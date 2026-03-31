তেজপুৰত বিশাল জনসভা সম্বোধন কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্রী ৰাজনাথ সিঙৰ LIVE - ৰাজনাথ সিঙৰ নিৰ্বাচনী সভা
Published : March 31, 2026 at 1:24 PM IST
তেজপুৰত বিশাল জনসভা সম্বোধন কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্রী ৰাজনাথ সিঙৰ ৷ বিজেপি মিত্রদল অগপৰ প্ৰাৰ্থী পৃথ্বীৰাজ ৰাভাৰ হৈ আজি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই ৰাজনাথ সিঙে ৷ কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি পুৱা সেনা বাহিনীৰ বিশেষ বিমানযোগে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ তাৰ পৰাই তেজপুৰলৈ আহে ৷ তেজপুৰৰ কলেজিয়েট ফিল্ডত মিত্রদল অগপৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ লয় সিঙে । তাৰ পিছত তেওঁ দিনৰ ২.২০ বজাত বালিজানৰ বালিজান বাগিচা খেলপথাৰত আয়োজন কৰা প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রীগৰাকীয়ে আজি একেদিনাই দেৰগাঁও সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী মৃদুল কুমাৰ দত্তৰ হৈও প্ৰচাৰ চলাব । নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ শেষ কৰি সন্ধিয়া ৫ বজাত গুৱাহাটীৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা দিল্লী অভিমুখে ৰাওনা হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং ।
