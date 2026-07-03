ETV Bharat / Videos

ঘটি-লোতাসহ ধৰা পৰিল পাঁচ গভাইত চোৰ, বৃহৎ পৰিমাণৰ কাঁহ-পিতলৰ সামগ্ৰী জব্দ - ETV BHARAT ASSAM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ধুবুৰী আৰক্ষীৰ জালত পাঁচ গভাইত চোৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 3, 2026 at 4:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ধুবুৰী: শুকুৰবাৰে ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিলে বৃহৎ সফলতা ৷ দীৰ্ঘদিন ধৰি ধুবুৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সন্ত্ৰাস চলোৱা পাঁচটা চোৰক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে ৷ চোৰ পাঁচটাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে বহৎ পৰিমাণৰ কাঁহ-পিতলৰ সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ আৰক্ষীৰ জালত পৰা পাঁচ গভাইত চোৰকেইটা অশোক আলী, ৰফিকুল আলী, জহিৰুল আলী, দুলাল আলী আৰু হেলাল আলী বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

ধুবুৰী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া প্ৰীতম দাসে কয়, "কিছুদিন পূৰ্বে ধুবুৰীৰ হৰিসভা মন্দিৰৰ পৰা বহু মূল্যৱান সামগ্ৰী চুৰি কৰিছিল চোৰে ৷ চিচি টিভিত বন্দী হোৱা দৃশ্য আৰু গোপন খবৰৰ ভিত্তিত বগুলামাৰীত অভিযান চলোৱা হয় ৷ ধুবুৰী সদৰ আৰক্ষী আৰু ৰাইডাৰ আৰক্ষীৰ দলে বগুলামাৰীৰ জহিৰুল আলীৰ ঘৰত অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ কাঁহ-পিতলৰ সামগ্ৰীসহ জব্দ কৰে । জহিৰুল আলীৰ ভাষ্য অনুসৰি অশোক আলী, ৰফিকুল আলী, দুলাল আলী আৰু হেলাল আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ৷"

লগতে পঢ়ক : কলগাছিয়াত পথৰ মাজতে পুখুৰী সদৃশ গাঁত, সঘনাই দুৰ্ঘটনা

ধুবুৰী: শুকুৰবাৰে ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিলে বৃহৎ সফলতা ৷ দীৰ্ঘদিন ধৰি ধুবুৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সন্ত্ৰাস চলোৱা পাঁচটা চোৰক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে ৷ চোৰ পাঁচটাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে বহৎ পৰিমাণৰ কাঁহ-পিতলৰ সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ আৰক্ষীৰ জালত পৰা পাঁচ গভাইত চোৰকেইটা অশোক আলী, ৰফিকুল আলী, জহিৰুল আলী, দুলাল আলী আৰু হেলাল আলী বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

ধুবুৰী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া প্ৰীতম দাসে কয়, "কিছুদিন পূৰ্বে ধুবুৰীৰ হৰিসভা মন্দিৰৰ পৰা বহু মূল্যৱান সামগ্ৰী চুৰি কৰিছিল চোৰে ৷ চিচি টিভিত বন্দী হোৱা দৃশ্য আৰু গোপন খবৰৰ ভিত্তিত বগুলামাৰীত অভিযান চলোৱা হয় ৷ ধুবুৰী সদৰ আৰক্ষী আৰু ৰাইডাৰ আৰক্ষীৰ দলে বগুলামাৰীৰ জহিৰুল আলীৰ ঘৰত অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ কাঁহ-পিতলৰ সামগ্ৰীসহ জব্দ কৰে । জহিৰুল আলীৰ ভাষ্য অনুসৰি অশোক আলী, ৰফিকুল আলী, দুলাল আলী আৰু হেলাল আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ৷"

লগতে পঢ়ক : কলগাছিয়াত পথৰ মাজতে পুখুৰী সদৃশ গাঁত, সঘনাই দুৰ্ঘটনা

For All Latest Updates

TAGGED:

ধুবুৰী আৰক্ষী
ধুবুৰীত চোৰ
ধুবুৰীত চোৰৰ ঘাটি উৎখাত
ETV BHARAT ASSAM
DHUBRI POLICE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Morigaon College

মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত ৫ বিশিষ্ট ব্যক্তিক 'মৰিগাঁও উৎকৰ্ষ বঁটা' প্ৰদান​

July 3, 2026 at 3:52 PM IST
Gangapur is in mourning over Mridumudra's death

মৃদুমুদ্ৰাৰ মৃত্যুত শোকাস্তব্ধ গংগাপুৰ: কঠোৰ আইন প্ৰণয়ন কৰিবলৈ আহ্বান আছুৰ

July 3, 2026 at 3:33 PM IST
JAPANESE ENCEPHALITIS OUTBREAK

বটদ্ৰৱাত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ, তৎপৰতা বৃদ্ধি স্বাস্থ্য বিভাগৰ

July 3, 2026 at 3:15 PM IST
Nalbari Forest Department

অবৈঠ কাঠৰ দোকান বিচাৰি নলবাৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান বন বিভাগৰ

July 3, 2026 at 3:00 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.