ETV Bharat / Videos

প্ৰচণ্ড ধুমুহাত প্ৰকাণ্ড গছ আধাতে ভাঙি তচনচ কৰিলে সপোনৰ এটি ঘৰ - DESTRUCTIVE STORM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
প্ৰচণ্ড ধুমুহাত প্ৰকাণ্ড গছ আধাতে ভাঙি তচনচ কৰিল সপোনৰ এটি ঘৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 26, 2026 at 9:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

সৰুপথাৰ: শনিবাৰে বিয়লি অহা এজাক ধুমুহা আৰু বৰষুণে সৰুপথাৰ সমজিলাৰ বৰপথাৰৰ পাভজান গাঁৱত তাণ্ডৱলীলা সৃষ্টি কৰে । ধুমুহাৰ ফলত নিমিষতে তচনচ হৈ গ'ল এটি সপোনৰ ঘৰ । বৰপথাৰৰ পাভজান গাঁৱৰ যতীন দত্ত নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহ ওপৰত প্ৰকাণ্ড গছ আধাতে ভাঙি তচনচ কৰে বাসগৃহ । ঘৰটোৰ ভিতৰত থকা কোনো সামগ্ৰী বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই । ঘৰটোৰ ভিতৰত এখন স্কুটিৰ লগতে বহু মূল্যৱান সামগ্ৰী আছিল ।

গৃহস্থ যতীন দত্তই এই কৰি কয়, "মই দোকানৰ পৰা আহি প্ৰথমতে চাইকেলখন ৰাখি ঘৰলৈ সোমাই যাওঁতেই বতাহত গছ ভঙা শব্দ শুনি লৰালৰিকৈ আঁতৰি আহিলোঁ আৰু সেই সময়ত ঘৰৰ বাকীসকল ক’ত আছে আৰু সেইটো ক’বলৈ মোৰ ধৈৰ্যই নাই । ঘৰত মোৰ সৰু ছোৱালীজনী আছিলে আৰু মাক আছিলে । দুখ নাই পোৱা, কিন্তু বস্তু সকলো শেষ হৈ গ’ল ।"

স্থানীয় এজনে কয়, "বিয়লিৰ সময়ত এজাক ধুমুহাই গছজোপা আধাতে ভাঙি গৈছে । ঘৰটোৰ ভিতৰত বহুখিনি বস্তু আছে স্কুটিৰ পৰা ধৰি ডাইনিং টেবুল, বিচনা সকলোখিনি তলত আছে এতিয়া । এতিয়া এইখিনি আঁতৰাই থকা হৈছে । চৰকাৰক এটাই অনুৰোধ জনাওঁ যাতে তেখেতে কিবা এটা উপায়ে সহায় আগবঢ়ায় তেখেতলৈ ।"

লগতে পঢ়ক: মানুহৰ মনৰ ভিতৰখন জ্বলি পুৰি আছে: ৰঙালী উৎসৱৰ মাজতে কিয় ক'লে অভিনেতা অৰুণ হাজৰিকাই ?

নিশাৰ পৰা শাৰী পাতিও নাপালে এটা চিলিণ্ডাৰ: নলবাৰীত বিতৰকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ গ্ৰাহকৰ

লগতে পঢ়ক: মানুহৰ মনৰ ভিতৰখন জ্বলি পুৰি আছে: ৰঙালী উৎসৱৰ মাজতে কিয় ক'লে অভিনেতা অৰুণ হাজৰিকাই ?

নিশাৰ পৰা শাৰী পাতিও নাপালে এটা চিলিণ্ডাৰ: নলবাৰীত বিতৰকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ গ্ৰাহকৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

ধুমুহা
সৰুপথাৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
ধুমুহাত ভাঙিল ঘৰ
DESTRUCTIVE STORM

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

IGP G V Shivaprasad visited sensational robbery place

কোনো চিনাকী লোকেই জড়িত মৰিকলঙৰ ডকাইতিকাণ্ডত: আইজিপি জি ভি শিৱপ্ৰসাদ

April 25, 2026 at 8:22 AM IST
Nalbari BJP

কংগ্ৰেছসহ বিৰোধীয়ে নাৰীক অপমান কৰিছে, নাৰীয়ে ৰাজনৈতিক সম অধিকাৰ পোৱাটো নিবিচাৰে : বিজেপি নেত্ৰী

April 24, 2026 at 8:50 PM IST
Drug-addicted youth arrested in Jorhat

ড্ৰাগছ আসক্তৰ বিলৈ ; পিটনিৰ পৰা চোঁচৰাই আনিলে আৰক্ষীয়ে

April 24, 2026 at 8:27 PM IST
Teenager boy drowned in the silsako beel

শিলসাঁকো বিলত হাত ধুবলৈ গৈ কিশোৰৰ সলিল সমাধি

April 24, 2026 at 8:15 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.