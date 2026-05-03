ভোটগণনাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসন - ASSAM ELECTION POLLS RESULTS 2026
Published : May 3, 2026 at 2:52 PM IST
ধুবুৰী : মাজত আৰু কেইটামান ঘণ্টা বাকী ৷ অন্ত পৰিব অপেক্ষা ৷ সোমবাৰে পুৱা ৮ বজাৰ পৰা ভোটগণনা আৰম্ভ হ’ব । ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তৰ দৰে ধুবুৰী জিলাৰ - গোলকগঞ্জ, গৌৰীপুৰ, ধুবুৰী, বিৰসিং জৰুৱা আৰু বিলাসীপাৰা -এই পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগণনাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু হৈছে জিলা প্ৰশাসন ।
জিলা আয়ুক্ত মেঘ নিধি দাহালে উল্লেখ কৰা মতে, পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে পাঁচটা ভোটগণনা হলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । পোষ্টেল বেলটৰ বাবে ৮ খন টেবুলত হ'ব ভোটগণনা । প্ৰতিটো হলত ১৪খন টেবুল থাকিব । পাঁচটাকৈ সমষ্টিৰ ১৪ খন টেবুলত ২৮ টা ৰাউণ্ডত এই ভোটগণনা হ’ব । লগতে পোষ্টেল বেলটৰ গণনা ৫ টা ৰাউণ্ডত হ’ব ।
জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে আৰু কয়, ‘‘নিৰ্বাচনৰ জয়ী হোৱা প্ৰাৰ্থীয়ে কোনো সমদল বাহিৰ কৰিব নোৱাৰিব ৷ লগতে আটচবাজি বা ফটকা ফুটাও হৰ্ষ-উল্লাস কৰিব নোৱাৰিব ৷ ইয়াৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে কঠোৰ নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে ।’’
উল্লেখ্য যে, ১৫৪৮ টা মেচিনত পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ ৩৩ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য বন্দী হৈ আছে । ৩৩ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত গোলকগঞ্জ সমষ্টিত ৪, গৌৰীপুৰত ৯, ধুবুৰীত ৫, বিৰসিং জৰুৱাত ৯ আৰু বিলাসীপাৰাত ৬ গৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে । এইবাৰ জিলাখনৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল ১২,২০,৩৮৪ গৰাকী ৷ এইবেলি ধুবুৰী জিলাত ৯৫.২১ শতাংশ ভোটদান কৰা হৈছিল ।
