ETV Bharat / Videos

ধুবুৰীৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ যথেষ্ট উন্নতি হৈছে, অহা বছৰ ইয়াৰ পৰা MBBS ওলাব: স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী - ASHOK SINGHAL VISITS VISITS DMCH

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
অশোক সিংহলৰ ধুবুৰীৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতাল পৰিদৰ্শন (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 12, 2026 at 4:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ধুবুৰী : ‘‘ধুবুৰীত স্বাস্থ্যখণ্ডৰ যথেষ্ট উন্নয়ন হৈছে । ধুবুৰীৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত এতিয়ালৈকে ৩৬ টা ছাৰ্জাৰী কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰে ৩৬টাই সফল হৈছে । অহা বছৰ ধুবুৰী মেডিকেল কলেজৰ পৰা MBBS ৰ বেটছ ওলাব ৷’’ শুকুৰবাৰে ধুবুৰীৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতাল পৰিদৰ্শন কৰি এই মন্তব্য কৰে জিলাখনৰ অভিভাৱক তথা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহলে ৷

লগতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানখনত উপস্থিত হৈ চলিত কাৰ্যপ্ৰণালীৰ এক বিশদ পৰ্যালোচনা কৰে । লগতে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকৰ্মী আৰু ৰোগীসকলৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰি উপলব্ধ সুবিধা আৰু সেৱাসমূহৰ বুজ লয় । লগতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্বাস্থ্য আন্তঃগাঁথনিকে ধৰি ৰোগীকেন্দ্ৰিক সেৱা প্ৰদান ব্যৱস্থাক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বিষয়ত বিশেষভাৱে আলোচনা কৰে ।

উল্লেখ্য যে, স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ তথা চিকিৎসা শিক্ষা আৰু গৱেষণা মন্ত্ৰী আৰু জিলাখনৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব লাভৰ পাছত ধুবুৰীলৈ এয়া তেওঁৰ প্ৰথম ভ্ৰমণ । শুকুৰবাৰে চিকিৎসালয় পৰিদৰ্শনৰ সময়ত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিয়ে অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰে ৷

আনহাতে, ধুবুৰীৰ তামাৰহাটত সৰ্প দংশনত খাদিজা পাৰবিন নামৰ ছাত্ৰীৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘তামাৰহাটৰ ঘটনাটো মোৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে । কি কাৰণত মৃত্যু হৈছে সেয়া তদন্ত কৰিবলৈ দিয়া হৈছে । তদন্তৰ পাছতহে ক'ব পৰা যাব ।’’

লগতে পঢ়ক : প্ৰগতিৰ পথত আগবাঢ়িব লাগিব ধুবুৰী: গুৰুদ্বাৰত অভিভাৱক মন্ত্ৰী অশোক সিংহল

ধুবুৰী : ‘‘ধুবুৰীত স্বাস্থ্যখণ্ডৰ যথেষ্ট উন্নয়ন হৈছে । ধুবুৰীৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত এতিয়ালৈকে ৩৬ টা ছাৰ্জাৰী কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰে ৩৬টাই সফল হৈছে । অহা বছৰ ধুবুৰী মেডিকেল কলেজৰ পৰা MBBS ৰ বেটছ ওলাব ৷’’ শুকুৰবাৰে ধুবুৰীৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতাল পৰিদৰ্শন কৰি এই মন্তব্য কৰে জিলাখনৰ অভিভাৱক তথা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহলে ৷

লগতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানখনত উপস্থিত হৈ চলিত কাৰ্যপ্ৰণালীৰ এক বিশদ পৰ্যালোচনা কৰে । লগতে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকৰ্মী আৰু ৰোগীসকলৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰি উপলব্ধ সুবিধা আৰু সেৱাসমূহৰ বুজ লয় । লগতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্বাস্থ্য আন্তঃগাঁথনিকে ধৰি ৰোগীকেন্দ্ৰিক সেৱা প্ৰদান ব্যৱস্থাক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বিষয়ত বিশেষভাৱে আলোচনা কৰে ।

উল্লেখ্য যে, স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ তথা চিকিৎসা শিক্ষা আৰু গৱেষণা মন্ত্ৰী আৰু জিলাখনৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব লাভৰ পাছত ধুবুৰীলৈ এয়া তেওঁৰ প্ৰথম ভ্ৰমণ । শুকুৰবাৰে চিকিৎসালয় পৰিদৰ্শনৰ সময়ত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিয়ে অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰে ৷

আনহাতে, ধুবুৰীৰ তামাৰহাটত সৰ্প দংশনত খাদিজা পাৰবিন নামৰ ছাত্ৰীৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘তামাৰহাটৰ ঘটনাটো মোৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে । কি কাৰণত মৃত্যু হৈছে সেয়া তদন্ত কৰিবলৈ দিয়া হৈছে । তদন্তৰ পাছতহে ক'ব পৰা যাব ।’’

লগতে পঢ়ক : প্ৰগতিৰ পথত আগবাঢ়িব লাগিব ধুবুৰী: গুৰুদ্বাৰত অভিভাৱক মন্ত্ৰী অশোক সিংহল

For All Latest Updates

TAGGED:

ধুবুৰীৰ স্বাস্থ্যখণ্ড
স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহল
ধুবুৰীৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতাল
ইটিভি ভাৰত অসম
ASHOK SINGHAL VISITS VISITS DMCH

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

TRAGIC INCIDENT IN GUWAHATI

গছ বাগৰি পৰিল শিক্ষাৰ্থীৰ বাহনত, প্ৰাণ গ'ল ছাত্ৰীৰ

June 12, 2026 at 1:44 PM IST
Royal Bengal Tiger

চাৰি ঠেং, নেজ কটা অৱস্থাত ঢেকীয়াপতীয়াৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ

June 11, 2026 at 9:00 PM IST
Guardain Minister Ajanta Neog met in a meeting in Morigaon

বান-খহনীয়া সমস্যা প্ৰতিৰোধৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ

June 11, 2026 at 6:55 PM IST
Suspected Drugs Paddlers Apprehended at Kaliabor

ড্ৰাগছসহ কলিয়াবৰ আৰক্ষীৰ জালত যাত্ৰীৰূপে অহা দুই সৰবৰাহকাৰী

June 11, 2026 at 6:07 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.