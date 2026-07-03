কলিয়াবৰত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু - MAN ELEPHANT CONFLICT
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 3, 2026 at 1:10 PM IST
কলিয়াবৰ: কলিয়াবৰত পুনৰ বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণ । এই আক্ৰমণত প্ৰাণ গ'ল এজন লোকৰ। শিলঘাট আৰক্ষী টহলদাৰী চকীৰ অন্তৰ্গত কামাখ্যা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো ।
বৃহস্পতিবাৰে নিশা কামাখ্যা গাঁৱৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰ সংযোগী পথেদি দোকানলৈ আহিছিল জিতেন গৌড় ওৰফে বিষ্ণু নামৰ লোকজন । সেই সময়তে বনৰীয়া হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰাত লোকজনে ঘটনাস্থলীতে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হয় । কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা হাতীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গ'ল লোকজনৰ । চামগুৰি আৰক্ষী নিৱেশৰ অন্তৰ্গত ৰঙামাটিৰ লোকজন কৃষি পামত কৰ্মৰত আছিল । পিছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হয় যদিও বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত নোহোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় লোকে ।
এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়, "লোকজনে কামাখ্যা মন্দিৰ সংযোগী পথেদি দোকানলৈ অহাৰ সময়তেই হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰে । নিহত লোকজনৰ ঘৰ ৰঙামাটিত । এই পথটো বাঘ ওলোৱা বাবে সন্ধিয়াৰে পৰা বন্ধ থাকে যদিও লোকজনে এই পথেদিয়েই আহিছিল ।"
উল্লেখ্য় যে, কলিয়াবৰ সমজিলাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্য, লাওখোৱা অভয়াৰণ্য, কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আৰু কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা ওলাই অহা বনৰীয়া হাতীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি উপদ্ৰৱ চলাই বহুলোকৰ প্ৰাণহানি কৰাৰ লগতে ঘৰ-দুৱাৰ, সা-সম্পত্তি ধ্বংস কৰি আহিছে । তৎস্বত্বেও বন বিভাগে বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা কলিয়াবৰবাসীক সুৰক্ষা নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।
লগতে পঢ়ক:শুই থাকোতেই বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু
কলিয়াবৰ: কলিয়াবৰত পুনৰ বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণ । এই আক্ৰমণত প্ৰাণ গ'ল এজন লোকৰ। শিলঘাট আৰক্ষী টহলদাৰী চকীৰ অন্তৰ্গত কামাখ্যা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো ।
বৃহস্পতিবাৰে নিশা কামাখ্যা গাঁৱৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰ সংযোগী পথেদি দোকানলৈ আহিছিল জিতেন গৌড় ওৰফে বিষ্ণু নামৰ লোকজন । সেই সময়তে বনৰীয়া হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰাত লোকজনে ঘটনাস্থলীতে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হয় । কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা হাতীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গ'ল লোকজনৰ । চামগুৰি আৰক্ষী নিৱেশৰ অন্তৰ্গত ৰঙামাটিৰ লোকজন কৃষি পামত কৰ্মৰত আছিল । পিছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হয় যদিও বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত নোহোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় লোকে ।
এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়, "লোকজনে কামাখ্যা মন্দিৰ সংযোগী পথেদি দোকানলৈ অহাৰ সময়তেই হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰে । নিহত লোকজনৰ ঘৰ ৰঙামাটিত । এই পথটো বাঘ ওলোৱা বাবে সন্ধিয়াৰে পৰা বন্ধ থাকে যদিও লোকজনে এই পথেদিয়েই আহিছিল ।"
উল্লেখ্য় যে, কলিয়াবৰ সমজিলাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্য, লাওখোৱা অভয়াৰণ্য, কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আৰু কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা ওলাই অহা বনৰীয়া হাতীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি উপদ্ৰৱ চলাই বহুলোকৰ প্ৰাণহানি কৰাৰ লগতে ঘৰ-দুৱাৰ, সা-সম্পত্তি ধ্বংস কৰি আহিছে । তৎস্বত্বেও বন বিভাগে বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা কলিয়াবৰবাসীক সুৰক্ষা নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।
লগতে পঢ়ক:শুই থাকোতেই বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু