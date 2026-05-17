ETV Bharat / Videos

খোৱাঙত প্ৰকৃতিৰ ৰুদ্ৰৰূপ; গছ পৰি ভাঙিল বহু বাহন, উৰুৱাই নিলে বহু লোকৰ ঘৰৰ টিনপাত - HEAVY STROM HITS DIBRUGARH

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
খোৱাঙত প্ৰকৃতিৰ ৰুদ্ৰৰূপ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 17, 2026 at 5:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড় : বাৰিষাৰ পূৰ্বেই এইবাৰ প্ৰকৃতিয়ে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ ! বিশেষকৈ উজনি অসমত সঘনাই হোৱা বৰষুণে সমস্যাত পেলাইছে ৰাইজক । ইয়াৰ মাজতে দেওবাৰে পুৱতি নিশা ডিব্ৰুগড়ৰ খোৱাঙত প্ৰকৃতিয়ে ৰুদ্ৰৰূপ লয় । প্ৰচণ্ড ধুমুহাত খোৱাং কটকীপুখুৰীৰ সমীৰণ বুঢ়াগোহাঁই নামৰ ব্যক্তিজনৰ ঘৰৰ চৌহদত এজোপা প্ৰকাণ্ড গছ পৰাৰ ফলত তিনিখন বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় ।

এই ধুমুহাত খোৱাং হালধিবাৰীৰ আহোম গাঁৱত উষা গগৈ নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে পালন কৰা এখন কুকুৰা-হাঁ‌হৰ ফাৰ্ম ভাগি পৰে ৷ ফলত তেওঁৰ দুই লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় । বৃহত্তৰ খোৱাং অঞ্চলত ধুমুহাৰ তাণ্ডৱত বহু লোকৰ ঘৰৰ টিনপাত আদি উৰুৱাই নিয়াৰ লগতে বহু মূল্যৱান গছ উভালি পৰে । এই ধুমুহাত খোৱাং হালধিবাৰী, বোকাহোলা, বাঁ‌হনি পথাৰ, চমুৱা গাঁও আদি অঞ্চলৰ বৃহৎ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় ।

অতি কষ্টৰে গঢ় দিয়া কুকুৰা-হাঁ‌হৰ ফাৰ্মখন ধুমুহাই ক্ষতিসাধন কৰা পাছতেই উষা গগৈয়ে কয়, "ফাৰ্ম ঘৰটো সম্পূৰ্ণকৈ ভাগি পৰাত কেইবাটাও হাঁহ কুকুৰা মৰিছে, বহু আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে । আত্মসহায়ক গোটৰ পৰা লোণ লৈ মই এই কামটো কৰিছিলো । এই ধুমুহাৰ ফলত প্ৰায় দুই লাখ টকা মূল্যৰ সম্পত্তি নষ্ট হৈছে ।’’

লগতে পঢ়ক : বাৰিষাৰ লগে লগে গুৱাহাটীত ভূমিস্খলনৰ আশংকা : কঠোৰ জিলা প্ৰশাসন, জাৰি নিষেধাজ্ঞা, শংকিত পাহাৰবাসী

ডিব্ৰুগড় : বাৰিষাৰ পূৰ্বেই এইবাৰ প্ৰকৃতিয়ে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ ! বিশেষকৈ উজনি অসমত সঘনাই হোৱা বৰষুণে সমস্যাত পেলাইছে ৰাইজক । ইয়াৰ মাজতে দেওবাৰে পুৱতি নিশা ডিব্ৰুগড়ৰ খোৱাঙত প্ৰকৃতিয়ে ৰুদ্ৰৰূপ লয় । প্ৰচণ্ড ধুমুহাত খোৱাং কটকীপুখুৰীৰ সমীৰণ বুঢ়াগোহাঁই নামৰ ব্যক্তিজনৰ ঘৰৰ চৌহদত এজোপা প্ৰকাণ্ড গছ পৰাৰ ফলত তিনিখন বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় ।

এই ধুমুহাত খোৱাং হালধিবাৰীৰ আহোম গাঁৱত উষা গগৈ নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে পালন কৰা এখন কুকুৰা-হাঁ‌হৰ ফাৰ্ম ভাগি পৰে ৷ ফলত তেওঁৰ দুই লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় । বৃহত্তৰ খোৱাং অঞ্চলত ধুমুহাৰ তাণ্ডৱত বহু লোকৰ ঘৰৰ টিনপাত আদি উৰুৱাই নিয়াৰ লগতে বহু মূল্যৱান গছ উভালি পৰে । এই ধুমুহাত খোৱাং হালধিবাৰী, বোকাহোলা, বাঁ‌হনি পথাৰ, চমুৱা গাঁও আদি অঞ্চলৰ বৃহৎ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় ।

অতি কষ্টৰে গঢ় দিয়া কুকুৰা-হাঁ‌হৰ ফাৰ্মখন ধুমুহাই ক্ষতিসাধন কৰা পাছতেই উষা গগৈয়ে কয়, "ফাৰ্ম ঘৰটো সম্পূৰ্ণকৈ ভাগি পৰাত কেইবাটাও হাঁহ কুকুৰা মৰিছে, বহু আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে । আত্মসহায়ক গোটৰ পৰা লোণ লৈ মই এই কামটো কৰিছিলো । এই ধুমুহাৰ ফলত প্ৰায় দুই লাখ টকা মূল্যৰ সম্পত্তি নষ্ট হৈছে ।’’

লগতে পঢ়ক : বাৰিষাৰ লগে লগে গুৱাহাটীত ভূমিস্খলনৰ আশংকা : কঠোৰ জিলা প্ৰশাসন, জাৰি নিষেধাজ্ঞা, শংকিত পাহাৰবাসী

For All Latest Updates

TAGGED:

প্ৰকৃতিৰ ৰুদ্ৰৰূপ
খোৱাঙত প্ৰচণ্ড ধুমুহা
ৰাজ্যত ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ
ইটিভি ভাৰত অসম
HEAVY STROM HITS DIBRUGARH

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Bear spotted in Dergaon residential area

দেৰগাঁৱত নিশা ভালুকৰ মুক্ত বিচৰণ; আতংকিত ৰাইজ

May 17, 2026 at 4:55 PM IST
National Dengue Day celebrated in Dhubri

ধুবুৰীত ৰাষ্ট্ৰীয় ডেংগু দিৱস পালন

May 16, 2026 at 9:40 PM IST
PM Vishwakarma Scheme workshop in Barpeta

সৰ্থেবাৰীৰ কাঁহ শিল্পৰ বজাৰ প্ৰসাৰিত কৰিবলৈ পেকেজিঙত গুৰুত্ব

May 16, 2026 at 9:30 PM IST
MORIGAON NEWS

মৰিগাঁৱৰ জালুগুটি নৱোদয় জাতীয় বিদ্যালয়ৰ বাৰ্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ৰাইজৰ ব্যপক সহাৰি

May 16, 2026 at 7:35 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.