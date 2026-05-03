দৰঙত কোনে মাৰিব শেষ হাঁহি ? ভোটগণনাৰ বাবে সাজু আৰক্ষী তথা প্ৰশাসন - ASSAM ASSEMBLY ELECTION RESULTS
Published : May 3, 2026 at 1:30 PM IST
মঙলদৈ : ৪ মে’ত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা ৷ সাজু হৈছে আৰক্ষী তথা প্ৰশাসন ৷ ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়া নিয়াৰিকৈ অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে দৰং জিলা প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে সকলো যাৱতীয় প্রস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে । দৰঙৰ মঙলদৈ মহাবিদ্যালয় প্ৰাংগণত জিলাখনৰ তিনিওটা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে সংস্থাপিত ভোটগণনা কেন্দ্ৰত ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব ।
১ নং হলত ৪৯ নং ছিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টি, ২নং হলত ৫০নং মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টি আৰু ৩ নং হলত ৫১নং দলগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ'ব । প্ৰতিটো হলতে ১৪ খনকৈ টেবুল থাকিব । ছিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগণনা ২১ টা ৰাউণ্ডত, মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগণনা ১৮ টা ৰাউণ্ডত আৰু দলগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগণনা ২৬ টা ৰাউণ্ডত সম্পন্ন কৰা হ'ব ।
ইয়াৰ উপৰিও পোষ্টেল বেলটৰ বাবেও মুঠ ১০ খন টেবুল থাকিব । ইয়াৰে ভিতৰত ছিপাঝাৰ আৰু দলগাঁৱৰ বাবে তিনিখনকৈ আৰু মঙলদৈৰ বাবে ৪ খন টেবুল থাকিব ।
দৰং জিলা আয়ুক্ত আয়ুষী জৈনে কয়, ‘‘৪ মে’ত ছিপাঝাৰ, মঙলদৈ আৰু দলগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগণনা মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ত কৰা হ'ব । তাৰ বাবে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে । তিনিটা স্তৰত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰা হ'ব ৷ যাৰ বাবে চাৰিজন মুখ্য প্ৰশাসনিক বিষয়াক নিযুক্ত কৰা হৈছে ।’’
