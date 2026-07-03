ETV Bharat / Videos

কলিয়াবৰত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু - MAN ELEPHANT CONFLICT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
কলিয়াবৰত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 3, 2026 at 1:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

কলিয়াবৰ: কলিয়াবৰত পুনৰ বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণ । এই আক্ৰমণত প্ৰাণ গ'ল এজন লোকৰ।   শিলঘাট আৰক্ষী টহলদাৰী চকীৰ অন্তৰ্গত কামাখ্যা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো ।

বৃহস্পতিবাৰে নিশা কামাখ্যা গাঁৱৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰ সংযোগী পথেদি দোকানলৈ আহিছিল জিতেন গৌড় ওৰফে বিষ্ণু নামৰ লোকজন । সেই সময়তে বনৰীয়া হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰাত লোকজনে ঘটনাস্থলীতে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হয় । কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা হাতীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গ'ল লোকজনৰ । চামগুৰি আৰক্ষী নিৱেশৰ অন্তৰ্গত ৰঙামাটিৰ লোকজন কৃষি পামত কৰ্মৰত আছিল । পিছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হয় যদিও বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত নোহোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় লোকে ।  

এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়, "লোকজনে কামাখ্যা মন্দিৰ সংযোগী পথেদি দোকানলৈ অহাৰ সময়তেই হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰে । নিহত লোকজনৰ ঘৰ ৰঙামাটিত । এই পথটো বাঘ ওলোৱা বাবে সন্ধিয়াৰে পৰা বন্ধ থাকে যদিও লোকজনে এই পথেদিয়েই আহিছিল ।"  

উল্লেখ্য় যে, কলিয়াবৰ সমজিলাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্য, লাওখোৱা অভয়াৰণ্য, কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আৰু কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা ওলাই অহা বনৰীয়া হাতীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি উপদ্ৰৱ চলাই বহুলোকৰ প্ৰাণহানি কৰাৰ লগতে ঘৰ-দুৱাৰ, সা-সম্পত্তি ধ্বংস কৰি আহিছে । তৎস্বত্বেও বন বিভাগে বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা কলিয়াবৰবাসীক সুৰক্ষা নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।

লগতে পঢ়ক:শুই থাকোতেই বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু

বন্যহস্তীৰ ভয়ত বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাইছে ক্ষেত্ৰীবাসীয়ে

কলিয়াবৰ: কলিয়াবৰত পুনৰ বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণ । এই আক্ৰমণত প্ৰাণ গ'ল এজন লোকৰ।   শিলঘাট আৰক্ষী টহলদাৰী চকীৰ অন্তৰ্গত কামাখ্যা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো ।

বৃহস্পতিবাৰে নিশা কামাখ্যা গাঁৱৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰ সংযোগী পথেদি দোকানলৈ আহিছিল জিতেন গৌড় ওৰফে বিষ্ণু নামৰ লোকজন । সেই সময়তে বনৰীয়া হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰাত লোকজনে ঘটনাস্থলীতে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হয় । কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা হাতীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গ'ল লোকজনৰ । চামগুৰি আৰক্ষী নিৱেশৰ অন্তৰ্গত ৰঙামাটিৰ লোকজন কৃষি পামত কৰ্মৰত আছিল । পিছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হয় যদিও বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত নোহোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় লোকে ।  

এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়, "লোকজনে কামাখ্যা মন্দিৰ সংযোগী পথেদি দোকানলৈ অহাৰ সময়তেই হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰে । নিহত লোকজনৰ ঘৰ ৰঙামাটিত । এই পথটো বাঘ ওলোৱা বাবে সন্ধিয়াৰে পৰা বন্ধ থাকে যদিও লোকজনে এই পথেদিয়েই আহিছিল ।"  

উল্লেখ্য় যে, কলিয়াবৰ সমজিলাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্য, লাওখোৱা অভয়াৰণ্য, কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আৰু কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা ওলাই অহা বনৰীয়া হাতীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি উপদ্ৰৱ চলাই বহুলোকৰ প্ৰাণহানি কৰাৰ লগতে ঘৰ-দুৱাৰ, সা-সম্পত্তি ধ্বংস কৰি আহিছে । তৎস্বত্বেও বন বিভাগে বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা কলিয়াবৰবাসীক সুৰক্ষা নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।

লগতে পঢ়ক:শুই থাকোতেই বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু

বন্যহস্তীৰ ভয়ত বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাইছে ক্ষেত্ৰীবাসীয়ে

For All Latest Updates

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
হাতী মানুহৰ সংঘাত
কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল
কামাখ্যা মন্দিৰ
MAN ELEPHANT CONFLICT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

A complaint was filed at Sivasagar Sadar Police Station against Yunus Tamuli

ইউনুছ তামুলীৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য, শিৱসাগৰ সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল

July 2, 2026 at 10:57 PM IST
Jonai food poisoning

জোনাইত খাদ্যত বিষক্ৰিয়া; ৫০ আক্ৰান্তক ডিব্ৰুগড় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ

July 2, 2026 at 6:50 PM IST
A criminal brutally killed his uncle in Dergaon

চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰিলে বৰদেউতাকক

July 2, 2026 at 4:47 PM IST
NATIONAL DOCTORS DAY

আজি ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস: চিকিৎসকসকলৰ নিঃস্বাৰ্থ সেৱা আৰু ত্যাগৰ প্ৰতি সন্মান জনোৱাৰ দিন

July 1, 2026 at 3:45 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.