ধুবুৰী অধিবক্তা সন্থাৰ ২০২৬ বৰ্ষৰ নিৰ্বাচন, মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত কোষাধ্যক্ষ পদ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 21, 2026 at 5:26 PM IST
ধুবুৰী: শনিবাৰে পুৱা ১০ বজাৰ পৰা ধুবুৰী অধিবক্তা সন্থাৰ কাৰ্যালয় চৌহদত ধুবুৰী অধিবক্তা সন্থাৰ ২০২৬ বৰ্ষৰ নিৰ্বাচন আৰম্ভ হৈছে । ১৮৮০ চনত স্থাপিত ঐতিহাসিক ধুবুৰী অধিবক্তা সন্থাৰ কাৰ্যালয় চৌহদত পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে এই নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ।
এই নিৰ্বাচনত সভাপতি, উপ-সভাপতি, সাধাৰণ সম্পাদক, সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক, কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য পদকে ধৰি অন্যান্য কেইবাটাও পদৰ বাবে কেইবাজনো প্ৰাৰ্থী তথা অধিবক্তাই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে । কোষাধ্যক্ষ পদটো এইবাৰ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত কৰা হৈছে । সম্পূৰ্ণ নিয়ম-শৃংখলাৰ মাজেদি ধুবুৰী অধিবক্তা সন্থাৰ ২০২৬ বৰ্ষৰ নিৰ্বাচন আৰম্ভ হৈছে আৰু বিয়লি ৫ বজাত নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্ত পৰে ।
ধুবুৰী অধিবক্তা সন্থাৰ অধীনত মুঠ ৭১৮ জন ভোটাৰ তথা অধিবক্তা আছে । ইফালে সন্ধিয়া ৬.৩০ বজাৰ পৰা ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু আজি নিশাই ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব ।
ধুবুৰী: শনিবাৰে পুৱা ১০ বজাৰ পৰা ধুবুৰী অধিবক্তা সন্থাৰ কাৰ্যালয় চৌহদত ধুবুৰী অধিবক্তা সন্থাৰ ২০২৬ বৰ্ষৰ নিৰ্বাচন আৰম্ভ হৈছে । ১৮৮০ চনত স্থাপিত ঐতিহাসিক ধুবুৰী অধিবক্তা সন্থাৰ কাৰ্যালয় চৌহদত পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে এই নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ।
এই নিৰ্বাচনত সভাপতি, উপ-সভাপতি, সাধাৰণ সম্পাদক, সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক, কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য পদকে ধৰি অন্যান্য কেইবাটাও পদৰ বাবে কেইবাজনো প্ৰাৰ্থী তথা অধিবক্তাই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে । কোষাধ্যক্ষ পদটো এইবাৰ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত কৰা হৈছে । সম্পূৰ্ণ নিয়ম-শৃংখলাৰ মাজেদি ধুবুৰী অধিবক্তা সন্থাৰ ২০২৬ বৰ্ষৰ নিৰ্বাচন আৰম্ভ হৈছে আৰু বিয়লি ৫ বজাত নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্ত পৰে ।
ধুবুৰী অধিবক্তা সন্থাৰ অধীনত মুঠ ৭১৮ জন ভোটাৰ তথা অধিবক্তা আছে । ইফালে সন্ধিয়া ৬.৩০ বজাৰ পৰা ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু আজি নিশাই ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব ।