নলবাৰীৰ দৌলাশালত স্থাপিত অত্যাধুনিক মাদক দ্ৰব্য ধ্বংস কৰা যন্ত্ৰস্থল পৰিদৰ্শন ডিজিপিৰ - আৰক্ষী বিষয়া মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তা
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 5, 2026 at 8:40 PM IST
নলবাৰী : দেওবাৰে নলবাৰীৰ দৌলাশালস্থিত চতুৰ্দশ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ কেম্পত উপস্থিত হয় আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰমীত সিং । শেহতীয়াকৈ কেম্পটোৰ চৌহদত স্থাপন কৰা হৈছে মাদক দ্ৰব্য ধ্বংসকৰণৰ বিশেষ যন্ত্ৰ । ১২ জুলাইত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত এই যন্ত্ৰস্থল আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । উদ্বোধনৰ পূৰ্বে শনিবাৰে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰমীত সিং, অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ সঞ্চালক প্ৰধান মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাৰ লগতে অসম আৰক্ষীৰ কেইবাগৰাকীও উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ সৈতে সমগ্ৰ যন্ত্ৰস্থল পৰিদৰ্শন কৰে ।
পৰিদৰ্শনকালত জব্দকৃত মাদক দ্ৰব্যসমূহ সুৰক্ষিত আৰু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে ধ্বংস কৰাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থা, যন্ত্ৰৰ কাৰ্যক্ষমতা আৰু আনুষংগিক সুবিধাসমূহৰ বুজ লয় অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে । এই অত্যাধুনিক ধ্বংসকৰণ ব্যৱস্থা আৰম্ভ হোৱাৰ পাছত অসম আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা মাদক দ্ৰব্যসমূহ অধিক সুৰক্ষিতভাৱে পৰিৱেশ-অনুকূল আৰু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে ধ্বংস কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন অধ্যায় সূচনা হ’ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে ডিজিপি গৰাকীয়ে ।
লগতে পঢ়ক: বিধানসভাত কি হ'ব সদস্যৰ ভূমিকা : নতুন বিধায়কৰ বাবে অভিমুখীকৰণ কাৰ্যসূচী
নলবাৰী : দেওবাৰে নলবাৰীৰ দৌলাশালস্থিত চতুৰ্দশ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ কেম্পত উপস্থিত হয় আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰমীত সিং । শেহতীয়াকৈ কেম্পটোৰ চৌহদত স্থাপন কৰা হৈছে মাদক দ্ৰব্য ধ্বংসকৰণৰ বিশেষ যন্ত্ৰ । ১২ জুলাইত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত এই যন্ত্ৰস্থল আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । উদ্বোধনৰ পূৰ্বে শনিবাৰে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰমীত সিং, অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ সঞ্চালক প্ৰধান মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাৰ লগতে অসম আৰক্ষীৰ কেইবাগৰাকীও উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ সৈতে সমগ্ৰ যন্ত্ৰস্থল পৰিদৰ্শন কৰে ।
পৰিদৰ্শনকালত জব্দকৃত মাদক দ্ৰব্যসমূহ সুৰক্ষিত আৰু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে ধ্বংস কৰাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থা, যন্ত্ৰৰ কাৰ্যক্ষমতা আৰু আনুষংগিক সুবিধাসমূহৰ বুজ লয় অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে । এই অত্যাধুনিক ধ্বংসকৰণ ব্যৱস্থা আৰম্ভ হোৱাৰ পাছত অসম আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা মাদক দ্ৰব্যসমূহ অধিক সুৰক্ষিতভাৱে পৰিৱেশ-অনুকূল আৰু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে ধ্বংস কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন অধ্যায় সূচনা হ’ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে ডিজিপি গৰাকীয়ে ।
লগতে পঢ়ক: বিধানসভাত কি হ'ব সদস্যৰ ভূমিকা : নতুন বিধায়কৰ বাবে অভিমুখীকৰণ কাৰ্যসূচী