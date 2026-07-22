ETV Bharat / Videos

আমি দহ বছৰ পিছুৱাই গ'লো ! জাঁজী নদীৰ ছিগা মথাউৰিত বানাক্ৰান্তৰ বিননি - FLOOD IN ASSAM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
আমি দহ বছৰ পিছুৱাই গ'লো: জাঁজী নদীৰ ছিগা মথাউৰিত বানাক্ৰান্তৰ বিননি (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 22, 2026 at 1:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

টীয়ক: টীয়কত বানৰ প্ৰকোপ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পালেও পৰিস্থিতি এতিয়াও সম্পূৰ্ণ স্বাভাৱিক হোৱা নাই । বহু বানাক্ৰান্তই বৰ্তমানেও মথাউৰিৰ ওপৰত আৰু অস্থায়ী আশ্ৰয়স্থলীত দিন কটাবলৈ বাধ্য হৈছে ।

ইফালে, বনাই ধনতুলা অঞ্চলত জাঁজী নদীৰ মথাউৰিৰ ছিগা অংশ এতিয়াও উদ্বেগৰ কাৰণ হৈ আছে । বানৰ সময়ত এই ছিগা অংশৰে জাঁজী নদীৰ পানীয়ে নৈপৰীয়া ৰাইজৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিলে । কৃষিভূমি, পশুধন, ঘৰুৱা আচবাব,সা-সামগ্ৰী সকলো ইতিমধ্যে বাঢ়নী পানীত জাহ গৈছে ।

স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ মতে, জলসম্পদ বিভাগ তথা ঠিকাদাৰৰ অমনোযোগিতাৰ বাবে এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । সেয়ে চৰকাৰী দীৰ্ঘম্যাদী আঁচনিৰে আধুনিক প্ৰযুক্তিৰে এই সম্পূৰ্ণ মথাউৰিটো অতি সোনকালে মেৰামতি কৰি ৰাইজৰ জনজীৱন সুস্থিৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । অৱশ্যে ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা খাদ্যসামগ্ৰীৰ যোগান ধৰা হৈছে যদিও এয়া বৰ্তমান পৰ্যাপ্ত হোৱা নাই ।

এজন ভুক্তভোগীয়ে কয়, "পৰহি নিশা পানী বাঢ়িছিল । আমি জলসম্পদ বিভাগৰ লগত মথাউৰিৰ ওপৰত বস্তা দিছিলো; কিন্তু বস্তা পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ নাছিল বাবে আজি আমাৰ এই অৱস্থা । আমাৰ ঘৰ-দুৱাৰ, পথাৰ, গৰু-ছাগলী চব গ'ল । খাবলৈও একো নাই । কালি অৱশ্যে চৰকাৰী সাহাৰ্যৰ খাদ্য পাইছো । আমি দহ বছৰ পিছুৱাই গ'লো । চৰকাৰে আমাক চাওক,অলপ সহায় কৰক, এয়াই আমাৰ আহ্বান ।"

লগতে পঢ়ক:লেকু নদীৰ তীব্র খহনীয়াই পবা বনাঞ্চললৈ কঢ়িয়াইছে ভাবুকি

উজনি অসমৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰে’লপথ মেৰামতিৰ বাবে লাগিব কমেও ১৫ দিন

শিৱসাগৰ-যোৰহাটত বানৰ বিভীষিকা, বান পৰিস্থিতিৰে মুখামুখি হ'বলৈ সাজু বৰপেটা জিলা প্ৰশাসন

টীয়ক: টীয়কত বানৰ প্ৰকোপ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পালেও পৰিস্থিতি এতিয়াও সম্পূৰ্ণ স্বাভাৱিক হোৱা নাই । বহু বানাক্ৰান্তই বৰ্তমানেও মথাউৰিৰ ওপৰত আৰু অস্থায়ী আশ্ৰয়স্থলীত দিন কটাবলৈ বাধ্য হৈছে ।

