ETV Bharat / Videos

কেনেকৈ মৃত্যু হ'ল প্ৰাক্তন অৱসৰপ্ৰাপ্ত এছএছবি জোৱানৰ ! - DEADBODY OF A RETIRED SSB CONSTABLE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
কেনেকৈ মৃত্যু হ'ল প্ৰাক্তন অৱসৰপ্ৰাপ্ত এছএছবি জোৱানৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 28, 2026 at 9:00 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বঙাইগাঁও: শনিবাৰে বিয়লি বঙাইগাঁৱত সৃষ্টি হয় এক চাঞ্চল্যকৰ পৰিস্থিতি । ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত এছএছবি জোৱানৰ মৃতদেহ । চহৰখনৰ ১৫ নং ৱাৰ্ডত অৰ্ধগলিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় জোৱানজনৰ মৃতদেহ । এটা দ' খাৱৈত অৰ্ধগলিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা এছএছবি জোৱানজনক বিষ্ণু কুমাৰ ৰাম বুলি চিনাক্ত কৰা হয় ।  

প্ৰথমতে স্থানীয় ৰাইজে পানীত ভাঁহি থকা অৱস্থাত মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰি খবৰ দিয়ে আৰক্ষীক । খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীত বঙাইগাঁও আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহটো ৷ বিষ্ণু কুমাৰ ৰাম প্রাক্তন এছএছবি জোৱান আছিল ৷ ব্যক্তিগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছত পৰিয়ালৰ লোকৰ মাজত শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । এয়া হত্যা নে দুৰ্ঘটনা সেয়া বৰ্তমান পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই ৷ আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷ 

লগতে পঢ়ক: প্ৰাক্তন ডিআইজি প্ৰশান্ত কুমাৰ দত্তৰ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ইডিৰ

বাঁহ-বেঙেনাৰ যুঁজত কঁপিল ইটিভি ভাৰত অসমৰ ষ্টুডিঅ'

বঙাইগাঁও: শনিবাৰে বিয়লি বঙাইগাঁৱত সৃষ্টি হয় এক চাঞ্চল্যকৰ পৰিস্থিতি । ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত এছএছবি জোৱানৰ মৃতদেহ । চহৰখনৰ ১৫ নং ৱাৰ্ডত অৰ্ধগলিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় জোৱানজনৰ মৃতদেহ । এটা দ' খাৱৈত অৰ্ধগলিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা এছএছবি জোৱানজনক বিষ্ণু কুমাৰ ৰাম বুলি চিনাক্ত কৰা হয় ।  

প্ৰথমতে স্থানীয় ৰাইজে পানীত ভাঁহি থকা অৱস্থাত মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰি খবৰ দিয়ে আৰক্ষীক । খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীত বঙাইগাঁও আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহটো ৷ বিষ্ণু কুমাৰ ৰাম প্রাক্তন এছএছবি জোৱান আছিল ৷ ব্যক্তিগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছত পৰিয়ালৰ লোকৰ মাজত শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । এয়া হত্যা নে দুৰ্ঘটনা সেয়া বৰ্তমান পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই ৷ আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷ 

লগতে পঢ়ক: প্ৰাক্তন ডিআইজি প্ৰশান্ত কুমাৰ দত্তৰ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ইডিৰ

বাঁহ-বেঙেনাৰ যুঁজত কঁপিল ইটিভি ভাৰত অসমৰ ষ্টুডিঅ'

For All Latest Updates

TAGGED:

মৃতদেহ উদ্ধাৰ
অৱসৰপ্ৰাপ্ত এছএছবি জোৱান
বঙাইগাঁও
ইটিভি ভাৰত অসম
DEADBODY OF A RETIRED SSB CONSTABLE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Jorhat News

যোৰহাটত ঋণৰ কিস্তি আনিবলৈ যোৱা ফাইনেন্স কোম্পানীৰ বিষয়াৰ বিলৈ

June 27, 2026 at 9:15 PM IST
Ranjit Kumar Das comments that the eviction drive will continue

আইন অনুসৰি উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত থাকিব: ৰণজিৎ কুমাৰ দাস

June 27, 2026 at 8:38 PM IST
Pitambar Dev Goswami

পূৰ্বৰ সৌন্দৰ্যতা নাই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰত : সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী

June 27, 2026 at 8:32 PM IST
21 students suddenly got sick and admitted for treatment In Golakganj Dhubri

গোলকগঞ্জত একেলগে ২১গৰাকী ছাত্ৰী হঠাতেই অসুস্থ, চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি

June 27, 2026 at 1:06 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.