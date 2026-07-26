ETV Bharat / Videos

শিৱসাগৰত বানপীড়িক বিধায়ক মেহবুব মুক্তাৰৰ সাহাৰ্য বিতৰণ - ASSAM FLOOD 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
শিৱসাগৰত বানপীড়িক বিধায়ক মেহবুব মুক্তাৰৰ সাহাৰ্য বিতৰণ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 26, 2026 at 5:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ধিং: ধিং সমষ্টিৰ বিধায়ক মেহবুব মুক্তাৰে শিৱসাগৰৰ বানপীড়িত মাজত সাহাৰ্য বিতৰণ কৰে । ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা অখিল গগৈৰ সমষ্টিটোত হোৱা ভয়ংকৰ বানপানীত হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ পানীত বুৰ গৈ আছে । খাদ্যৰ তীব্র সংকটৰ মাজতে বিধায়ক মেহবুব মুক্তাৰে নিজে খাদ্যৰ টোপোলা লৈ বানপীড়িতৰ ঘৰে ঘৰে বিতৰণ কৰে ।

বানপানীয়ে শিৱসাগৰত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ ফলত এতিয়ালৈকে কেইবাজনো লোকৰ মৃত্যু হৈছে । এতিয়াও বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ পানীৰ তলতে আছে । ঠাই বিশেষে পানীৰ স্তৰ কিছু পৰিমাণে কমিছে যদিও বহু মানুহ এতিয়াও ৰে’ল লাইনৰ ওপৰতে আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে । ইয়াৰ মাজতেই বিধায়কগৰাকীয়ে নাৱত উঠি শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন ঠাইত এইদৰে বান সাহাৰ্য বিতৰণ কৰে ।

লগতে পঢ়ক:মাহমৰাত বলীয়া বানে ১৫ জনৰ প্ৰাণ কাঢ়িলে; সমষ্টিবাসীক সম্পূৰ্ণ সহায়ৰ আশ্বাস বিধায়কৰ

বন্যাৰ্তৰ কাষলৈ যাবলৈ সাজু কলাগুৰু থিয়েটাৰ পৰিয়াল

ধিং: ধিং সমষ্টিৰ বিধায়ক মেহবুব মুক্তাৰে শিৱসাগৰৰ বানপীড়িত মাজত সাহাৰ্য বিতৰণ কৰে । ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা অখিল গগৈৰ সমষ্টিটোত হোৱা ভয়ংকৰ বানপানীত হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ পানীত বুৰ গৈ আছে । খাদ্যৰ তীব্র সংকটৰ মাজতে বিধায়ক মেহবুব মুক্তাৰে নিজে খাদ্যৰ টোপোলা লৈ বানপীড়িতৰ ঘৰে ঘৰে বিতৰণ কৰে ।

বানপানীয়ে শিৱসাগৰত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ ফলত এতিয়ালৈকে কেইবাজনো লোকৰ মৃত্যু হৈছে । এতিয়াও বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ পানীৰ তলতে আছে । ঠাই বিশেষে পানীৰ স্তৰ কিছু পৰিমাণে কমিছে যদিও বহু মানুহ এতিয়াও ৰে’ল লাইনৰ ওপৰতে আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে । ইয়াৰ মাজতেই বিধায়কগৰাকীয়ে নাৱত উঠি শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন ঠাইত এইদৰে বান সাহাৰ্য বিতৰণ কৰে ।

লগতে পঢ়ক:মাহমৰাত বলীয়া বানে ১৫ জনৰ প্ৰাণ কাঢ়িলে; সমষ্টিবাসীক সম্পূৰ্ণ সহায়ৰ আশ্বাস বিধায়কৰ

বন্যাৰ্তৰ কাষলৈ যাবলৈ সাজু কলাগুৰু থিয়েটাৰ পৰিয়াল

For All Latest Updates

TAGGED:

শিৱসাগৰ
বিধায়ক মেহবুব মুক্তাৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
FLOOD RELIEF
ASSAM FLOOD 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Dergaon flood

সাপ, বেং, বিষাক্ত কীট পতংগৰ বাবে ঘৰলৈ যাব পৰা নাই বন্যাৰ্ত, ব্লিছিং পাউদাৰ-ফেনাইল যোগানৰ আহ্বান

July 26, 2026 at 4:16 PM IST
Essential supplies distribution of the volunteer organization in the flood-affected area Jorhat

বানপীড়িত অঞ্চলত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী বিতৰণ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ

July 26, 2026 at 12:28 PM IST
MP Gaurav Gogoi

ৰাহুল গান্ধীৰ দাবীৰ বাবে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ; গৌৰৱ গগৈ

July 25, 2026 at 7:50 PM IST
Police obstruct protests

চচলত প্ৰতিবাদত বাধা আৰক্ষীৰ: আটক বহু এছএফআই কৰ্মী

July 25, 2026 at 5:05 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.