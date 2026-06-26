ETV Bharat / Videos

শুই থাকোতেই বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু - MAN ELEPHANT CONFLICT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
শুই থাকোতেই বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 26, 2026 at 5:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ৰাজ্যত হাতী-মানুহৰ সংঘাত অব্য়াহত থকাৰ মাজতেই গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত এক শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হয় । মহানগৰীত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হ'ল অজয় দাস (৪০) নামৰ এজন লোকৰ ।

তামুলপুৰৰ লোকজনে সাতগাঁৱৰ বাসন্তী বজাৰৰ সমীপৰ পদপথত তৰ্জাবেৰৰ ঘৰ সাজি  বসবাস কৰি এখন হোটেলত শ্রমিক হিচাপে আছিল । 

যোৱা বৃহস্পতিবাৰে নিশা শুই থকা অৱস্থাত আমাচং অভয়াৰণ্য পৰা ওলাই অহা এটা বনৰীয়া হাতীয়ে ঘৰটো ভাঙি অজয় দাসক শুৰেৰে ধৰি আচাৰি দিয়াত লোকজনৰ মৃত্য়ু হয় ।

নিশাই সাতগাঁও থানাৰ আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে জিএম চিএইচলৈ প্ৰেৰণ কৰে । 

এই সন্দৰ্ভত  স্থানীয় লোক এজনে কয়, "লোকজনে হোটেলত কাম কৰে । সদায় হোটেলৰ পৰা ভাত আনে । ৰাতি বহু দেৰিকৈ ভাত খায় । ৰাতি ২ বজাত হাতীয়ে আচাৰি দিয়াত তেওঁৰ মৃত্য়ু হয় ।" আন এজন স্থানীয় লোকে কয়, "অজয় দাস নামৰ লোকজনে হোটেলত কাম কৰিছিল । যোৱা ২৫ বছৰ ধৰি ইয়াতে আছিল ।"

উল্লেখ যে, আমাচং অভয়াৰণ্যৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত প্ৰায়ে বন্যহস্তীয়ে আহি সাতগাঁও, বতাহঘুলী, সাতগাঁও সেনা চাউনী আদি কেতবোৰ অঞ্চলত উপদ্ৰৱ চলাই । 

লগতে পঢ়ক:বন্যহস্তীৰ ভয়ত বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাইছে ক্ষেত্ৰীবাসীয়ে

হাতীৰ পৰা অজগৰলৈকে... ! দিছপুৰৰ সমীপতে আন্ধাৰ হ'লেই পেপুৱা লাগে ৰাইজ

গুৱাহাটী: ৰাজ্যত হাতী-মানুহৰ সংঘাত অব্য়াহত থকাৰ মাজতেই গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত এক শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হয় । মহানগৰীত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হ'ল অজয় দাস (৪০) নামৰ এজন লোকৰ ।

তামুলপুৰৰ লোকজনে সাতগাঁৱৰ বাসন্তী বজাৰৰ সমীপৰ পদপথত তৰ্জাবেৰৰ ঘৰ সাজি  বসবাস কৰি এখন হোটেলত শ্রমিক হিচাপে আছিল । 

যোৱা বৃহস্পতিবাৰে নিশা শুই থকা অৱস্থাত আমাচং অভয়াৰণ্য পৰা ওলাই অহা এটা বনৰীয়া হাতীয়ে ঘৰটো ভাঙি অজয় দাসক শুৰেৰে ধৰি আচাৰি দিয়াত লোকজনৰ মৃত্য়ু হয় ।

নিশাই সাতগাঁও থানাৰ আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে জিএম চিএইচলৈ প্ৰেৰণ কৰে । 

এই সন্দৰ্ভত  স্থানীয় লোক এজনে কয়, "লোকজনে হোটেলত কাম কৰে । সদায় হোটেলৰ পৰা ভাত আনে । ৰাতি বহু দেৰিকৈ ভাত খায় । ৰাতি ২ বজাত হাতীয়ে আচাৰি দিয়াত তেওঁৰ মৃত্য়ু হয় ।" আন এজন স্থানীয় লোকে কয়, "অজয় দাস নামৰ লোকজনে হোটেলত কাম কৰিছিল । যোৱা ২৫ বছৰ ধৰি ইয়াতে আছিল ।"

উল্লেখ যে, আমাচং অভয়াৰণ্যৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত প্ৰায়ে বন্যহস্তীয়ে আহি সাতগাঁও, বতাহঘুলী, সাতগাঁও সেনা চাউনী আদি কেতবোৰ অঞ্চলত উপদ্ৰৱ চলাই । 

লগতে পঢ়ক:বন্যহস্তীৰ ভয়ত বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাইছে ক্ষেত্ৰীবাসীয়ে

হাতীৰ পৰা অজগৰলৈকে... ! দিছপুৰৰ সমীপতে আন্ধাৰ হ'লেই পেপুৱা লাগে ৰাইজ

For All Latest Updates

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
হাতী মানুহৰ সংঘাত
আমাচং অভয়াৰণ্য
মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা
MAN ELEPHANT CONFLICT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Drugs worth 13 crores rupees burn in Sivasagar

শিৱসাগৰত আৰক্ষীয়ে জ্বলালে ১৩ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ

June 26, 2026 at 3:55 PM IST
DIBRUGARH NEWS

ডিব্ৰুগড়ত প্ৰায় ১.৪ কোটি মূল্যৰ নিষিদ্ধ সামগ্ৰী দাহ

June 26, 2026 at 2:51 PM IST
farmers of Jonai distress after flood destroyed Paddy field

বালিয়ে পুতিলে সেউজীয়া ধাননি, পথাৰলৈ চাই হাহাকাৰ কৃষকৰ

June 26, 2026 at 2:44 PM IST
WILD ELEPHANTS TERROR

বালিজুৰিত বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ, আতংকিত চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক

June 26, 2026 at 2:39 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.