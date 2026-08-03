ETV Bharat / Videos

ঘৰৰ চোতালত পুতি থৈছিল নিচাজাতীয় সামগ্ৰী, আটক গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সম্পাদক - নিচাজাতীয় সামগ্ৰী

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সম্পাদকৰ ঘৰত উদ্ধাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 3, 2026 at 2:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মঙলদৈ : ড্ৰাগছ আৰু নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে । তাৰ মাজতে দৰং জিলাৰ ধূলাত আৰক্ষীৰ অভিযানত বুজন পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হৈছে । ইছলামপুৰৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সম্পাদক আলামিন আলী আকন্দৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰীখিনি । 

চোতালত গাঁত খান্দি সামগ্ৰীখিনি পুতি থোৱা আছিল । গোপন সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত ধূলা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই এই বৃহৎ সফলতা লাভ কৰে । ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তক আটক কৰিছে । অভিযুক্তৰ পিতৃকো আৰক্ষীয়ে আটক কৰে । আৰক্ষীয়ে এখন চাৰিচকীয়া বাহন আৰু আপত্তিজনক সামগ্ৰীও জব্দ কৰিছে ।

এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় লোকে কয়, "গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সম্পাদকজন বহু বছৰৰ পৰা এই ব্যৱসায় চলাই আছিল । তেওঁৰ ফাৰ্মাচীৰ লাইচেঞ্চ আছে । তাৰ সুযোগ লৈ ঘৰৰ পৰা এই অসামাজিক কাৰ্যকলাপ কৰি আছিল । বহু যুৱকক ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে । তেওঁ এজন চৰকাৰী লোক । তাৰ পিছতো এনে কামত জড়িত আছিল । দৰং জিলাৰ বিভিন্ন স্থানত তেওঁ এই ব্যৱসায় চলাই আছিল । ধূলা আৰক্ষীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ।"

লগতে পঢ়ক :

ডেৰবছৰীয়া সন্তানক লগত লৈ ভোগদৈত জাপ দিলে মাতৃয়ে

মঙলদৈ : ড্ৰাগছ আৰু নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে । তাৰ মাজতে দৰং জিলাৰ ধূলাত আৰক্ষীৰ অভিযানত বুজন পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হৈছে । ইছলামপুৰৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সম্পাদক আলামিন আলী আকন্দৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰীখিনি । 

চোতালত গাঁত খান্দি সামগ্ৰীখিনি পুতি থোৱা আছিল । গোপন সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত ধূলা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই এই বৃহৎ সফলতা লাভ কৰে । ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তক আটক কৰিছে । অভিযুক্তৰ পিতৃকো আৰক্ষীয়ে আটক কৰে । আৰক্ষীয়ে এখন চাৰিচকীয়া বাহন আৰু আপত্তিজনক সামগ্ৰীও জব্দ কৰিছে ।

এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় লোকে কয়, "গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সম্পাদকজন বহু বছৰৰ পৰা এই ব্যৱসায় চলাই আছিল । তেওঁৰ ফাৰ্মাচীৰ লাইচেঞ্চ আছে । তাৰ সুযোগ লৈ ঘৰৰ পৰা এই অসামাজিক কাৰ্যকলাপ কৰি আছিল । বহু যুৱকক ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে । তেওঁ এজন চৰকাৰী লোক । তাৰ পিছতো এনে কামত জড়িত আছিল । দৰং জিলাৰ বিভিন্ন স্থানত তেওঁ এই ব্যৱসায় চলাই আছিল । ধূলা আৰক্ষীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ।"

লগতে পঢ়ক :

ডেৰবছৰীয়া সন্তানক লগত লৈ ভোগদৈত জাপ দিলে মাতৃয়ে

For All Latest Updates

TAGGED:

ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান
অসম আৰক্ষী
ধূলা আৰক্ষী থানা
নিচাজাতীয় সামগ্ৰী
OPERATION AGAINST DRUGS

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Public protest in Kalgachia demanding road repairs

জৰাজীৰ্ণ পথ মেৰামতিত চৰকাৰৰ অৱহেলা, মাছ মাৰি ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ

August 3, 2026 at 2:13 PM IST
Free labour for flood victims

বানাক্ৰান্তৰ ঘৰ-দুৱাৰ, বোকাৰে ভৰা পথ পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ কাকৈজানাৰ পৰা ৰাওনা অৰ্ধ শতাধিক যুৱক

August 3, 2026 at 9:57 AM IST
DIMA HASAO

ডিমা হাছাওত জনগণনা ২০২৭ৰ ডিজিটেল স্ব-গণনা আৰম্ভ

August 2, 2026 at 6:02 PM IST
Dhemaji Flood

জীয়াঢলৰ বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিলে বৈদ্যুতিক পৰিবাহী তাঁৰৰ খুঁটা, ধেমাজিত হাহাকাৰ

August 2, 2026 at 5:10 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.