ETV Bharat / Videos

নলবাৰীৰ দৌলাশালত স্থাপিত অত্যাধুনিক মাদক দ্ৰব্য ধ্বংস কৰা যন্ত্ৰস্থল পৰিদৰ্শন ডিজিপিৰ - আৰক্ষী বিষয়া মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তা

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
অত্যাধুনিক মাদক দ্ৰব্য ধ্বংস কৰা যন্ত্ৰস্থল পৰিদৰ্শন ডিজিপিৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 5, 2026 at 8:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী : দেওবাৰে নলবাৰীৰ দৌলাশালস্থিত চতুৰ্দশ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ কেম্পত উপস্থিত হয় আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰমীত সিং । শেহতীয়াকৈ কেম্পটোৰ চৌহদত স্থাপন কৰা হৈছে মাদক দ্ৰব্য ধ্বংসকৰণৰ বিশেষ যন্ত্ৰ । ১২ জুলাইত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত এই যন্ত্ৰস্থল আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । উদ্বোধনৰ পূৰ্বে শনিবাৰে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰমীত সিং, অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ সঞ্চালক প্ৰধান মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাৰ লগতে অসম আৰক্ষীৰ কেইবাগৰাকীও উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ সৈতে সমগ্ৰ যন্ত্ৰস্থল পৰিদৰ্শন কৰে ।

পৰিদৰ্শনকালত জব্দকৃত মাদক দ্ৰব্যসমূহ সুৰক্ষিত আৰু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে ধ্বংস কৰাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থা, যন্ত্ৰৰ কাৰ্যক্ষমতা আৰু আনুষংগিক সুবিধাসমূহৰ বুজ লয় অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে । এই অত্যাধুনিক ধ্বংসকৰণ ব্যৱস্থা আৰম্ভ হোৱাৰ পাছত অসম আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা মাদক দ্ৰব্যসমূহ অধিক সুৰক্ষিতভাৱে পৰিৱেশ-অনুকূল আৰু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে ধ্বংস কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন অধ্যায় সূচনা হ’ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে ডিজিপি গৰাকীয়ে ।

লগতে পঢ়ক: বিধানসভাত কি হ'ব সদস্যৰ ভূমিকা : নতুন বিধায়কৰ বাবে অভিমুখীকৰণ কাৰ্যসূচী

নলবাৰী : দেওবাৰে নলবাৰীৰ দৌলাশালস্থিত চতুৰ্দশ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ কেম্পত উপস্থিত হয় আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰমীত সিং । শেহতীয়াকৈ কেম্পটোৰ চৌহদত স্থাপন কৰা হৈছে মাদক দ্ৰব্য ধ্বংসকৰণৰ বিশেষ যন্ত্ৰ । ১২ জুলাইত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত এই যন্ত্ৰস্থল আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । উদ্বোধনৰ পূৰ্বে শনিবাৰে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰমীত সিং, অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ সঞ্চালক প্ৰধান মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাৰ লগতে অসম আৰক্ষীৰ কেইবাগৰাকীও উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ সৈতে সমগ্ৰ যন্ত্ৰস্থল পৰিদৰ্শন কৰে ।

পৰিদৰ্শনকালত জব্দকৃত মাদক দ্ৰব্যসমূহ সুৰক্ষিত আৰু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে ধ্বংস কৰাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থা, যন্ত্ৰৰ কাৰ্যক্ষমতা আৰু আনুষংগিক সুবিধাসমূহৰ বুজ লয় অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে । এই অত্যাধুনিক ধ্বংসকৰণ ব্যৱস্থা আৰম্ভ হোৱাৰ পাছত অসম আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা মাদক দ্ৰব্যসমূহ অধিক সুৰক্ষিতভাৱে পৰিৱেশ-অনুকূল আৰু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে ধ্বংস কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন অধ্যায় সূচনা হ’ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে ডিজিপি গৰাকীয়ে ।

লগতে পঢ়ক: বিধানসভাত কি হ'ব সদস্যৰ ভূমিকা : নতুন বিধায়কৰ বাবে অভিমুখীকৰণ কাৰ্যসূচী

For All Latest Updates

TAGGED:

আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰমীত সিং
নলবাৰী
নলবাৰীৰ দৌলাশাল
আৰক্ষী বিষয়া মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তা
DGP HARMEET SINGH

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Fire broke out at Lakhimpur District Commissioner's Office

লখিমপুৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত অগ্নিকাণ্ড

July 5, 2026 at 5:46 PM IST
Tense situation in Rangia over an accident, pistol seized

ৰঙিয়াত দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, পিষ্টল জব্দ

July 5, 2026 at 4:53 PM IST
Minister Piyush Hazarika is campaigning for the Nagaon Lok Sabha constituency by-election

চামগুৰিৰ উন্নয়ন ব্যাহত হোৱাটো মই অস্বীকাৰ নকৰোল : পীযুষ হাজৰীকা

July 5, 2026 at 3:30 PM IST
Woman drug dealer arrested with a large amount of drugs in Nagaon

নগাঁৱত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ আটক মহিলা সৰবৰাহকাৰী

July 5, 2026 at 3:13 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.