CBSE ৰ দশম শ্ৰেণীৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত জিলিকিল দেৱীস্মিতা - CBSE 10TH CLASS FINAL EXAM
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 17, 2026 at 7:36 AM IST
মৰিগাঁও: সাফল্যৰ পথত দৰিদ্ৰতা কেতিয়াও হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে । তাকেই যেন পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে মৰিগাঁৱৰ মেধাৱী ছাত্ৰী দেৱীস্মিতা দাসে । সদ্যঘোষিত CBSEৰ দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলে হাঁহি বিৰিঙাইছে দেৱীস্মিতাৰ পৰিয়ালৰ মুখত । ৬ টা বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্কসহ ৯৭ শতাংশ নম্বৰ অৰ্জন কৰি অঞ্চলটোলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে দেৱীস্মিতাই । মৰিগাঁৱৰ আহঁতগুৰিৰ জিতেন দাস আৰু পদ্মা কান্তি দাসৰ কন্যা দেৱীস্মিতাই অধ্যয়ন কৰিছিল মৰিগাঁওস্থিত পি এম শ্ৰী জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়ত ।
দেৱীস্মিতা দাসৰ এই অসাধাৰণ ফলাফলৰ আঁৰত আছে এক দীঘলীয়া সংগ্ৰাম আৰু একাগ্ৰতা । অভাৱ-অনাটনৰ মাজতো তেওঁ কেতিয়াও নিজৰ লক্ষ্যৰ পৰা বিচলিত হোৱা নাছিল । কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি দিনৰ পিছত দিন ধৰি কৰা নিয়মিত অধ্যয়নেই তেওঁক আজি এই স্থানত উপনীত কৰাইছে । সীমিত সম্পদৰ সঠিক ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁ CBSE-ৰ দৰে কঠিন পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে ।
