ধুবুৰীত গো-মাংসৰ বিৰুদ্ধে অভিযান, চাৰিজনক আটক - DHUBRI POLICE
Published : May 29, 2026 at 5:00 PM IST
ধুবুৰী: গো-মাংসৰ বিৰুদ্ধে ধুবুৰীত আৰক্ষীৰ অভিযান ৷ শুকুৰবাৰে ধুবুৰীৰ দুটাকৈ নৈৰ ঘাটত নিষিদ্ধ মাংসৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে ৷ দুটা স্থানৰ পৰা মুঠ ৩০ কিলোগ্ৰাম নিষিদ্ধ মাংস জব্দ কৰিছে অভিযানকাৰী আৰক্ষীৰ দলটোৱে ৷ উল্লেখ্য যে, গোৱালপাৰাৰ জলেশ্বৰৰ পাৰঘাটত এছবি দুষ্টি নামৰ নাওঁখনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে নিষিদ্ধ গো-মাংসখিনি ৷ ঘটনাৰ সংক্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে আব্দুল মজিদ সৰকাৰ আৰু আবুল হুছেইন নামৰ দুজনক আটক কৰিছে ৷
ধুবুৰীৰ যোগমায়া ঘাটত নিষিদ্ধ গো-মাংসৰ টোপোলা উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল ৷ এই সংক্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে দুজনক আটক কৰিছে ৷ আটক কৰা দুই ব্যক্তি হৈছে হানিফ আলী আৰু আহিনুৰ হক ৷ দুয়ো পৃথকে পৃথকে গো-মাংসখিনি ধুবুৰীৰ যোগমায়া ঘাটলৈ আনিছিল ৷ দুয়োৰে পৰা আৰক্ষীয়ে তিনি কিলোগ্ৰামৰো অধিক গো-মাংস জব্দ কৰিছে ৷
