
ATASU Leader Basanta Gogoi

জনজাতিকৰণৰ বিষয়ৰ পৰা ফালৰি কাটিছে চৰকাৰ, জ্বলিব ৰাজপথ: আটাছুৰ হুংকাৰ

July 1, 2026 at 2:12 PM IST
PLASTIC PLATES TURN POISON

ভোজ খোৱা পাতত বিষক্ৰিয়া, অসুস্থ বহুজন

June 30, 2026 at 8:34 PM IST
MLA Akhil Gogoi

বিধানসভালৈ কাঁড়-গুলী লৈ যায় অখিল গগৈয়ে !

June 30, 2026 at 7:24 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.