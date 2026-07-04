ETV Bharat / Videos

আৱাসিক এলেকাত ৰেস্তোৰাঁ-বিদ্য়ালয় বন্ধৰ নিৰ্দেশ ধুবুৰী পৌৰসভাৰ - ধুবুৰী

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
আৱাসিক এলেকাত ৰেস্তোৰাঁ-বিদ্য়ালয় বন্ধৰ নিৰ্দেশ ধুবুৰী পৌৰসভাৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 4, 2026 at 4:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ধুবুৰী: ধুবুৰী চহৰৰ ৬ নং ৱাৰ্ডস্থিত এখন ৰেস্তোৰাঁৰ বিৰুদ্ধে পৌৰসভাই কেইবাটাও গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। পৌৰসভাক অৱগত নকৰাকৈ আৱাসিক এলেকাত 'ফুড কষ্টা' নামৰ ৰেস্তোৰাঁ চলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে । 

উক্ত ভূমিডোখৰ আৱাসিক দেখুৱাই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান চলোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ধুবুৰী পৌৰসভাই ।

ৰেস্তোৰাঁ থকা অট্টালিকাটোত শিশুসকলৰ বাবে আছে এখন ব্যক্তিগত বিদ্যালয় । পৌৰসভাৰ কাৰ্যবাহী বিষয়াই যোৱা ২৪ জুনত জাৰি কৰা এক জাননীত তাৎক্ষণিকভাৱে বন্ধৰ নিৰ্দেশ দিছে; কিন্তু ৰেস্তোৰাঁৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে উক্ত জাননীক কোনো ধৰণৰ কেৰেপ নকৰি নিজৰ ব্যৱসায় চলাই থকা বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে ধুবুৰী পৌৰপতি ডাঃ দেৱময় সান্যালে ।

এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ৰেস্তোৰাঁখনৰ বিৰুদ্ধে ধুবুৰী পৌৰসভাই কেনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া সময়ত হ'ব লক্ষণীয় ।

লগতে পঢ়ক:মই অসমৰ কথা কোৱা নাই, তেওঁ হিন্দুস্তানৰ মানুহৰ প্ৰিয় আছিল: বিবেক সিন্হা

ৰূপেশ গোৱালাৰ বিধায়ক পুঁজিৰে নিৰ্মাণ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি

ধুবুৰী: ধুবুৰী চহৰৰ ৬ নং ৱাৰ্ডস্থিত এখন ৰেস্তোৰাঁৰ বিৰুদ্ধে পৌৰসভাই কেইবাটাও গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। পৌৰসভাক অৱগত নকৰাকৈ আৱাসিক এলেকাত 'ফুড কষ্টা' নামৰ ৰেস্তোৰাঁ চলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে । 

উক্ত ভূমিডোখৰ আৱাসিক দেখুৱাই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান চলোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ধুবুৰী পৌৰসভাই ।

ৰেস্তোৰাঁ থকা অট্টালিকাটোত শিশুসকলৰ বাবে আছে এখন ব্যক্তিগত বিদ্যালয় । পৌৰসভাৰ কাৰ্যবাহী বিষয়াই যোৱা ২৪ জুনত জাৰি কৰা এক জাননীত তাৎক্ষণিকভাৱে বন্ধৰ নিৰ্দেশ দিছে; কিন্তু ৰেস্তোৰাঁৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে উক্ত জাননীক কোনো ধৰণৰ কেৰেপ নকৰি নিজৰ ব্যৱসায় চলাই থকা বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে ধুবুৰী পৌৰপতি ডাঃ দেৱময় সান্যালে ।

এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ৰেস্তোৰাঁখনৰ বিৰুদ্ধে ধুবুৰী পৌৰসভাই কেনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া সময়ত হ'ব লক্ষণীয় ।

লগতে পঢ়ক:মই অসমৰ কথা কোৱা নাই, তেওঁ হিন্দুস্তানৰ মানুহৰ প্ৰিয় আছিল: বিবেক সিন্হা

ৰূপেশ গোৱালাৰ বিধায়ক পুঁজিৰে নিৰ্মাণ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি

For All Latest Updates

TAGGED:

ধুবুৰী পৌৰসভা
ইটিভি ভাৰত অসম
ৰেস্তোৰাঁ
ধুবুৰী
DHUBRI MUNICIPALITY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

cricket academy and football training camp inaugurated in Morigaon

চৰাইবাহীত আঞ্চলিক ক্ৰিকেট একাডেমীৰ শুভাৰম্ভ; ফুটবল প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ মুকলি

July 4, 2026 at 4:50 PM IST
Leopard that has been causing fear for a long time is caged in Jorhat

দীৰ্ঘদিনে আতংকৰ সৃষ্টি কৰা বনৰজা এইবাৰ যোৰহাটৰ চাহ বাগিছাৰ জালত

July 4, 2026 at 4:41 PM IST
youths arrested in Guwahati in connection with the possession of illegal arms

মহানগৰীত মাৰণাস্ত্ৰসহ গ্ৰেপ্তাৰ এজন

July 4, 2026 at 2:40 PM IST
RARE SPECIES OF TURTLE RECOVERED

গুৱাহাটীত বন বিভাগৰ অভিযান, উদ্ধাৰ ২০ কেজি ওজনৰ বিৰল প্ৰজাতিৰ কাছ

July 4, 2026 at 2:11 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.