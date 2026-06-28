কেনেকৈ মৃত্যু হ'ল প্ৰাক্তন অৱসৰপ্ৰাপ্ত এছএছবি জোৱানৰ ! - DEADBODY OF A RETIRED SSB CONSTABLE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 28, 2026 at 9:00 AM IST
বঙাইগাঁও: শনিবাৰে বিয়লি বঙাইগাঁৱত সৃষ্টি হয় এক চাঞ্চল্যকৰ পৰিস্থিতি । ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত এছএছবি জোৱানৰ মৃতদেহ । চহৰখনৰ ১৫ নং ৱাৰ্ডত অৰ্ধগলিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় জোৱানজনৰ মৃতদেহ । এটা দ' খাৱৈত অৰ্ধগলিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা এছএছবি জোৱানজনক বিষ্ণু কুমাৰ ৰাম বুলি চিনাক্ত কৰা হয় ।
প্ৰথমতে স্থানীয় ৰাইজে পানীত ভাঁহি থকা অৱস্থাত মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰি খবৰ দিয়ে আৰক্ষীক । খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীত বঙাইগাঁও আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহটো ৷ বিষ্ণু কুমাৰ ৰাম প্রাক্তন এছএছবি জোৱান আছিল ৷ ব্যক্তিগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছত পৰিয়ালৰ লোকৰ মাজত শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । এয়া হত্যা নে দুৰ্ঘটনা সেয়া বৰ্তমান পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই ৷ আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷
বঙাইগাঁও: শনিবাৰে বিয়লি বঙাইগাঁৱত সৃষ্টি হয় এক চাঞ্চল্যকৰ পৰিস্থিতি । ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত এছএছবি জোৱানৰ মৃতদেহ । চহৰখনৰ ১৫ নং ৱাৰ্ডত অৰ্ধগলিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় জোৱানজনৰ মৃতদেহ । এটা দ' খাৱৈত অৰ্ধগলিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা এছএছবি জোৱানজনক বিষ্ণু কুমাৰ ৰাম বুলি চিনাক্ত কৰা হয় ।
প্ৰথমতে স্থানীয় ৰাইজে পানীত ভাঁহি থকা অৱস্থাত মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰি খবৰ দিয়ে আৰক্ষীক । খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীত বঙাইগাঁও আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহটো ৷ বিষ্ণু কুমাৰ ৰাম প্রাক্তন এছএছবি জোৱান আছিল ৷ ব্যক্তিগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছত পৰিয়ালৰ লোকৰ মাজত শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । এয়া হত্যা নে দুৰ্ঘটনা সেয়া বৰ্তমান পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই ৷ আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