ইফালে, বনাই ধনতুলা অঞ্চলত জাঁজী নদীৰ মথাউৰিৰ ছিগা অংশ এতিয়াও উদ্বেগৰ কাৰণ হৈ আছে । বানৰ সময়ত এই ছিগা অংশৰে জাঁজী নদীৰ পানীয়ে নৈপৰীয়া ৰাইজৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিলে । কৃষিভূমি, পশুধন, ঘৰুৱা আচবাব,সা-সামগ্ৰী সকলো ইতিমধ্যে বাঢ়নী পানীত জাহ গৈছে ।

স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ মতে, জলসম্পদ বিভাগ তথা ঠিকাদাৰৰ অমনোযোগিতাৰ বাবে এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । সেয়ে চৰকাৰী দীৰ্ঘম্যাদী আঁচনিৰে আধুনিক প্ৰযুক্তিৰে এই সম্পূৰ্ণ মথাউৰিটো অতি সোনকালে মেৰামতি কৰি ৰাইজৰ জনজীৱন সুস্থিৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । অৱশ্যে ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা খাদ্যসামগ্ৰীৰ যোগান ধৰা হৈছে যদিও এয়া বৰ্তমান পৰ্যাপ্ত হোৱা নাই ।

এজন ভুক্তভোগীয়ে কয়, "পৰহি নিশা পানী বাঢ়িছিল । আমি জলসম্পদ বিভাগৰ লগত মথাউৰিৰ ওপৰত বস্তা দিছিলো; কিন্তু বস্তা পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ নাছিল বাবে আজি আমাৰ এই অৱস্থা । আমাৰ ঘৰ-দুৱাৰ, পথাৰ, গৰু-ছাগলী চব গ'ল । খাবলৈও একো নাই । কালি অৱশ্যে চৰকাৰী সাহাৰ্যৰ খাদ্য পাইছো । আমি দহ বছৰ পিছুৱাই গ'লো । চৰকাৰে আমাক চাওক,অলপ সহায় কৰক, এয়াই আমাৰ আহ্বান ।"

লগতে পঢ়ক:লেকু নদীৰ তীব্র খহনীয়াই পবা বনাঞ্চললৈ কঢ়িয়াইছে ভাবুকি

উজনি অসমৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰে’লপথ মেৰামতিৰ বাবে লাগিব কমেও ১৫ দিন

শিৱসাগৰ-যোৰহাটত বানৰ বিভীষিকা, বান পৰিস্থিতিৰে মুখামুখি হ'বলৈ সাজু বৰপেটা জিলা প্ৰশাসন

For All Latest Updates

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
জাঁজী নদী
জলসম্পদ বিভাগ
FLOOD IN ASSAM
FLOOD IN TEOK

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Assam Premium League 2026

অসম প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ বাবে নিৰ্বাচিত অবিনাশ ফুকন; উৎফুল্লিত পিতৃ-মাতৃ, গোলাঘাটৰ ক্ৰীড়ানুৰাগী

July 22, 2026 at 1:49 PM IST
Minister Pijush Hazarika

৩০ দিনৰ ভিতৰত কৃষকে পাব ক্ষতিপূৰণ, কৃষিমন্ত্ৰীৰ ডাঙৰ ঘোষণা

July 21, 2026 at 10:18 PM IST
JORHAT FLOOD

টীয়কত ভয়ানক অঘটনৰ পৰা ৰক্ষা, এনডিআৰএফৰ বাবে প্ৰাণৰক্ষা ৫ লোকৰ

July 21, 2026 at 6:39 PM IST
MINISTER KAUSHIK RAI

বশিষ্ঠ নৈৰ বেদখলকাৰী তথ্য চক্ৰবিষয়াক সাত দিনৰ ভিতৰত দাখিলৰ নিৰ্দেশ মন্ত্ৰীৰ

July 21, 2026 at 6:37 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.