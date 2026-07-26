শিৱসাগৰত বানপীড়িক বিধায়ক মেহবুব মুক্তাৰৰ সাহাৰ্য বিতৰণ - ASSAM FLOOD 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 26, 2026 at 5:41 PM IST
ধিং: ধিং সমষ্টিৰ বিধায়ক মেহবুব মুক্তাৰে শিৱসাগৰৰ বানপীড়িত মাজত সাহাৰ্য বিতৰণ কৰে । ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা অখিল গগৈৰ সমষ্টিটোত হোৱা ভয়ংকৰ বানপানীত হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ পানীত বুৰ গৈ আছে । খাদ্যৰ তীব্র সংকটৰ মাজতে বিধায়ক মেহবুব মুক্তাৰে নিজে খাদ্যৰ টোপোলা লৈ বানপীড়িতৰ ঘৰে ঘৰে বিতৰণ কৰে ।
বানপানীয়ে শিৱসাগৰত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ ফলত এতিয়ালৈকে কেইবাজনো লোকৰ মৃত্যু হৈছে । এতিয়াও বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ পানীৰ তলতে আছে । ঠাই বিশেষে পানীৰ স্তৰ কিছু পৰিমাণে কমিছে যদিও বহু মানুহ এতিয়াও ৰে’ল লাইনৰ ওপৰতে আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে । ইয়াৰ মাজতেই বিধায়কগৰাকীয়ে নাৱত উঠি শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন ঠাইত এইদৰে বান সাহাৰ্য বিতৰণ কৰে ।
লগতে পঢ়ক:মাহমৰাত বলীয়া বানে ১৫ জনৰ প্ৰাণ কাঢ়িলে; সমষ্টিবাসীক সম্পূৰ্ণ সহায়ৰ আশ্বাস বিধায়কৰ
ধিং: ধিং সমষ্টিৰ বিধায়ক মেহবুব মুক্তাৰে শিৱসাগৰৰ বানপীড়িত মাজত সাহাৰ্য বিতৰণ কৰে । ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা অখিল গগৈৰ সমষ্টিটোত হোৱা ভয়ংকৰ বানপানীত হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ পানীত বুৰ গৈ আছে । খাদ্যৰ তীব্র সংকটৰ মাজতে বিধায়ক মেহবুব মুক্তাৰে নিজে খাদ্যৰ টোপোলা লৈ বানপীড়িতৰ ঘৰে ঘৰে বিতৰণ কৰে ।
বানপানীয়ে শিৱসাগৰত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ ফলত এতিয়ালৈকে কেইবাজনো লোকৰ মৃত্যু হৈছে । এতিয়াও বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ পানীৰ তলতে আছে । ঠাই বিশেষে পানীৰ স্তৰ কিছু পৰিমাণে কমিছে যদিও বহু মানুহ এতিয়াও ৰে’ল লাইনৰ ওপৰতে আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে । ইয়াৰ মাজতেই বিধায়কগৰাকীয়ে নাৱত উঠি শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন ঠাইত এইদৰে বান সাহাৰ্য বিতৰণ কৰে ।
লগতে পঢ়ক:মাহমৰাত বলীয়া বানে ১৫ জনৰ প্ৰাণ কাঢ়িলে; সমষ্টিবাসীক সম্পূৰ্ণ সহায়ৰ আশ্বাস বিধায়কৰ