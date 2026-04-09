ETV Bharat / Videos

ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ হিলদল ভাঙি ওলাই আহিল চাহ বাগিচাৰ ভোটাৰ - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ হিলদল ভাঙি ওলাই আহিল চাহ বাগিচাৰ ভোটাৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 9, 2026 at 5:39 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটদান পৰ্ব ৯ এপ্ৰিলৰ পুৱা সাত বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ৷ প্ৰতিটো ভোটদান কেন্দ্ৰতে ভোটদাতাৰ দীঘলীয়া শাৰী দেখা গৈছে ৷ নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ হিলদল ভাগি আহিছে ৰাজ্যৰ চাহ জনগোষ্ঠী লোকসকল ৷

যোৰহাটৰ চিনামৰা চাহ বাগিচা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্ৰত চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ৷ যোৰহাটৰ ২৪৫ টা ভোট কেন্দ্ৰত মুঠ ২ লাখ ৫১৪ গৰাকী ভোটাৰে এইবাৰ 102 নং তিতাবৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত পালন কৰিব নিৰ্ণয়ক ভূমিকা ।

উল্লেখ্য যে, নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি আজি ৰাজ্যৰ ১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য ২,৫০,৫৪,৪৬৩ গৰাকী ভোটাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিব । ইয়াৰ ভিতৰত ১,২৫,৩১,৫৫২ গৰাকী পুৰুষ, ১,২৫,২২,৫৯৩ গৰাকী মহিলা আৰু ৩১৮ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ । 

লগতে পঢ়ক

যোৰহাট: ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটদান পৰ্ব ৯ এপ্ৰিলৰ পুৱা সাত বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ৷ প্ৰতিটো ভোটদান কেন্দ্ৰতে ভোটদাতাৰ দীঘলীয়া শাৰী দেখা গৈছে ৷ নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ হিলদল ভাগি আহিছে ৰাজ্যৰ চাহ জনগোষ্ঠী লোকসকল ৷

যোৰহাটৰ চিনামৰা চাহ বাগিচা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্ৰত চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ৷ যোৰহাটৰ ২৪৫ টা ভোট কেন্দ্ৰত মুঠ ২ লাখ ৫১৪ গৰাকী ভোটাৰে এইবাৰ 102 নং তিতাবৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত পালন কৰিব নিৰ্ণয়ক ভূমিকা ।

উল্লেখ্য যে, নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি আজি ৰাজ্যৰ ১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য ২,৫০,৫৪,৪৬৩ গৰাকী ভোটাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিব । ইয়াৰ ভিতৰত ১,২৫,৩১,৫৫২ গৰাকী পুৰুষ, ১,২৫,২২,৫৯৩ গৰাকী মহিলা আৰু ৩১৮ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ । 

লগতে পঢ়ক

For All Latest Updates

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন 2026
তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টি
চাহ জনগোষ্ঠীয় ভোটাৰ
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Bhabesh kalita casts his vote in rangia

ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভৱেশ কলিতাই

April 9, 2026 at 5:06 PM IST
Assam Assembly Election 2026, voting process continues in Dimoria constituency

নৱগঠিত ডিমৰীয়া সমষ্টিত উৎসাহ-উদ্দীপনাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোটদান সম্পন্ন

April 9, 2026 at 4:59 PM IST
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

দুই কন্যাৰ সৈতে বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী দিগন্ত বৰ্মনৰ ভোটদান

April 9, 2026 at 4:55 PM IST
Assam assembly election 2026, Angarag Papon Mahanta cast his vote

ভোটদান কৰি পাপনে ক'লে- এইবাৰ বিহুৰ অনুষ্ঠান নকৰো...

April 9, 2026 at 4:54 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.