আৱাসিক এলেকাত ৰেস্তোৰাঁ-বিদ্য়ালয় বন্ধৰ নিৰ্দেশ ধুবুৰী পৌৰসভাৰ - ধুবুৰী
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 4, 2026 at 4:00 PM IST
ধুবুৰী: ধুবুৰী চহৰৰ ৬ নং ৱাৰ্ডস্থিত এখন ৰেস্তোৰাঁৰ বিৰুদ্ধে পৌৰসভাই কেইবাটাও গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। পৌৰসভাক অৱগত নকৰাকৈ আৱাসিক এলেকাত 'ফুড কষ্টা' নামৰ ৰেস্তোৰাঁ চলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে ।
উক্ত ভূমিডোখৰ আৱাসিক দেখুৱাই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান চলোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ধুবুৰী পৌৰসভাই ।
ৰেস্তোৰাঁ থকা অট্টালিকাটোত শিশুসকলৰ বাবে আছে এখন ব্যক্তিগত বিদ্যালয় । পৌৰসভাৰ কাৰ্যবাহী বিষয়াই যোৱা ২৪ জুনত জাৰি কৰা এক জাননীত তাৎক্ষণিকভাৱে বন্ধৰ নিৰ্দেশ দিছে; কিন্তু ৰেস্তোৰাঁৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে উক্ত জাননীক কোনো ধৰণৰ কেৰেপ নকৰি নিজৰ ব্যৱসায় চলাই থকা বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে ধুবুৰী পৌৰপতি ডাঃ দেৱময় সান্যালে ।
এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ৰেস্তোৰাঁখনৰ বিৰুদ্ধে ধুবুৰী পৌৰসভাই কেনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া সময়ত হ'ব লক্ষণীয় ।
লগতে পঢ়ক:মই অসমৰ কথা কোৱা নাই, তেওঁ হিন্দুস্তানৰ মানুহৰ প্ৰিয় আছিল: বিবেক সিন্হা
ৰূপেশ গোৱালাৰ বিধায়ক পুঁজিৰে নিৰ্মাণ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি
ধুবুৰী: ধুবুৰী চহৰৰ ৬ নং ৱাৰ্ডস্থিত এখন ৰেস্তোৰাঁৰ বিৰুদ্ধে পৌৰসভাই কেইবাটাও গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। পৌৰসভাক অৱগত নকৰাকৈ আৱাসিক এলেকাত 'ফুড কষ্টা' নামৰ ৰেস্তোৰাঁ চলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে ।
উক্ত ভূমিডোখৰ আৱাসিক দেখুৱাই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান চলোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ধুবুৰী পৌৰসভাই ।
ৰেস্তোৰাঁ থকা অট্টালিকাটোত শিশুসকলৰ বাবে আছে এখন ব্যক্তিগত বিদ্যালয় । পৌৰসভাৰ কাৰ্যবাহী বিষয়াই যোৱা ২৪ জুনত জাৰি কৰা এক জাননীত তাৎক্ষণিকভাৱে বন্ধৰ নিৰ্দেশ দিছে; কিন্তু ৰেস্তোৰাঁৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে উক্ত জাননীক কোনো ধৰণৰ কেৰেপ নকৰি নিজৰ ব্যৱসায় চলাই থকা বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে ধুবুৰী পৌৰপতি ডাঃ দেৱময় সান্যালে ।
এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ৰেস্তোৰাঁখনৰ বিৰুদ্ধে ধুবুৰী পৌৰসভাই কেনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া সময়ত হ'ব লক্ষণীয় ।
লগতে পঢ়ক:মই অসমৰ কথা কোৱা নাই, তেওঁ হিন্দুস্তানৰ মানুহৰ প্ৰিয় আছিল: বিবেক সিন্হা
ৰূপেশ গোৱালাৰ বিধায়ক পুঁজিৰে নিৰ্মাণ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি