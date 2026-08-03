ঘৰৰ চোতালত পুতি থৈছিল নিচাজাতীয় সামগ্ৰী, আটক গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সম্পাদক - নিচাজাতীয় সামগ্ৰী
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 3, 2026 at 2:35 PM IST
মঙলদৈ : ড্ৰাগছ আৰু নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে । তাৰ মাজতে দৰং জিলাৰ ধূলাত আৰক্ষীৰ অভিযানত বুজন পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হৈছে । ইছলামপুৰৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সম্পাদক আলামিন আলী আকন্দৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰীখিনি ।
চোতালত গাঁত খান্দি সামগ্ৰীখিনি পুতি থোৱা আছিল । গোপন সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত ধূলা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই এই বৃহৎ সফলতা লাভ কৰে । ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তক আটক কৰিছে । অভিযুক্তৰ পিতৃকো আৰক্ষীয়ে আটক কৰে । আৰক্ষীয়ে এখন চাৰিচকীয়া বাহন আৰু আপত্তিজনক সামগ্ৰীও জব্দ কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় লোকে কয়, "গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সম্পাদকজন বহু বছৰৰ পৰা এই ব্যৱসায় চলাই আছিল । তেওঁৰ ফাৰ্মাচীৰ লাইচেঞ্চ আছে । তাৰ সুযোগ লৈ ঘৰৰ পৰা এই অসামাজিক কাৰ্যকলাপ কৰি আছিল । বহু যুৱকক ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে । তেওঁ এজন চৰকাৰী লোক । তাৰ পিছতো এনে কামত জড়িত আছিল । দৰং জিলাৰ বিভিন্ন স্থানত তেওঁ এই ব্যৱসায় চলাই আছিল । ধূলা আৰক্ষীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ।"
লগতে পঢ়ক :
মঙলদৈ : ড্ৰাগছ আৰু নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে । তাৰ মাজতে দৰং জিলাৰ ধূলাত আৰক্ষীৰ অভিযানত বুজন পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হৈছে । ইছলামপুৰৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সম্পাদক আলামিন আলী আকন্দৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰীখিনি ।
চোতালত গাঁত খান্দি সামগ্ৰীখিনি পুতি থোৱা আছিল । গোপন সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত ধূলা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই এই বৃহৎ সফলতা লাভ কৰে । ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তক আটক কৰিছে । অভিযুক্তৰ পিতৃকো আৰক্ষীয়ে আটক কৰে । আৰক্ষীয়ে এখন চাৰিচকীয়া বাহন আৰু আপত্তিজনক সামগ্ৰীও জব্দ কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় লোকে কয়, "গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সম্পাদকজন বহু বছৰৰ পৰা এই ব্যৱসায় চলাই আছিল । তেওঁৰ ফাৰ্মাচীৰ লাইচেঞ্চ আছে । তাৰ সুযোগ লৈ ঘৰৰ পৰা এই অসামাজিক কাৰ্যকলাপ কৰি আছিল । বহু যুৱকক ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে । তেওঁ এজন চৰকাৰী লোক । তাৰ পিছতো এনে কামত জড়িত আছিল । দৰং জিলাৰ বিভিন্ন স্থানত তেওঁ এই ব্যৱসায় চলাই আছিল । ধূলা আৰক্ষীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ।"
লগতে পঢ়ক :