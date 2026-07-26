ETV Bharat / Videos

সাপ, বেং, বিষাক্ত কীট পতংগৰ বাবে ঘৰলৈ যাব পৰা নাই বন্যাৰ্ত, ব্লিছিং পাউদাৰ-ফেনাইল যোগানৰ আহ্বান - বিধায়ক মৃদুল কুমাৰ দত্ত

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ব্লিছিং পাউদাৰ, ফেনাইল যোগানৰ আহ্বান বন্যাৰ্তৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 26, 2026 at 4:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : বলিয়া বানৰ তাণ্ডৱৰ সমান্তৰালকৈ দেৰগাঁৱৰ বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত সৃষ্টি হৈছে চৰম অ-স্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ । বিশেষকৈ যোৰহাট জিলাৰ কাষৰীয়া দেৰগাঁৱৰ কাকডোঙা অঞ্চলটোৰ চৌদিশে বিয়পি পৰা আৱৰ্জনাৰ দুৰ্গন্ধ, মহ-মাখি, সাপ-বেঙৰ বাবে জনজীৱন বিপৰ্যস্ত হৈছে । কিন্তু বন্যাৰ্তৰ সহায়ৰ বাবে স্বাস্থ্য বিভাগে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷

মহামাৰীৰ ভয়াবহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু স্থানীয় বিধায়কক বিহীত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে বানাক্ৰান্ত ৰাইজে ৷ এগৰাকী বানাক্ৰান্তই কয়,"আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰসমূহত সাপ-বেং, কেচু, পোক-পতংগ আছে ৷ ঘৰৰ চৌহদত আৱৰ্জনা আৰু দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশ ৷ ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আমাক ব্লিছিং পাউদাৰ, ফেনাইল আদি দৰৱ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক ৷ পাঁচৰ পৰা ছয় দিন ধৰি আমাৰ ঘৰ বাৰী পানীৰ তলত আৰু এতিয়া অলপ পানী কমিছে ।"

তেওঁ লগতে কয়,"আমাক  ব্লিছিং পাউদাৰ, ফেনাইল আদি দৰৱ দিয়াৰ ব্যৱস্থাৰ লগতে আমাৰ অঞ্চলত স্বাস্থ্য শিবিৰ পাতিবলৈ দেৰগাঁৱৰ বিধায়ক মৃদুল কুমাৰ দত্তলৈ আহ্বান জনাইছো ৷" উল্লেখ্য যে, গেলাবিল নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে দেৰগাঁও সমষ্টিৰ প্ৰায় ১০হাজাৰ লোকক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিলে ৷

লগতে পঢ়ক: অসমত কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিনিধি দল; চৰাইদেউ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক

যোৰহাট : বলিয়া বানৰ তাণ্ডৱৰ সমান্তৰালকৈ দেৰগাঁৱৰ বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত সৃষ্টি হৈছে চৰম অ-স্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ । বিশেষকৈ যোৰহাট জিলাৰ কাষৰীয়া দেৰগাঁৱৰ কাকডোঙা অঞ্চলটোৰ চৌদিশে বিয়পি পৰা আৱৰ্জনাৰ দুৰ্গন্ধ, মহ-মাখি, সাপ-বেঙৰ বাবে জনজীৱন বিপৰ্যস্ত হৈছে । কিন্তু বন্যাৰ্তৰ সহায়ৰ বাবে স্বাস্থ্য বিভাগে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷

মহামাৰীৰ ভয়াবহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু স্থানীয় বিধায়কক বিহীত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে বানাক্ৰান্ত ৰাইজে ৷ এগৰাকী বানাক্ৰান্তই কয়,"আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰসমূহত সাপ-বেং, কেচু, পোক-পতংগ আছে ৷ ঘৰৰ চৌহদত আৱৰ্জনা আৰু দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশ ৷ ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আমাক ব্লিছিং পাউদাৰ, ফেনাইল আদি দৰৱ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক ৷ পাঁচৰ পৰা ছয় দিন ধৰি আমাৰ ঘৰ বাৰী পানীৰ তলত আৰু এতিয়া অলপ পানী কমিছে ।"

তেওঁ লগতে কয়,"আমাক  ব্লিছিং পাউদাৰ, ফেনাইল আদি দৰৱ দিয়াৰ ব্যৱস্থাৰ লগতে আমাৰ অঞ্চলত স্বাস্থ্য শিবিৰ পাতিবলৈ দেৰগাঁৱৰ বিধায়ক মৃদুল কুমাৰ দত্তলৈ আহ্বান জনাইছো ৷" উল্লেখ্য যে, গেলাবিল নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে দেৰগাঁও সমষ্টিৰ প্ৰায় ১০হাজাৰ লোকক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিলে ৷

লগতে পঢ়ক: অসমত কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিনিধি দল; চৰাইদেউ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক

For All Latest Updates

TAGGED:

দেৰগাঁও
দেৰগাঁৱৰ কাকডোঙা
স্বাস্থ্য বিভাগ
বিধায়ক মৃদুল কুমাৰ দত্ত
DERGAON FLOOD

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Essential supplies distribution of the volunteer organization in the flood-affected area Jorhat

বানপীড়িত অঞ্চলত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী বিতৰণ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ

July 26, 2026 at 12:28 PM IST
MP Gaurav Gogoi

ৰাহুল গান্ধীৰ দাবীৰ বাবে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ; গৌৰৱ গগৈ

July 25, 2026 at 7:50 PM IST
Police obstruct protests

চচলত প্ৰতিবাদত বাধা আৰক্ষীৰ: আটক বহু এছএফআই কৰ্মী

July 25, 2026 at 5:05 PM IST
NDRF rescues woman trapped in flood in critical condition at Teok Jorhat

টীয়কত বানত আবদ্ধ মহিলাক সংকটজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ এনডিআৰএফৰ

July 25, 2026 at 2:27 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.